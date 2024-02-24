Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Reuters: западные лидеры прибыли в Киев, чтобы выразить "поддержку" Украине
Премьер-министр Италии, Бельгии и Канады, а так же глава Еврокомиссии приехали в Киев, чтобы в очередной раз заверить Украину в своей поддержке.

реклама

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Всё вполне ожидаемо. Коллективный Запад практически с самого начала Специальной военной операции не скрывает того, что заинтересован в максимальном ослаблении России. Более того, ещё в апреле 2022 года глава всей европейской дипломатии Жозеп Боррель, считающий Европу "дивным садом", прямо заявил о том, что Евросоюз должен выиграть конфликт на поле боя руками Украины.

реклама

Прошло два года с начала СВО, Россия не только не проиграла на поле боя, как того желал господин Боррель и прочие европейские политики, но и перехватила инициативу. Кроме того, за прошедшие пару лет была утилизирована значительная часть европейских арсеналов. Дошло до того, что коллективные европейцы судорожно изыскивают варианты, как нарастить объёмы выпускаемой военной продукции. Но у них есть проблемы в деньгах, есть проблемы с производственными линиями. Однако, это не останавливает страны коллективного запада от дальнейшего оказания военной "помощи" Украине. Даже в ущерб себе. 

Стало известно, что западные лидеры прибыли в Киев, чтобы выразить "поддержку" Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. Согласно данным иностранных журналистов, визит довольно представительной делегации приурочен ко второй годовщине начала Специальной военной операции на территории незалежной. 

Как сообщается, высокопоставленные гости прибыли в Киев ночным поездом с территории Польши [под покровом темноты, прим.]. В составе делегации четыре политика.  Премьер-министры Италии, Канады и Бельгии – Джорджия Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кроо, а так же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, некоторые источники сообщили, что помимо действующих высокопоставленных западных политиков, в Киев прибыли и некоторые "бывшие", в частности, экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон [прим.].

Как пишет Reuters, визит должен подчеркнуть стремление Запада "помочь" Украине, несмотря на то, что она страдает от нехватки военных поставок, что снижает её эффективность на поле боя на фоне растущего давления России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в одной из соцсетей, что она прибыла для того, чтобы отпраздновать "необычайное сопротивление украинского народа." Более того, это высокопоставленная дама заявила, что Европа поддерживает Украину больше, чем когда-либо. Как в экономическом, финансовом, военном, так и в моральном отношении. И эта поддержка будет продолжена до тех пор, пока Украина не станет "свободной". 

В очередной раз эта дама из Еврокомиссии переворачивает всё с ног на голову. И самым неприкрытым образом лукавит. Про свободу она там серьёзно? Уже всему миру известно, что современная Украина давно потеряла свою субъектность и находится под внешним управлением. Свободой там и не пахнет...

По данным Reuters ожидается, что премьер-министры Канады и Италии подпишут с Украиной соглашения "о безопасности", аналогичные тем что ранее подписали Германия и Франция. То есть, если переводить с дипломатического языка на общедоступный, снова ни слова о каких-либо гарантиях со стороны западных стран [об этих "гарантиях" любят рассуждать в Киеве], только одни заверения. Зато Украина традиционно будет должна.

#новости #политика #евросоюз #европа #геополитика #еврокомиссия #урсула фон дер ляйен
1
Показать комментарии (1)
Military Watch: ВС РФ ликвидировали очередной ЗРК Patriot, запасы которых трудно восстановить
Financial Times: В Евросоюзе хотят провести экстренную поставку боеприпасов для ВСУ на $1,5 млрд.
Норвежские журналисты рассказали о победах российской экономики, назвав санкции разочаровывающими
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
2
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
+
Рубцовский машиностроительный завод отправил в войска новую партию БМП-1АМ Басурманин
4
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
8
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
10
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Россия задает новый вектор в космической отрасли: от военных спутников до инновационных ракет
3
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
2
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
2
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
20
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
28
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
+
Модернизированные БМП-1 АМ «Басурманин» усиливают арсенал российской армии
+
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
OnePlus 11 получает обновление прошивки OxygenOS
1
Цены на NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti снизились до рекомендованных и ниже
3
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
1
Welt: В Авдеевке при отступлении ВСУ должны были уничтожить военное имущество и бросить раненых
4
Капсула Varda Space Industries успешно вернулась на Землю с космическим грузом
+
Некоторые пользователи Intel сталкиваются с проблемами на системах с Core i7 и i9 13/14 поколений
+

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
50
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
17
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
34
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
16
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
5
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
11
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
+
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
17
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
5

Сейчас обсуждают

daem0ns
12:39
>>> И эта поддержка будет продолжена до тех пор, пока Украина не станет "свободной" ну так они и свободны, в первую очередь, от самих себя! LOL самое главное, что их "освободили" от необходимости...
Reuters: западные лидеры прибыли в Киев, чтобы выразить "поддержку" Украине
Алексей Каверин
12:28
Ух какие сальные мрии. Не переживай, кастрюля, ракеты закончились ещё в марте
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Алексей Вобленко
12:24
На ЯМ точно враньё, там такой цены нету. А вот на озоне вполне можно найти, даже с доставкой не из Китая, а от самого Озона
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Илья Шкверя
12:24
Автор - сучка ямаркета
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Кянан Халилов
12:21
у меня на карте ROG RTX стоковая частота 1770, в бусте 1830, а в реально 1980 выдает. сам разгоняется до предельны( возможностей. есои еше еачать разгонять то будет только хуже
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
Никита Никитенко
12:20
1) Меньше тепловыделение –> меньше работают кулера –> меньше шум. 2) Меньше тепла –> дольше прослужит 3) Меня процесс увлекает :D
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Вадим Кудрявцев
12:20
за 3.5 будет гамно китайское.за 6 -7 на терик уже приличные
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
Вадим Кудрявцев
12:20
и снова Зистакс ,он же номерной бублик.Подборка -лютый оверпрайс ,можно не хуже и дешевле купить.но реклама .куда без нее
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
Вадим Кудрявцев
12:19
Хрень какую то прочитал.
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
Кянан Халилов
12:16
даже читать не буду. расскажи это моему ROG RTX с температурой максимум 61° во всех сценариях при работе вентиляторов в 35%. тоесть это еще и тишина, долговечность, минимум расхода термопрокладок и...
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем