Премьер-министр Италии, Бельгии и Канады, а так же глава Еврокомиссии приехали в Киев, чтобы в очередной раз заверить Украину в своей поддержке.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Всё вполне ожидаемо. Коллективный Запад практически с самого начала Специальной военной операции не скрывает того, что заинтересован в максимальном ослаблении России. Более того, ещё в апреле 2022 года глава всей европейской дипломатии Жозеп Боррель, считающий Европу "дивным садом", прямо заявил о том, что Евросоюз должен выиграть конфликт на поле боя руками Украины.

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Прошло два года с начала СВО, Россия не только не проиграла на поле боя, как того желал господин Боррель и прочие европейские политики, но и перехватила инициативу. Кроме того, за прошедшие пару лет была утилизирована значительная часть европейских арсеналов. Дошло до того, что коллективные европейцы судорожно изыскивают варианты, как нарастить объёмы выпускаемой военной продукции. Но у них есть проблемы в деньгах, есть проблемы с производственными линиями. Однако, это не останавливает страны коллективного запада от дальнейшего оказания военной "помощи" Украине. Даже в ущерб себе.

Стало известно, что западные лидеры прибыли в Киев, чтобы выразить "поддержку" Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. Согласно данным иностранных журналистов, визит довольно представительной делегации приурочен ко второй годовщине начала Специальной военной операции на территории незалежной.

Как сообщается, высокопоставленные гости прибыли в Киев ночным поездом с территории Польши [под покровом темноты, прим.]. В составе делегации четыре политика. Премьер-министры Италии, Канады и Бельгии – Джорджия Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кроо, а так же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, некоторые источники сообщили, что помимо действующих высокопоставленных западных политиков, в Киев прибыли и некоторые "бывшие", в частности, экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон [прим.].

Как пишет Reuters, визит должен подчеркнуть стремление Запада "помочь" Украине, несмотря на то, что она страдает от нехватки военных поставок, что снижает её эффективность на поле боя на фоне растущего давления России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в одной из соцсетей, что она прибыла для того, чтобы отпраздновать "необычайное сопротивление украинского народа." Более того, это высокопоставленная дама заявила, что Европа поддерживает Украину больше, чем когда-либо. Как в экономическом, финансовом, военном, так и в моральном отношении. И эта поддержка будет продолжена до тех пор, пока Украина не станет "свободной".

В очередной раз эта дама из Еврокомиссии переворачивает всё с ног на голову. И самым неприкрытым образом лукавит. Про свободу она там серьёзно? Уже всему миру известно, что современная Украина давно потеряла свою субъектность и находится под внешним управлением. Свободой там и не пахнет...

По данным Reuters ожидается, что премьер-министры Канады и Италии подпишут с Украиной соглашения "о безопасности", аналогичные тем что ранее подписали Германия и Франция. То есть, если переводить с дипломатического языка на общедоступный, снова ни слова о каких-либо гарантиях со стороны западных стран [об этих "гарантиях" любят рассуждать в Киеве], только одни заверения. Зато Украина традиционно будет должна.