Американское издание заявляет, что у Украины трудности не только с восполнением потерянных иностранных систем ПВО, но и даже с восполнением запасов зенитных ракет к ещё оставшимся

Пусковая установка из состава ЗРК Patriot. Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka Россия традиционно производит лучшие в мире системы противовоздушной обороны. Это в первую очередь связано с сугубо оборонительной военной доктриной нашей страны. В точности наоборот обстоят дела у американцев. Вашингтон издавна сделал ставку на наступательные вооружения, в том числе и на авиацию, не уделяя значительного внимания средствам ПВО. При этом американцы продолжают заверять, что их зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot является "лучшим в мире". Так ли это на самом деле? Не так, если учесть, что в послужном списке хвалёного американского комплекса имеются весьма нелицеприятные моменты. Кроме того, даже американские эксперты признают, что "Пэтриот" не является неуязвимым и периодически пропускает российские ракеты. Публикация на эту тему появилась на страницах профильного ресурса Military Watch.

В материале заокеанских аналитиков говорится о том, что Вооружённые силы России успешно атаковали систему противовоздушной обороны MIM-104 Patriot, стоящую на вооружении армии Украины. В ходе недавнего ракетного удара "пострадали" пусковая установка комплекса, боеприпаса и другие различные компоненты системы. В Министерстве обороны России сообщили, что удар был нанесён в течение прошедшей недели. Приводится ссылка на сообщение МО РФ, в котором говорится о том, что в ходе удара были поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина.

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Как пишет Military Watch, остаётся неясным, какие средства российская армия применила для нейтрализации "Пэтриота", поскольку российские государственные СМИ сообщили о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал", баллистических ракет комплекса "Искандер-М" и противорадиолокационных ракет Х-31П. Видимо, в данном случае речь идет о нескольких типах вооружения, применённых для нанесения комбинированного удара по объектам на территории Украины [прим.].

Military Watch отмечает, что зенитно-ракетные комплексы Patriot обслуживают иностранные "подрядчики", поскольку времени от объявления поставок этих систем до фактической передачи было недостаточно для обучения работе на этих сложных системах.

Министерство обороны России уже заявляло об уничтожении американских ЗРК Patriot. В частности, российское оборонное ведомство 18 мая сообщило, что в результате удара гиперзвуковой ракетой "Кинжал" были повреждены многофункциональная радиолокационная станция, а так же пять пусковых установок ЗРК MIM-104 Patriot. Компоненты системы были подбиты или полностью уничтожены.

Почему-то Military Watch заявляет, что Украина получила всего две системы Patriot, одна из которых была передана в результате коллективной поставки Германии и Нидерландов, вторая была передана непосредственно Соединёнными Штатами. Хотя некоторые источники утверждают, что суммарно Киев получил семь таких комплексов.

Аналитики зарубежного издания сообщают, что у Украины нет возможности заменить не только уничтоженные ЗРК Patriot, но и даже пополнить запасы зенитных ракет к ним. Всё из-за того, что республиканцы в Конгрессе США заблокировали выделение Киеву очередного пакета военной помощи. Кроме того, ситуация усугубляется фактом того, что американские вооруженные силы сами испытывают серьёзную нехватку данных систем.