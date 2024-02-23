Соединённые Штаты без лишней огласки передали Украине инженерные машины M1150 Assault Breacher Vehicle. Одной из них уже нет

Инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Фото: wikipedia.org

Когда-то США заявили о своём намерении передать Украине свои основные боевые танки M1 Abrams. На тот момент заявление Вашингтона о таком "подарке" в количестве батальонного комплекта боевой техники [по штатам ВСУ, прим.] носило скорее политический характер, чтобы заставить Германию и прочие страны западной коалиции передать свою аналогичную технику. Тем не менее американцы всё же передали 31 танк. Правда, ни одна из этих боевых машин так и не была замечена на передовой. Видимо, американские кураторы Киева опасаются слишком высоких репутационных рисков.

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Однако танки Abrams – не единственная "броня" на однотипном шасси, переданная Вашингтоном украинской стороне. Ещё одним дорогостоящим "подарком" Киеву стали штурмовые машины разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle. Это довольно редкая техника, построенная в количестве всего 239 экземпляров. Впервые американская инженерная машина "засветилась" на кадрах, когда в ноябре 2023 года Зеленский поздравлял украинских военнослужащих с Днём инженерных войск ВСУ и совпадающим с ним Днём ракетных войск и артиллерии. При этом факт передачи Штатами Киеву M1150 до этого нигде не упоминался, поставка этой техники была проведена тайно.

Зеленский на фоне M1150 Assault Breacher Vehicle. Фото: соцсети

Украинская сторона была вынуждена бросить эту технику в бой. И одна из американских штурмовых машин уже уничтожена российской армией. Об этом пишет военный обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. Эта потеря стала довольно болезненной для ВСУ.

На видео, снятым с российского беспилотника и распространённом в сети Интернет, видно, как экипаж покидает M1150 Assault Breacher Vehicle, а затем российский боеприпас поражает штурмовую машину, сильно повредив её. Если не уничтожив. На самом деле американская штурмовая машина была уничтожена [прим.].

Как пишет Экс, это первая подтверждённая потеря ВСУ техники такого типа. И факт потери M1150 говорит многое о характере боёв в окрестностях Авдеевки, где украинские бригады продолжают своё отступление.

M1150 Assault Breacher Vehicle – 55-тонная машина разминирования, построенная на шасси танка M1 Abrams. Бронирование М1150 аналогично бронированию "Абрамса". Машина имеет оборудование для навески минного плуга или бульдозерного отвала британского производства и оснащена пусковыми установками для отстрела линейных зарядов разминирования. Экипаж штурмовой машины состоит всего из двух человек. Установка может "выкапывать" и безопасно подрывать заглубленные мины, засыпать траншеи, а так же отмечать небольшими флажками безопасные коридоры в минных полях, предназначенные для прохода другой техники. При выполнении всех работ экипаж находится внутри бронированного корпуса.

М1150 Assault Breacher является одной из самых защищённых и универсальных штурмовых [инженерных, прим.] машин в мире. Пара М1150 может выполнить ту работу, для которой потребовалось бы от четырёх до шести других инженерных машин.

"Командиры на местах говорят, что Assault Breacher обеспечивает лучшую защиту, чем оборудование, которое они используют в настоящее время или использовали", — сказал Рэндалл Флэк, директор Pearson, британской фирмы, производящей плуги для Assault Breacher.

Но, как отмечает Дэвид Экс, превосходная защита, включающая так же реактивную броню M19, не спасла штурмовую машину от повреждений. Как предполагает обозреватель, M1150 скорее всего подорвался на мине в районе села Степовое вблизи Авдеевки. В результате обездвиженная машина стала лёгкой добычей для артиллерии, беспилотников и противотанковых средств российской армии.

Уничтоженная инженерная машина M1150. Изображение: скриншот видео телеграм-канала "Военкоры русской весны".

Как предполагает Экс, уничтоженная штурмовая машина, вероятно, принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ. Данное соединение вооружено лучшими образцами западной бронетехники, поставленной Украине. Обозреватель уточняет, что потеря M1150 "истощает" инженерный батальон данного соединения после того, как он восстановил свои возможности.

По мнению эксперта Forbes, при "нормальных" обстоятельствах Соединённые Штаты просто бы заменили уничтоженный М1150 Assault Breacher. Но обстоятельства ненормальные, поскольку республиканцы в Конгрессе США заблокировали новую помощь Украине. Новой техники нет. Соответственно, 47-й механизированной бригаде ВСУ придётся довольствоваться той техникой, что есть в наличии. Возможно, даже до завершения конфликта.

Как заявляет Дэвид Экс, Украина получила от США от одной до шести штурмовых машин М1150 Assault Breacher стоимостью 4 миллиона долларов каждая.