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crazycat21
Defense Post: Индия пытается продать Аргентине свои истребители Tejas
В качестве первого иностранного покупателя на свой самолёт Нью-Дели видят Аргентину, у которой нет средств на что-то более серьёзное

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Истребитель Tejas. Фото: Министерство обороны Индии / commons.wikimedia.org Индия уже достаточно давно вошла в клуб производителей и экспортёров вооружения. Многие собственные оружейные системы у индийских конструкторов получаются весьма приличного качества и с неплохими характеристиками. Но это никак не относится к боевой авиации. В большинстве случаев Индии приходится приобретать технику для ВВС за рубежом или собирать её по лицензии на собственных производственных площадках. Тем не менее когда-то власти Индии поставили конструкторам задачу создать свой собственный национальный истребитель. Если не вдаваться в подробности этого процесса, то задача была выполнена. Истребитель Tejas ("Сияющий") полетел и был даже принят на вооружение индийских ВВС.

Теперь Нью-Дели хочет выйти со своим продуктом на международные оружейные рынки. В качестве первого покупателя истребителя Tejas власти Индии видят Аргентину. Об этом пишет профильный ресурс Defense Post.

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Как сообщается, посольство Индии в Буэнос-Айресе недавно объявило о  состоявшейся встрече посла Динеша Бхатиа и командующего ВВС Аргентины бригадного генерала Фернандо Луиса Менго. Предметом этой встречи являлось обсуждение потенциальной сделки по приобретению аргентинскими властями боевых самолётов и вертолётов индийского производства.

Новое правительство недавно избранного президента Хавьера Милея ищет самолёты, чтобы усилить ВВС страны. Новые летательные аппараты предназначены для замены старых французских "Миражей", выведенных из эксплуатации ещё в 2015 году.

Переговоры о возможной продаже Индией истребителей Tejas были начаты ещё в 2023 году. Однако администрация прошлого президента так и не смогла заключить контракт. 

Defense Post сообщает, что Нью-Дели надеется на положительное решение по истребителям, поскольку обе страны уже сотрудничают в области обороны. Ещё в прошлом году власти Аргентины заключили с индийской фирмой Hindustan Aeronautics Limited (HAL) контракт на модернизацию своего вертолётного парка. Кстати, HAL и является производителем истребителя Tejas.

P.S. А ведь с большой долей вероятности Аргентина купит у Индии истребители. Это если учесть довольно специфический нрав нынешнего президента Хавьера Милея. Просто взять боевые самолёты по приемлемой цене Аргентине больше негде. Интересно, в случае подписания контракта Нью-Дели выдаст Буэнос-Айресу кредит на свои самолёты? Ведь состояние экономики Аргентины давно оставляет желать лучшего. Скорее всего, сделка и будет оформлена в кредит. Просто из-за того что Индии нужен первый иностранный покупатель на свой "вымученный" самолёт. 

Для справки, программа истребителя Tejas стартовала ещё в 1983 году. Проект был завершён в 1990 году, а первый прототип поднялся в воздух лишь в 2001 году. Программу испытаний самолёта завершили спустя пять лет, в 2006 году. Мелкосерийное производство  истребителя Tejas было начато в 2013 году, а официальное принятие на вооружение ВВС Индии состоялось через два года. Так что Tejas своего рода "рекордсмен". 

#новости #оружие #индия #истребители #самолеты #боевая авиация #военные новости #аргентина #tejas
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