На проходящем в Сингапуре авиасалоне Singapore Airshow Китай продемонстрировал боевой вертолёт Changhe Z-10ME02

Ударный вертолёт Changhe Z-10ME02. Фото: соцсетиChanghe Z-10 – китайский средний ударный вертолёт Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На вооружение авиации сухопутных войск китайской армии эта винтокрылая боевая машина была принята в 2012 году [по другим данным, ещё в 2010 году]. Основная задача вертолёта – борьба с танками и бронетехникой противника, однако Z-10 имеет возможность работы и по воздушным целям, а именно по вертолётам противника. Для этого в комплекте авиационных средств поражения машины имеются специализированные ракеты, которые несколько отличаются от тех, что используются в ПЗРК. Кроме того, вертолёт может нести и специализированные авиационные ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности – PL-9 или аналоги. Кстати, Changhe Z-10 является первым китайским вертолётом с тандемным расположением рабочих мест членов экипажа.

До недавнего времени основным оператором вертолётов данного типа была авиация сухопутных войск НОАК. Некоторое количество таких машин было поставлено для армейской авиации Пакистана. Но, похоже, что Пекин решил выйти со своей машиной и на международный рынок вооружений.

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Как сообщает профильный ресурс Defense News, Китай представил экспортную версию своего ударного вертолёта. Впервые машина под обозначением Z-10ME (экспортная модификация) была продемонстрирована ещё в 2021 году на авиасалоне Airshow China 2021. И впервые данный вертолёт был представлен публике за пределами Китая. На проходящем в Сингапуре международном авиасалоне Singapore Airshow китайский ударный вертолёт экспонируется уже под обозначением Changhe Z-10ME02. Соответственно, это уже доработанная версия. Вертолёт выставлен вместе с с ракетными установками, управляемыми ракетами GR5 и ракетами класса "воздух-воздух" CM-502KG и TY-90.

Отмечено, что представители китайской делегации не давали никаких интервью и не планировали каких-либо брифингов для СМИ, где бы обсуждались характеристики вертолёта.

Как пишет Defense News, пушка вертолёта снаряжается 23-мм осколочно-фугасными и зажигательными боеприпасами. Кроме того, вертолёт может нести сбрасываемый бак массой 280 килограммов. В данном случае, вероятно, всё же подвесные топливные баки [прим.].

По данным журнала авиашоу Flight Daily News, самолет оснащен установленным на мачте радаром, системой предупреждения о приближении ракет и системами направленного инфракрасного противодействия ракетам с тепловым наведением (ИК).

Ресурс Defense News также опубликовал дополнительную информацию, касающуюся вертолётов, поставленных Пакистану. Эта страна приобрела китайские машины вместо турецких Т129. Контракт с Турцией был уже подписан, но затем расторгнут. О намерениях пакистанской армии приобрести именно китайские боевые вертолёты стало известно ещё в 2022 году. Хотя власти Пакистана и не раскрывают количество заказанных вертолётов и их стоимость, имеется информация о том, что первые Z-10ME были переданы заказчику ещё в прошлом году.