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crazycat21
Министр обороны Швеции: Россия продемонстрировала устойчивость в ходе конфликта на Украине
Глава шведского оборонного ведомства был вынужден признать очевидное

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Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: Ninni Andersson / Government Offices of Sweden / Global Look PressПохоже, что в странах коллективного Запада начали о чём-то догадываться. А именно о том, что физически Россию победить невозможно. Есть достаточно много исторических примеров, но западные политики в своём большинстве отказываются признавать факты. Хотя иногда некоторые их представители говорят вполне разумные вещи. Иногда.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон дал довольно развёрнутое интервью изданию Euractiv, в котором затронул как вступление его страны в Североатлантический альянс, так и Специальную военную операцию, проводимую Россией. Кроме того, была затронута тема безопасности самой Швеции. 

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Как говорится в публикации Euractiv, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин вызвал серьёзную обеспокоенность населения страны, когда призвал граждан готовится к военному конфликту с Россией. Но министр обороны Йонсон считает, что война с участием Швеции "не является неизбежной". Правда, политик отметил, что обстановка в сфере безопасности действительно "ухудшилась" за последние четыре или пять месяцев. 

Вероятно, в данном случае под "ухудшением" обстановки в области безопасности министр обороны Швеции подразумевает провальное "контрнаступление" Украины, при подготовке к которому страны коллективного Запада серьёзно подчистили свои оружейные склады и арсеналы. Кстати, именно на это контрнаступление в западных столицах возлагали огромные надежды [прим.].

Также шведский министр отметил, что Запад наблюдает, как Россия переводит свою экономику на военные рельсы. В то же время США и Европа продолжают колебаться в вопросе оказания долгосрочной военной поддержки Украине. По версии этого политика, если ситуация на поле боя повернётся в пользу России [инициатива уже давно за Россией, прим.], то в Европе возникнет "много проблем". Якобы у Кремля есть большой аппетит к политическим и военным рискам. Поэтому поддержка Украины со стороны Стокгольма – это большая инвестиция в безопасность Швеции. 

Йонсон отметил, что Россия продемонстрировала устойчивость на поле боя.

"Она действительно продемонстрировала определенную степень устойчивости: она может восстанавливать силы и новые оборонные материалы".

При этом применительно своей страны шведский министр отметил, что наличие сильной оборонно-промышленной базы является элементов надёжного "сдерживания". Со слов Йонсона, официальный Стокгольм рассматривает возможность по наращиванию производства 155-мм артиллерийских орудий и боеприпасов к ним в три раза.

P.S. И кого этот шведский политик собрался "сдерживать"? 

Во-первых, Россия ни на кого не собирается нападать. Об этом повторялось неоднократно. 

Во-вторых, сидели бы шведы в нейтральном статусе и не знали бы проблем. Между прочим, Швеция объявила о своём нейтралитете в 1814 году после короткой войны с Норвегией. А этой войне предшествовала целая череда русско-шведских войн. Последняя была в 1808 –1809 годах. Нынешнему главе оборонного ведомства следовало бы вдумчиво повторить историю.

В-третьих, министр обороны Швеции ведь сам признал, что Россия демонстрирует устойчивость и может восстанавливать силы и средства. А всё почему? Потому что Россия является полностью самодостаточным государством в отличие от стран Европы. Страны, которые полностью могут обеспечить собственные потребности, не проигрывают в противостояниях.

#новости #россия #политика #европа #история #швеция #геополитика #конфликты
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