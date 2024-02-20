Высшие чиновники Евросоюза опасаются шпионажа и физических атак с помощью беспилотников

Флаги ЕС перед штаб-квартирой Еврокомиссии. Фото: SCANPIX/EPA/JULIEN WARNAND Похоже, что коллективные европейцы, а точнее их руководители, стали всерьёз чего-то побаиваться. И этим "чем-то" являются всевозможные беспилотные летательные аппараты. Многие из компактных моделей за последние пару лет эволюционировали в полноценное оружие. Стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) хочет защитить свою штаб-квартиру в Брюсселе от дронов. Об этом пишет издание Politico.

Как сообщается, ЕК изучает возможность установки технологии защиты от дронов в своей штаб-квартире Berlaymont (Берлемон). По словам двух неназванных источников, знакомых с ситуацией, в настоящий момент идёт поиск компаний, которые могли бы поставить соответствующее оборудование. Система будет предназначена для защиты от шпионажа, а так же от непосредственных физических атак.

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Как пишет Politico, Брюссель в дипломатических кругах известен как "рассадник шпионажа". Неоднократно поступали сообщения о лицах, работающих на иностранные государства и маскирующихся под чиновников, журналистов или сотрудников неправительственных организаций для получения особого доступа в штаб-квартиру Евросоюза. Дроны могут стать новым инструментом враждебных стран для нападения в самом сердце ЕС.

Отмечено, что "несанкционированные" беспилотники, которые летают в непосредственной близости от общественных зданий, могут представлять угрозу безопасности. Поэтому Европейская комиссия совместно с заинтересованными странами и властями Бельгии [принимающая сторона, прим.] рассматривает меры по устранению этой угрозы. Представитель ЕК заявил, что поскольку это вопрос безопасности, то Комиссия не будет даже комментировать меры, которые уже приняты или будут приняты в будущем.

Издание Politico сообщило, что не комментируется и то, какую форму приобретут структуры, ответственные за борьбу с дронами. Что касается инструментов защиты, возможно, это будут камеры для обнаружения беспилотников или системы радиоэлектронного подавления.

В здании Berlaymont, проживают некоторые из высокопоставленных членов Еврокомиссии. Там же постоянно живёт и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия ранее выпустила руководства, которые рекомендуют избегать контактов с неизвестными дронами. Кроме того, Брюссель ввёл меры по контролю за движением беспилотников в воздушном пространстве над городом. Эти меры начали действовать с прошлого года.

По данным Politico, Совет ЕС, штаб-квартира которого находится через дорогу от Берлемона, и Европейский парламент, расположенный в километре, отказались сообщить, принимают ли они аналогичные меры безопасности.

Отмечено, что исполнительные власти Брюсселя запретили полёты беспилотников вокруг города без предварительного разрешения.