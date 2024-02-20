Кандидат в члены НАТО подарит Киеву боевые катера

Боевой катер Stridsbat 90. Фото: Pontus Lundahl/TT

Коллективный Запад стал накачивать вооружением Украину ещё до того, как Россия начала Специальную военную операцию. С её началом объемы военных поставок Киеву возросли кратно. Главным спонсором незалежной традиционно выступали Соединённые Штаты, но до тех пор, пока у Белого дома не закончились деньги. В настоящее время выделение очередного пакета военной помощи Киеву на сумму $60 миллиардов находится под большим вопросом из-за позиции республиканцев в Конгрессе. Поэтому Вашингтон очень технично переложил бремя содержания Киева на своих европейских союзников. Тем более что в их рядах прибыло. До поры до времени формально нейтральная Швеция ещё в 2023 году подала заявку в НАТО. Дело за малым – парламент Венгрии в ближайшие дни должен эту заявку ратифицировать.

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Стало известно, что Швеция окажет Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда шведских крон, что эквивалентно $682 миллионам. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на заявление министра обороны страны Пола Йонсона, сделанного им в ходе пресс-конференции. Как отмечается, это 15-й пакет помощи со стороны Швеции и на сегодняшний день он является самым крупным.

"В конечном итоге речь идет о человечности и порядочности. Если мы сможем поддержать Украину, мы, конечно, это сделаем. Речь также идет о защите ценностей и интересов, которые важны для Швеции", – отметил Йонсон.

В новый пакет войдут 10 боевых катеров Stridsbat 90, 20 десантных катеров, артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы TOW, переносные зенитно-ракетные комплексы RBS-70, гранатометы Carl Gustaf, гранатомёты с боеприпасами, ручные гранаты, медицинское оборудование и санитарно-эвакуационные машины.

Около 1 миллиарда крон (около $96 миллионов) будет потрачено на закупку военной техники через различные фонды. Аналогичная сумма будет потрачена на заказ новых боевых машин пехоты CV90 для Украины. Ещё некоторая сумма будет потрачена на "образовательные инициативы" украинцев. Видимо, в данном случае речь идёт об обучении военнослужащих ВСУ.

Министр обороны Швеции не уточнил, через какое время оружие окажется в зоне боевых действий. Но с его слов, речь идёт, скорее, о неделях, чем о месяцах.

P.S. Шведский политик также не пояснил, что за важные ценности и интересы намерена "защищать" его страна при помощи Украины.