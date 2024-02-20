Поставки нового вооружения в войска продолжаются ударными темпами

БМП-3. Фото: mil.ru

Предприятие "Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха передало Министерству обороны России очередную партию боевых бронированных машин БМП-3. Это первая поставка такой техники с начала текущего 2024 года.

реклама

Количество переданных экземпляров не раскрывается. Но, как сообщается в ТГ-канале завода-производителя, число переданных боевых машин в полтора раза превышает то, что было передано в войска за аналогичный период прошлого года.

Каждый экземпляр новой техники оснащён противокумулятивными решётками и бронированными экранами. Кроме того, такие решётки и экраны поставляются заказчику как отдельная продукция. Эти элементы защиты предназначены для установки на БМП-3, которые уже находятся в эксплуатации.

БМП-3, разработанная Специальным конструкторским бюро машиностроения ("СКБМ") в конце 1980-х годов и принятая на вооружение Советской армии в 1987 году по праву считается лучшей боевой машиной пехоты в мире. Она уверено чувствует себя в любых климатических условиях: от джунглей до вечной мерзлоты. Машина обладает амфибийными качествами, скорость движения на плаву достигает 10 км/ч.

Это и транспорт для солдат, и отличная огневая поддержка для них. БМП-3 способна перевозить восемь десантников. Комплекс вооружения боевой машины состоит из 100-мм нарезной пушки-пусковой (предназначена в том числе и для запуска ПТУР), спаренной с ней 30-мм автоматической пушки, и трёх пулемётов калибра 7,62 мм (одного спаренного и двух курсовых).

Кроме того, отечественная БМП-3 неплохо бронирована в своём классе боевых машин. Крыша и броня бортов выдерживают выстрел из оружия калибра 12,7 мм с дистанции 100-200 метров, а лобовая броня выдерживает снаряд 30-мм автоматической пушки, выпущенный с дистанции 200 метров.