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crazycat21
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал всех европейцев объединится, чтобы защитить себя
Главный литовский дипломат с чего-то решил, что его страна, как и вся Европа, находится в "опасности" со стороны России

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Hannibal Hanschke / dpa / Global Look Press
Весь восточный фланг НАТО в виде республик Прибалтики и Польши, чего-то сильно переполошился. Только и разговоров от их политических деятелей о том, что Россия задумала что-то нехорошее в отношении демократических государств. 

Сначала была эстонская разведка со своим докладом, в котором говорится о том, что Россия наращивает группировку на западном направлении и строит армию по советскому образцу. Потом последовало заявление главы МИД Эстонии о том, что года через три-четыре Россия может "устроить тест" Североатлантическому альянсу. Затем премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз выпустить коллективные облигации, получить за них деньги и быстренько нарастить объёмы выпуска военной продукции. И всё только ради коллективной безопасности.

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А ещё был премьер-министр Польши Дональд Туск, который неприкрыто дал понять, что не прочь бы разместить в Польше небольшой "кусочек" ядерного арсенала Франции. Это после заявления Макрона о том, что Франция могла бы передать свой арсенал сдерживания в распоряжение Евросоюза.

И всё исключительно ради обеспечения безопасности. Вопрос, от кого? Если у всех перечисленных стран повсюду союзники по НАТО.

Похоже, что в Вильнюсе решили не отставать от своих соседей. Высказался глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который предупредил Запад об "опасности" со стороны России. Это если говорить дипломатическим языком. А если говорить прямо, Ландсбергис предупредил, что Россия может начать внезапное нападение на страны НАТО, и подчеркнул важность единства всего альянса для защиты его государств-членов. Свою точку зрения этот прибалтийский дипломат высказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Самая большая проблема в том, что мы не знаем, сколько времени нам осталось. Мы надеемся, что Украина остановит Россию далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы. Однако реальность такова, что Россия может собрать еще 400 тысяч военнослужащих. Они производят новые танки и новое вооружение. У нас есть очень агрессивный сосед, который намерен бросить вызов НАТО. Мы должны к этому подготовиться " , — заявил Ландсбергис.

А ещё министр маленькой, но очень гордой и демократичной, прибалтийской страны призвал Запад не ждать "второго Пёрл-Харбора". По его версии, они [коллективный Запад, прим.] не должны ждать, пока Россия действительно "нападёт на каждую европейскую страну на юге, севере и востоке и западе". Как заявил этот политик, Россия может "это сделать". Безопасность европейских стран взаимосвязана. Если Литва "находится в опасности", то и другие части Европы тоже находятся в опасности. Поэтому господин Ландсбергис призвал всех европейцев объединится, чтобы защитить себя.

А ещё он призвал перед лицом таких "угроз" продолжить оказание поддержки Украине. В частности, призвал Германию передать Киеву авиационные крылатые ракеты большой дальности Taurus.

В общем, очередная заезженная пластинка от прибалтийских политиков с восточного фланга НАТО. И это при том, что Кремль неоднократно заявлял, что Россия ни на кого нападать не собирается, потому что незачем. Что касается производства вооружения и новых танков, о которых говорил господин Ландсбергис, то нужды в наращивании военного производства и не было. Но коллективный Запад, где Литва находится даже не на первых и вторых ролях, первый начал. Ведь Россия просила от Запада юридически оформленные гарантии безопасности. Не дали... 

Или Ландсбергис просто завидует, что у России есть много танков, а у Литвы нет ни одного? И с чего он решил, что его страна находится в какой-то там "опасности"? По сути, она то и никому не нужна. Разве только Вашингтону и старшим "товарищам" по НАТО в качестве ещё одного плацдарма против России. 

#новости #политика #нато #евросоюз #европа #геополитика #литва #прибалтика
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