Итальянские власти решили пополнить боекомплект для своих новомодных истребителей

Истребитель F-35A итальянских ВВС. Фото: Министерство обороны Италии

Италия является одной из стран, на вооружении которой стоят очень дорогие и сильно расхваленные истребители пятого поколения F-35. По открытым данным, на начало 2024 года в распоряжении военных этой европейской страны имелось 20 самолётов данного типа в модификациях А (базовый вариант) и В (укороченный взлёт и вертикальная посадка).

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Стало известно, что итальянцы решили прикупить авиационных средств поражения для этих самолётов. Об этом сообщил профильный ресурс Defence24. Согласно опубликованной информации, госдеп США решил одобрить продажу вооружения итальянскому государству. Стоимость сделки превышает $200 миллионов.

Правительство Италии запросило покупку 125 малых авиационных бомб GBU-53/B (SDB-II) "общего радиуса действия" (AUR) и 8 бомб GBU-53/B (SDB-II) в варианте CCRT. Последние представляют собой учебные "болванки", которые используются для тренировок без отделения от самолёта-носителя [прим.]. Ориентировочная стоимость данного контракта составляет $150 миллионов. В него так же включены расходы, связанные с обучением, запасными частями, ремонтной поддержкой и логистикой.

Кроме того, была одобрена продажа Италии 24 ракет AIM-120C-8 класса "воздух-воздух" средней дальности. Стоимость этого контракта составила $69,3 миллиона. В него, помимо ракет, также включено "сопутствующее" оборудование.

Как сообщает Defence24, оба контракта призваны повысить безопасность США и их союзников в Европе. Закупленные ракеты и бомбы повысят возможности истребителей F-35, стоящих на вооружении итальянских ВВС и ВМС. Исполнение контрактов также улучшит "совместимость" США и НАТО с итальянскими вооружёнными силами. Отмечено, что оба типа авиационных средств поражения уже стоят на вооружении военных Италии.

В госдепартаменте отметили, что заявленная стоимость представляют собой самую высокую расчетную цену в долларах, основанную на первоначальных требованиях. Фактическая стоимость может варьироваться в зависимости от окончательных требований и результатов переговоров.

P.S. Велика вероятность, что стоимость по заказанным позициям в меньшую сторону не изменится. За океаном любят зарабатывать деньги. И непонятно, как чуть более сотни бомб и две дюжины ракет могут повысить "безопасность" Штатов и их союзников? Налицо обычный бизнес. Америка и живёт тем, что торгует этой самой "безопасностью" (фактически воздухом). Штаты сначала создают проблемы по всему миру, а потом втюхивают наивным союзникам своё оружие.