Премьер-министр страны заявил, что в Хельсинки не видят потенциальной угрозы от России, но готовы ко всему

Фото: © ADAM IHSE/EPA/ТАСС

После окончания Второй мировой войны Финляндия достаточно долгое время сохраняла нейтралитет. Правда, с середины 90-х годов этот нейтралитет уже носил больше формальный характер, поскольку эта североевропейская страна стала сотрудничать с НАТО. Но на протяжении многих десятилетий Финляндия умела выстраивать конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество сначала с СССР, а затем и с Россией. Всё кардинально изменилось после официального вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Произошло это в мае 2023 года.

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Теперь уже можно смело говорить, что враг ещё ближе приблизился к границам России. В сугубо оборонительный характер альянса, как когда-то заявлял его генсек Столтенберг, давно никто не верит. Да и не верил! Более того, Хельсинки и Вашингтон подписали двухстороннее соглашение о военном сотрудничестве. Теперь американские вояки будут чувствовать себя в Финляндии как дома. Кстати, данное соглашение подписано вне формата альянса. Это к тому, что если НАТО когда-нибудь развалится, то американские силы всё равно смогут присутствовать у границ России. Аналогичными соглашениями Вашингтон повязал и другие страны региона.

В последнее время в европейских столицах раздувается истерия по поводу того, что Россия вот-вот на кого-то нападёт. Это при том, что у Москвы нет абсолютно никаких резонов к этому. О чём неоднократно заявлялось. Однако истерика продолжается. По данному поводу высказались все кому не лень. Список длинный, перечислять долго. И ещё будут истерить.

И вот на этом фоне Финляндия заявила, что в настоящий момент не видит угрозы со стороны России. По данному вопросу в своём интервью польской государственной газете Rzeczpospolita высказался премьер-министр финского правительства Петтери Орпо.

"Мы не ожидаем немедленного нападения со стороны России, но мы готовы!"

Кроме того, политик отметил, что у Финляндии одна из сильнейших армий НАТО, и Хельсинки может очень быстро поставить "под ружьё" 800 тысяч своих резервистов.

В публикации польского издания отмечено, что ключевой особенностью оборонной модели Финляндии является наличие всеобщей воинской повинности. Как заявил Петтери Орпо, именно по этой причине финская оборонная модель оценивается очень высоко. Около 80% населения страны готовы защищать её с оружием в руках. Политик рекомендовал бы и другим государствам Европы последовать примеру Финляндии и вернуть службу по призыву. Однако он отметил, что каждая страна принимает свои решения.

Интересно, как на такое заявление посмотрят в соседнем Таллинне, находящимся через Финский пролив? Ведь это именно власти Эстонии одними из первых истерят по поводу возможной якобы российской "агрессии". По логике, если у одного из членов НАТО есть какая-то информация, то она должна быть и у другой страны альянса.