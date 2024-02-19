Чиновник министерства обороны Польши против инициативы премьера Туска

Иллюстративное фото из открытых источников

Круг стран, имеющих в своём распоряжении ядерное оружие, в настоящее время достаточно ограничен. В так называемый Ядерный клуб входят всего девять государств мира. Это с учётом Белоруссии и Израиля. Власти последнего не отвергают, но и не подтверждают наличие ЯО. Большинство стран мира, в том числе и официальные ядерный державы, связаны Договором о нераспространении ядерного оружия от 1968 года.

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Однако действие договора не мешает Соединённым Штатам хранить своё ядерное оружие на военных базах союзников в Европе. Более того, американцы не только хранят на европейских базах свои ядерные авиационные бомбы B61, но и обучают своих союзников их применению. Это означает, что если в мире разразится "горячий" конфликт, то те же немецкие пилоты на своих самолётах должны доставить американские бомбы туда, куда прикажут.

На сегодняшний день американское ядерное оружие размещено на шести европейских авиационных базах: Бюхель (Германия), Авиано и Геди (Италия), Волкель (Нидерланды), Кляйне Брогель (Бельгия) и Инджерлик (Турция). Охраной и обслуживанием ядерных бомб B61 занимаются исключительно военнослужащие США. Но это только в мирное время.

Разговоры о том, что Польша очень хочет присоединится к этому кругу хранителей американского ядерного оружия, ходили достаточно давно. Тем более и повод есть, поскольку Варшава закупила у Вашингтона партию истребителей пятого поколения F-35. Американский самолёт как раз имеет сертификацию на применение бомб B61-12 cо специальной боевой частью. Но дальше разговоров дело не дошло.

Однако в последние дни официальная Варшава вновь дала понять, что не прочь получить в своё распоряжение ядерное оружие. И повод дал президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что его страна не против поделится своим ядерным арсеналом с соседями по Евросоюзу. Исключительно для обеспечения безопасности и "сдерживания" России.

"Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Европейского союза".

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что он очень серьёзно относится к инициативе французского президента. Соответствующее заявление польский премьер сделал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава польского правительства даже заявил о якобы существующей ядерной угрозе странам Евросоюза со стороны России.

Только в самой Польше немного не поняли своего премьера и поспешили его "осадить". Заместитель главы министерства обороны страны Станислав Взентек выступил против размещения ядерного оружия на территории Польши. Свою точку зрения он выразил в эфире радиостанции Polskie Radio. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Хотел бы, чтобы на территории нашей страны этого элемента (ядерного оружия ) не было", – заявил замглавы польского оборонного ведомства. Он отметил, что в текущей ситуации размещение ядерного арсенала в Польше "увеличило бы уровень потенциальной угрозы" для безопасности страны".

Также политик отметил, что властям страны следовало бы сосредоточится на оснащении армии современными обычными вооружениями и на подготовке к конвенциальному военному конфликту.

С одной стороны, даже в Варшаве остались чуть-чуть думающие политики. Тот же замминистра обороны Польши. Понимает же, что как только ядерное оружие окажется на территории страны, координаты мест его хранения будут сразу же введены в боеголовки российских ракет. С другой стороны, геополитические амбиции польских политиков никуда не делись. Об этом говорят слова о подготовке к обычному военному конфликту.

P.S. Что касается президента Макрона, то данный политик ещё весной 2023 года заявлял, что недопустимо размещать своё ядерное оружие на чужой территории. А теперь выходит, что он взял свои слова обратно.