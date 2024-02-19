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crazycat21
Forbes: Самолёты ВКС РФ за двое суток сбросили 250 бомб с УМПК и "проломили" оборону ВСУ в Авдеевке
Зарубежный военный обозреватель о тактике Вооружённых сил России

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Бомбы ФАБ-500 c УМПК под крылом бомбардировщика Су-34. Скриншот видео Минобороны РФОчередная публикация, посвящённая происходящему в зоне проводимой Россией Специальной военной операции вышла на страницах американского журнала Forbes. Материал посвящён событиям, связанным с освобождением российскими войсками города Авдеевка. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель Forbes. Кстати, данный господин из-за океана никогда не был отмечен в симпатиях к России, поэтому полностью его "шедевр" передавать смысла нет. Но даже ярый русофоб Экс был вынужден признать очевидные вещи. 

Как говорится в материале Forbes, ситуация с применением фронтовой авиации в зоне проведения Специальной военной операции кардинально изменилась в последние недели в небе над городом Авдеевка. Этот населенный пункт до недавнего времени представлял собой украинский "оплот" неподалёку от Донецка. А если перевести слова Экса на общедоступный, то сильно укреплённый опорный пункт ВСУ.

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По данным американского обозревателя, нанесение ударов планирующими бомбами [оборудованными УМПК – универсальными модулями планирования и коррекции, прим.] было начато за несколько недель до того, как подразделения российской армии вынудили 110-ю механизированную бригаду ВСУ "отступить" из Авдеевки в западном направлении.

Экс сообщает, что русские поняли, как поддерживать своих сухопутные войска. Поэтому следует ожидать, что такая тактика будет повторена и на других участках фронта. В своей публикации обозреватель Forbes ссылается на Институт изучения войны (ISW), дислоцированный в Вашингтоне. Именно в ISW заявили, опыт применения планирующих бомб в районе Авдеевки может "ознаменовать изменение в российских операциях на других участках линии фронта".

Отмечено, что в первый год конфликта российским ВКС не хватало высокоточных боеприпасов, которые позволили поддерживать наземные силы с безопасного расстояния из-за работы ПВО противника. Но затем ситуация изменилась. Российские инженеры разработали возможность планирования для фугасных авиационных бомб, прикрепив к ним крылья. Высоко и быстро летящий бомбардировщик Сухого может сбросить две или более бомбы с УМПК по целями, находящимся на удалении до 40 километров [по данным Forbes, прим.]. Такой дистанции достаточно, чтобы снизить или вообще исключить риск поражения самолёта украинскими ЗРК.

Планирующие авиационные бомбы стали одним из самых грозных видов оружия, применяемых армией России. Украинские военные описали ужас от огромных бесшумных бомб, взрывающихся "без предупреждения" [по Forbes, прим.] и обладающих достаточной мощью для разрушения укреплений и бункеров.

Когда российская армия сконцентрировала необходимые силы для штурма Авдеевки, авиационные бомбы с УМПК "вступили в свои права". В ВСУ рассчитывали, что многочисленные многоэтажки Авдеевки станут одновременно высотными наблюдательными пунктами и огневыми позициями.  Российские бомбы методично сносили многие здания. Forbes приводит слова одного из бойцов ВСУ, который заявил, что такие бомбы полностью сносят любую позицию. С его слов, после прилёта всего лишь одной планирующей бомбы любое здание или сооружение превращается в яму.

В разгар операции по освобождению Авдеевки, самолёты ВКС России сбросили на позиции украинской армии 250 планирующих бомб всего за 48 часов! Вскоре после этого военнослужащим 110-й бригады ВСУ было просто негде прятаться. В результате изрядно потрёпанная бригада оставила город и бежала на запад.

По данным ISW, вероятно, впервые за два года российская авиация сыграла решающую роль в российских наземных операциях. 

Обозреватель Forbes, констатирует что у ВСУ есть средство для противодействия самолётам, сбрасывающим бомбы с УМПК. Это зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства. Но запасы ракет к ним упали до критического уровня. США были основным поставщиком таких ракет. Но уже несколько месяцев подряд республиканцы в Конгрессе блокируют дальнейшее оказание помощи Киеву. Ожидается, что прибытие истребителей F-16 как-то сможет компенсировать дефицит ракет для "Пэтриотов". Эти самолёты должны будут "оттеснить" российские бомбардировщики. Но тогда им придётся пробиваться через боевые порядки российской истребительной авиации и средства ПВО. А это очень рискованно. 

Поэтому Экс был вынужден признать, что ещё больше украинских укрепов падёт под ударами российских бомб. 

P.S. Даже сильно антироссийский обозреватель Forbes вдруг стал выступать в роли Капитана Очевидность. К чему бы это? Кстати, имеет смысл поправить ISW о решающей роли авиации при освобождении Авдеевки. Решающую роль сыграли простые пехотинцы-штурмовики. Это их заслуга. Без пехоты освобождение города было бы невозможно. Авиация занималась обеспечением и поддержкой.

#новости #армия #оружие #авдеевка #боевая авиация #военные новости #умпк #бомбы с умпк
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