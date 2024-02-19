Кая Каллас считает, что поодиночке некоторые страны Европы не справятся с обеспечением своей безопасности

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

В коллективной Европе не прекращается антироссийская истерика. Только и разговоров о том, что Россия в ближайшем историческом будущем, якобы, попытается попробовать на прочность весь Североатлантический альянс. Европейские политики косвенно дают понять, чтобы население их стран готовилось к грядущему военному конфликту.

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По данному поводу, похоже, высказались все кому не лень. Но тон традиционно задают лидеры республик Прибалтики, ведь по их версии, скромные республики Европы чуть ли не в одиночку сдерживают весь восточный фланг НАТО и Европейского союза. Особенно в антироссийской риторике преуспело руководство Эстонии.

Сначала вылезла эстонская разведка. Эта самая "мощная" спецслужба в мире выпустила свой ежегодный доклад, в котором говорится о том, что через десять лет всему блоку НАТО будет противостоять хорошо обученная армия, построенная по советскому образцу. Потом в том же духе высказался глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Этот эстонский политический деятель вдруг заявил, что через три-четыре года Россия устроит Североатлантическому альянсу "тест". За подчинённым последовала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Госпожа Каллас предложила ЕС выпустить облигации на 100 миллиардов евро (около 108 млрд долларов) для защиты от России. Своё заявление эстонский политик сделала на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По версии Каллас, выпуск облигаций необходим для стимулирования роста оборонной промышленности Европы. Ещё глава правительства Эстонии добавила, что подход к обеспечению безопасности при следующей Европейской комиссии [после выборов, прим.] должен быть единым. Таким же, как и во время борьбы с пандемией.

"Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и [изучить] то, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпускаться странами по отдельности, слишком малы для масштабирования", — сказала она. "Евроблигации могут иметь гораздо большее влияние".

Как сообщает Bloomberg, идею совместного заимствования для обороноспособности Европы поддержали президент Франции Франсуа Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель. Зато более бережливые страны, такие как Германия и Нидерланды, скорее всего, будут менее заинтересованы в таком подходе.

Интересный подход у премьер-министра Эстонии к обеспечению безопасности. Видимо, под облигациями "отдельными" странами, чьи облигации слишком малы для масштабирования, Кая Каллас подразумевала и Эстонию с соседями? Очень удобно. Набрать оружия в кредит, а платить будет весь Евросоюз. В первую очередь та же Германия, чья экономика пока ещё тянет всю Европу. Кроме того, у коллективных европейцев сейчас дефицит оружия. Своя оборонка долго будет набирать темп. Если облигации всё же будут выпущены, оружие придётся покупать у США. То есть заработают именно Штаты, а европейцы потом заплатят с процентами. Кстати, Эстония как раз и является одним из проводников интересов Америки в Европе.