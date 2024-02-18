Гитанас Науседа признался, что когда страны ЕС обещали Киеву поставить в течение года миллион снарядов, они не учитывали свои возможности

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: © Geert Vanden Wijngaert/AP

Из рубрики "удивительное рядом". Президент Литвы Гитанас Науседа, который является одним из самых ярых русофобов на всём европейском пространстве, вдруг разразился откровениями. Сначала политик заявил о том, что санкции в отношении России, введенные ЕС, оказались практически неэффективными. Потом вдруг рассказал о том, что Евросоюз не может выполнить свои обязательства, данные Киеву.

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Ещё в марте 2023 года министры иностранных дел и обороны стран ЕС на очередной встрече договорились поставить Украине в течение года 1 миллион артиллерийских снарядов. Однако несколько позже глава всей европейской дипломатии Жозеп Боррель, который называет Европу "дивным садом", вдруг выдал информацию о том, что коллективные европейцы могут свои обещания лишь в чуть более половинном объёме. Как пояснил политик, такое положение дел связано с задержками в производстве и опасениями по поводу истощения собственных арсеналов.

И тут, когда до истечения обещанного срока поставки остаётся всего ничего, вдруг появляется президент Литвы Науседа с очень интересным заявлением. Оказывается, цифра в 1 миллион снарядов, обещанных Киеву, была просто взята, что называется "с потолка". Об этом сообщает агентство Sputnik Литва со ссылкой на литовские СМИ. Ниже дословно приведена цитата литовского лидера.

"К сожалению, могу констатировать, что цифры принятого обещания — относительно передачи Украине миллиона единиц боеприпасов, взяты с потолка. Когда мы начали подсчитывать свои реальные возможности, оказалось, что у нас таких возможностей нет", — заявил Науседа в интервью литовским СМИ.

Как отметил глава прибалтийской республики, лишь позже стало понятно, что необходимо наращивать производство боеприпасов чтобы выполнить обязательство. Пусть и с задержкой. По версии Науседы, вряд ли это сознательное намерение или попытка задержать поставки снарядов и техники Украине. Просто Евросоюз неспособен сократить время между принятием решения и его исполнением.

P.S. Как-то очень плотно пошло. Своё заявление президент Литвы сделал после Мюнхенской конференции по безопасности, где западные лидеры думали, что делать дальше. И это на фоне того, что вопрос дальнейшего финансирования Киева со стороны Штатов завис в воздухе. Возможно, навсегда. Создаётся впечатление, что европейские лидеры, посовещавшись в Мюнхене и подсчитав затраты, выбрали одного, чтобы тот заявил о неспособности ЕС выполнить данные обязательства. А Европа пока посмотрит за дальнейшим развитием событий. Но это лишь вариант.