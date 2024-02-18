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crazycat21
Президент Литвы: санкции против России оказались неэффективными
Гитанас Науседа признал неэффективность введенных ограничений и призвал бороться с обходом санкционного механизма

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Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: ELTA / ŽYGIMANTAS GEDVILA

Из всех стран коллективной Европы наиболее русофобскую позицию занимают республики Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония. Это, конечно, если не считать Польшу, чьи политики до сих пор грезят о Речи Посполитой, раскинувшейся "от можа до можа". Что касается прибалтийских стран, то они некогда были настоящей витриной развитого социализма, но после политического разворота в сторону Запада и вступления в Евросоюз находятся там отнюдь не на ведущих ролях. Скорее в точности наоборот. 

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Зато прибалтийские политики никогда не упускают подвернувшуюся возможность, чтобы довольно резко высказаться в адрес России, попытаться "куснуть". А ещё республики Прибалтики всегда среди первых в коллективной Европе выступают за любые антироссийские резолюции, ограничения, санкции. Даже если такие решения и ограничения потом негативным образом отражаются на самих государствах Балтии. И даже если эти санкции оказываются неэффективными. 

Кстати, неэффективность таких мер, принятых в отношении России Евросоюзом, был вынужден признать президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщила литовская пресса.

Свою точку зрения литовский лидер изложил во время Мюнхенской конференции по безопасности.  Он признал, что санкции, введенные ЕС, оказали весьма ограниченное влияние на экономику России. Об этом свидетельствуют макроэкономические показатели.

"Приходится признать, что эти тринадцать пакетов санкций – тринадцатый еще не реализован – в основном оказали весьма ограниченное влияние на российскую экономику, как мы видим из ее макроэкономических показателей", – заявил Г.Науседа журналистам в Мюнхене.

Как заявил глава Литвы, необходимо жёстко контролировать механизмы обхода санкций, поскольку они делают введённые ограничения неэффективными. По его мнению, необходимо усилить вторичные последствия в случае обхода санкций. В противном случае сам санкционный механизм становится "пустым".

Помимо литовский президент заявил, что необходимо как можно скорее определиться с тем, как использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. В настоящий момент у Евросоюза нет законных способов использования этих средств.

Достаточно интересная точка зрения у литовского лидера. Сам признаётся, что макроэкономические показатели России (основа экономики, между прочим) демонстрируют неэффективности западных санкций. Но при этом господин Науседа предлагает Евросоюзу ещё надавить... А что там с макроэкономическими показателями самой Литвы? Если даже у Германии с экономикой всё не очень хорошо, то что с национальным хозяйством этой маленькой республики?

Что касается возможности использования замороженных активов России, то не зря Гитанас Науседа поднял это вопрос. Когда говорят про "восстановление Украины", имеют в виду совсем другое. Коллективный Запад изрядно потратился, спонсируя незалежную. И Литва тоже потратилась. Поэтому в случае гипотетической конфискации российских активов, а по факту обычного воровства, Киев не увидит практически ни евроцента.

#новости #политика #санкции #евросоюз #европа #геополитика #литва #прибалтика
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