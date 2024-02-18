Иностранные эксперты о российском самолёте

Истребитель Су-57 в полёте. Фото: Пресс-служба Минобороны России

Всевозможные иностранные эксперты и аналитики постоянно следят за российскими оружейными новинками. Это внимание кратно усилилось с началом Специальной военной операции. Особый интерес у иностранцев вызывает истребитель пятого поколения Су-57, его возможности и его вооружение. Очередная публикация на эту тему вышла на страницах профильного ресурса Military Watch, имеющего американскую дислокацию.

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Заокеанские эксперты заверяют, что ВКС России впервые применили новую крылатую ракету Х-59МК2 в ходе Специальной военной операции. Особо отмечено, что данное оружие было специально разработано именно для новейшего истребителя Су-57 и должно размещаться во внутренних отсеках самолёта. Как говорится в публикации, украинские источники утверждают, что первое применение новой ракеты состоялось 7 февраля. При этом эксперты из США приводят данные с оговоркой, поскольку утверждения относительно применяемых видов оружия часто были "сомнительными" из-за того, что часто назывались образцы оружия предназначенные для экспорта и не использующиеся российской армией.

Military Watch сообщает, что, предположительно, три ракеты Х-59МК2 были выпущены по объектам на территории Украины в ночь с 7 на 8 февраля. И данный факт указывает на то, что истребители Су-57 были задействованы для нанесения высокоточных ударов. Хотя американцы и не исключают, что для испытаний ракеты мог быть задействован другой самолёт, например, бомбардировщик Су-34.

Испытания ракеты Х-59МК2 в Сирии. Скриншот видео Минобороны России

Первые боевые испытания Х-59МК2 прошли в Сирии в 2018 году. Пуски производились с предсерийных экземпляров истребителя Су-57. Ракета проектировалась как основное вооружение для нового самолёта. Она оптимизирована для уничтожения небольших наземных защищённых целей на дальности до 300 километров. Изделие оснащено проникающей боевой частью массой 320 килограммов. Также ракета может оснащаться кассетной боевой частью для работы по площадным целям. Х-59МК2 является дозвуковой ракетой, поэтому может преодолевать большие расстояния, несмотря на достаточно компактные размеры. Кроме того, насколько известно, она может быть перенацелена во время полёта. В последнее время появилось и широко используется обозначение X-69. Изделие с таким обозначением недавно было представлено на авиасалоне в Дубае. Эксперты из США предполагают, что такое обозначение применяется к варианту ракеты с другой боевой частью, системой наведения или для экспортного варианта.

Military Watch заявляет, что сообщения о применении Х-59МК2 последовали вслед за "подтверждением" того, что российские истребители Су-57 получили новые дальнобойные ракеты, аналогичные тем, что применяются на стратегических бомбардировщиках. Кроме того, американцы говорят, новая планирующая бомба "Дрель" была разработана специально для Су-57. В настоящий момент остается непонятным, способен ли какой-нибудь другой истребитель пятого поколения применять ракеты, подобные Х-59МК2. Отмечено, что поскольку истребители Су-57 были задействованы в Специальной военной операции ещё с 2022 года, то нельзя исключать и более ранних применений Х-59МК2. Вероятно, украинская сторона просто об этом не сообщало. На сегодняшний день российский Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, который проверен в полномасштабных боевых действиях. Он способен наносить удары по всем типам целям, а так же вести дальний воздушный бой.

P.S. Интересно, что когда отечественный Су-57 находился на стадии первых лётных экземпляров, все эти иностранные аналитики и эксперты просто в голос заявляли, что российский самолёт просто никак не может относится к пятому поколению. Теперь мнение кардинально поменялось. И самолёт оказался пятого поколения, причём самым лучшим. И авиационные средства поражения не имеют аналогов в мире.