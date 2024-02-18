Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Реальная стоимость танков Abrams, которые Румыния купила у США, намного меньше заявленных $2,5 млрд
Похоже, что американцы решили неплохо заработать на младших партнёрах по НАТО

реклама

Танк M1 Abrams. Фото: Национальная гвардия армии США

Уже достаточно давно власти Румынии намереваются оснастить свои вооруженные силы американскими танками. Связано это с тем, что на сегодняшний день самыми современными в Сухопутных войсках румынской армии являются старенькие TR-85М1 Bizonul ("Бизон"), являющиеся дальнейшим развитием TR-85. Последний выпускался с 1986 по 1990 годы и, в свою очередь, представляет румынский вариант советского среднего танка Т-55.

реклама

В ноябре 2023 года госдеп США одобрил продажу Румынии 54 основных боевых танков M1 Abrams и 12 вспомогательных машин на аналогичном шасси. Вся техника будет передана из наличия американской армии. То есть она уже побывала в употреблении. Правда, перед передачей румынской стороне боевые машины должны быть модернизированы. Заявленная стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов. Именно на такую сумму американский госдеп одобрил сделку.

Сразу понятно, что итоговый ценник очень сильно завышен. Так какова реальная стоимость танков, которые намереваются купить румыны? На этот вопрос ответил профильный ресурс Defense Romania.

Как говорится в публикации, оценочная стоимость контракта составляет 1,07 миллиарда долларов. Выделение именно такой суммы предварительно одобрил румынский парламент. В официальном заявлении министерства обороны Румынии также идёт речь об 1,07 миллиарда долларов за 54 американских танка. Издание задается вопросом, откуда разница? Почему Конгресс США одобрил сделку аж на 2,5 миллиарда?

Оказывается, такая сумма является своего рода "страховкой", поскольку первоначальная цена процедурно увеличивается с каждым уведомлением, чтобы пакет был принят. Defense Romania заверяет, что так происходит со всеми покупками. А вообще об этом рассказал бригадный генерал Константин Спыну, советник министра обороны и по совместительству директор департамента связи Министерства обороны.

"Была общественная дискуссия, почему программа была одобрена парламентом на сумму 1,07 миллиарда долларов, а Конгресс уведомлен на сумму 2,5 миллиарда долларов. Объяснение очень простое, программа точно будет стоить 1,07 миллиарда, но в уведомлении Конгрессу учтены определённые коэффициенты, чтобы не было необходимости отзывать одобрение. Каскадное применение этих коэффициентов приводит к таким суммам, но стоимость программы составит 1,07 миллиарда , – сказал чиновник Министерства национальной обороны.

Вообще это личные дела Румынии. Но есть немалая вероятность, что официальному Бухаресту придётся выложить всю "одобренную" сумму в 2,5 миллиарда. Или близкую к ней. По другую сторону океана умеют делать деньги. 

#новости #сша #оружие #танки #abrams #бронетехника #военные новости #румыния #tr-85м1
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
21
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
12
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
1
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
2
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
1
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
6
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
24
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Ученым впервые в истории удалось передать луч энергии от орбитального спутника на наземную станцию
1
Ученые обнаружили новый вид магнетизма – альтермагнетики, которые могут изменить электронику
+
Минпромторг России призвал торговые сети вернуть в свои магазины газеты и журналы
9
Такер Карлсон удивился дешевой еде в "Ашане" и присутствию санкционных товаров в продаже
9
Первая приливная электростанция Dragon 12 начала снабжать электроэнергией Фарерские острова
4
Новая модель OpenAI Sora может генерировать видео
1
В ранних тестах MSI Claw с Intel Cote Ultra 155H уступает в играх ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1E
+
Google советует переходить с Windows 10 на Chrome OS Flex, поскольку требования к Windows 11 растут
5
Генсек НАТО призвал Россию установить все факты смерти политблогера Навального* в колонии
5
США перехватили в Аравийском море оружие, предназначенное для йеменских хуситов
+
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
5
Цена биткойна продолжает расти, достигнув максимума с декабря 2021 года
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
223
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
15
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
59
Почему Cloud9 проваливаются
7
С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
4
В Пекине заявили: "То, что Китай поставляет России, не должно волновать Запад"
5
США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP
13
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
1
"Сармат или Авангард" - В США гадают, какое ядерное оружие Россия может разместить в космосе
14

Сейчас обсуждают

Александр Ушаков
02:05
НостальжиПК помойкоблогер у китайской кормушки..
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
УдалЁн
02:05
Красноглазый гадает на кофейной гуще. "маломощный" - может всё же "энергоэффективный"?
Глава Xbox Спенсер рассказал об эксклюзивных играх для PS5
Kutuz
01:51
ПНХ
Зеленский перестанет считать США надёжным стратегическим партнером, если Украине не выделят помощь
Zeb_Joker
01:39
КГ/АМ
Зеленский перестанет считать США надёжным стратегическим партнером, если Украине не выделят помощь
Luck-AD
01:24
Тогда получается что AMD FX (вся линейка) раскрыли все видеокарты :D
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
Jakko
01:08
Драйвера не были отполированы, теперь всё на своих местах
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
Jakko
01:08
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
Jakko
01:07
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
emw
01:03
Все упирается в психологию, базирующуюся на избранности и превосходстве. И пока люди (особо касается англосаксов) не прекратят искать и создавать себе врагов, выдавая излишность их существования, как ...
Как долго человечество воюет само с собой
Александр Зобов
00:53
У них там плохо с головушкой. В США на полном серьезе пишут статьи в авторитетных изданиях, что их экономика выросла больше Китая в 2023. Просто смотрят на номинал. В США бала большая инфляция, в Кита...
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем