Похоже, что американцы решили неплохо заработать на младших партнёрах по НАТО

Танк M1 Abrams. Фото: Национальная гвардия армии США

Уже достаточно давно власти Румынии намереваются оснастить свои вооруженные силы американскими танками. Связано это с тем, что на сегодняшний день самыми современными в Сухопутных войсках румынской армии являются старенькие TR-85М1 Bizonul ("Бизон"), являющиеся дальнейшим развитием TR-85. Последний выпускался с 1986 по 1990 годы и, в свою очередь, представляет румынский вариант советского среднего танка Т-55.

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В ноябре 2023 года госдеп США одобрил продажу Румынии 54 основных боевых танков M1 Abrams и 12 вспомогательных машин на аналогичном шасси. Вся техника будет передана из наличия американской армии. То есть она уже побывала в употреблении. Правда, перед передачей румынской стороне боевые машины должны быть модернизированы. Заявленная стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов. Именно на такую сумму американский госдеп одобрил сделку.

Сразу понятно, что итоговый ценник очень сильно завышен. Так какова реальная стоимость танков, которые намереваются купить румыны? На этот вопрос ответил профильный ресурс Defense Romania.

Как говорится в публикации, оценочная стоимость контракта составляет 1,07 миллиарда долларов. Выделение именно такой суммы предварительно одобрил румынский парламент. В официальном заявлении министерства обороны Румынии также идёт речь об 1,07 миллиарда долларов за 54 американских танка. Издание задается вопросом, откуда разница? Почему Конгресс США одобрил сделку аж на 2,5 миллиарда?

Оказывается, такая сумма является своего рода "страховкой", поскольку первоначальная цена процедурно увеличивается с каждым уведомлением, чтобы пакет был принят. Defense Romania заверяет, что так происходит со всеми покупками. А вообще об этом рассказал бригадный генерал Константин Спыну, советник министра обороны и по совместительству директор департамента связи Министерства обороны.

"Была общественная дискуссия, почему программа была одобрена парламентом на сумму 1,07 миллиарда долларов, а Конгресс уведомлен на сумму 2,5 миллиарда долларов. Объяснение очень простое, программа точно будет стоить 1,07 миллиарда, но в уведомлении Конгрессу учтены определённые коэффициенты, чтобы не было необходимости отзывать одобрение. Каскадное применение этих коэффициентов приводит к таким суммам, но стоимость программы составит 1,07 миллиарда , – сказал чиновник Министерства национальной обороны.

Вообще это личные дела Румынии. Но есть немалая вероятность, что официальному Бухаресту придётся выложить всю "одобренную" сумму в 2,5 миллиарда. Или близкую к ней. По другую сторону океана умеют делать деньги.