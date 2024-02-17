Немного о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Johannes Simon/Getty Images

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности уже давно превратилась в какой-то фарс, в какое-то шоу. И в этом шоу уже который год подряд принимает участие президент Украины. Не мог он пропустить такое мероприятие, поэтому предпринял очередные европейские гастроли.

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Сначала в Берлине, а затем и в Париже Зеленский подписал какие-то бумажки, названные Киевом двусторонними соглашениями "о гарантиях безопасности" для Украины. Хотя подписанные соглашения Германию и Францию ни к чему не обязывают, и об этих гарантиях там ни разу не упомянуто. Затем президент незалежной не упустил возможность выступить на самой конференции в немецком Мюнхене. Речь киевского руководителя была ожидаемой. Он снова просил денег и оружия.

Как сообщает агентство Reuters, во время своего выступления Зеленский призвал союзников восполнить то, что он охарактеризовал как "искусственный" дефицит оружия на Украине. И этот дефицит усиливает позиции России на поле боя.

По данным агентства, во время своей речи Зеленский "под аплодисменты" смешал слова благодарности к странам Запада за оказанную поддержку с требованиями от них большего.

"К сожалению, сохранение на Украине искусственного дефицита вооружений, особенно дефицита артиллерии и средств дальнего действия, позволяет России адаптироваться к нынешней интенсивности конфликта. Это самоослабление демократии с течением времени подрывает нашу общую решимость", – сказал он.

В общем, ничего нового. В обязательном порядке была упомянута давно набившая оскомину "демократия" и общая решимость Запада. Любопытно, что Зеленский рискнул напрямую обвинить западных спонсоров в том, что это они "искусственно" создали дефицит оружия на Украине. Похоже, что в Киеве не понимают, страны Запада уже давно основательно подчистили свои склады и арсеналы. А то что осталось, им нужно самим. Либо продается только за деньги. Но с деньгами у Киева туго. Их нет вообще.