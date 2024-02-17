Власти Швеции не исключают передачу Украине боевых самолётов

Истребители JAS 39 Gripen ВВС Швеции. Фото: Тим Фелс / commons.wikimedia.org

На протяжении длительного времени Киев выпрашивал у коллективного Запада импортные истребители четвертого поколения. В конце концов западные страны, заинтересованные в ослаблении России, дали своё принципиальное согласие. Была сформирована так называемая истребительная коалиция, взявшаяся за обучение пилотов Киева. А на роль доноров, пообещавших передать свои довольно изношенные истребители F-16 Fighting Falcon американского производства, были назначены Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

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Но киевским деятелям во главе с Зеленским этого показалось мало. Они с самого начала "положили глаз" на французские самолёты Mirage 2000D (относительно "свежая" ударная модификация) и шведские довольно современные многофункциональные истребители JAS 39 Gripen. Кроме того, нынешний главком ВСУ Сырский, ещё находясь на прежней должности, как-то дал понять, что Украина не прочь бы получить и американские штурмовики A-10 Thunderbolt II.

Американские штурмовики никто не даст. Самолёты данного типа никогда не передавались даже союзникам США. Вопрос с французскими "Миражами" пока на уровне слухов. Вероятно, президент Франции Макрон отказал Зеленскому в его просьбах, когда оба президента подписывали двустороннее соглашение о каких-то мифических "гарантиях безопасности" для Украины. Кстати, в данном соглашении нет ни слово про гарантии. Зато со шведскими истребителями Gripen всё намного сложнее.

Ещё летом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в очередной раз дал понять, что вопрос о передаче Киеву самолётов на повестке дня не стоит. Но что-то в Стокгольме изменилось. Швеция практически вступила в НАТО. Единственным государством альянса, которое не ратифицировало шведскую заявку на вступление в блок, является Венгрия.

Теперь стало известно, что Швеция может передать Украине свои истребители JAS 39 Gripen после того, как вступит в НАТО. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщил профильный ресурс Defense Romania.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон в своём интервью СМИ, приуроченном к Мюнхенской конференции по безопасности, дал понять, что такая передача не исключена. Но лишь после того, как его страна станет полноправным членом Североатлантического альянса.

"Чтобы мы могли принять решение, мы должны быть полноправными членами НАТО и частью статьи 5. Это также решение, которое должно быть принято в сотрудничестве с другими... Украине нужны истребители четвертого и пятого поколений. Если мы, так или иначе, можем помочь, мы открыты к этому ", – сказал министр.

Кроме того, Пол Юнсон отметил, что в настоящий момент усилия союзников сосредоточены на обеспечении Украины истребителями F-16. Но если Швеция сможет чем-то помочь, то в Стокгольме будут рады рассмотреть такую возможность.

Конечно, с истребителями пятого поколения для Украины шведский министр сильно погорячился. Никто их Киеву передавать не будет. Во-первых, за американскими F-35 выстроилась очередь из ключевых союзников США. Во-вторых, они очень дорогие, а денег у Киева, так же как и у Вашингтона, нет. В-третьих, страны Запада с большой неохотой согласились передать даже видавшие виды истребители F-16. В-четвёртых, что будет если хотя бы один из супер-пупер "невидимых" F-35 попадёт под огонь ПВО или ВКС России? Это же такой репутационный риск для американского военно-промышленного комплекса.

Что касается возможной передачи Украине шведских JAS 39 Gripen, то налицо элемент торга. Уж очень Швеция хочет пополнить стройные трансатлантические ряды НАТО. Кроме того, "радость рассмотреть" возможность передачи истребителей не означает, что их передадут. Хотя и последнего исключать тоже нельзя, если Вашингтон будет оказывать сильное давление.