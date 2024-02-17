Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Швеция может передать Украине свои истребители JAS 39 Gripen после вступления в НАТО
Власти Швеции не исключают передачу Украине боевых самолётов

реклама

Истребители JAS 39 Gripen ВВС Швеции. Фото: Тим Фелс / commons.wikimedia.org

На протяжении длительного времени Киев выпрашивал у коллективного Запада импортные истребители четвертого поколения. В конце концов западные страны, заинтересованные в ослаблении России, дали своё принципиальное согласие. Была сформирована так называемая истребительная коалиция, взявшаяся за обучение пилотов Киева. А на роль доноров, пообещавших передать свои довольно изношенные истребители F-16 Fighting Falcon американского производства, были назначены Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

реклама

Но киевским деятелям во главе с Зеленским этого показалось мало. Они с самого начала "положили глаз" на французские самолёты Mirage 2000D (относительно "свежая" ударная модификация) и шведские довольно современные многофункциональные истребители JAS 39 Gripen. Кроме того, нынешний главком ВСУ Сырский, ещё находясь на прежней должности, как-то дал понять, что Украина не прочь бы получить и американские штурмовики A-10 Thunderbolt II.

Американские штурмовики никто не даст. Самолёты данного типа никогда не передавались даже союзникам США. Вопрос с французскими "Миражами" пока на уровне слухов. Вероятно, президент Франции Макрон отказал Зеленскому в его просьбах, когда оба президента подписывали двустороннее соглашение о каких-то мифических "гарантиях безопасности" для Украины. Кстати, в данном соглашении нет ни слово про гарантии. Зато со шведскими истребителями Gripen всё намного сложнее.

Ещё летом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в очередной раз дал понять, что вопрос о передаче Киеву самолётов на повестке дня не стоит. Но что-то в Стокгольме изменилось. Швеция практически вступила в НАТО. Единственным государством альянса, которое не ратифицировало шведскую заявку на вступление в блок, является Венгрия. 

Теперь стало известно, что Швеция может передать Украине свои истребители JAS 39 Gripen после того, как вступит в НАТО. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщил профильный ресурс Defense Romania.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон в своём интервью СМИ, приуроченном к Мюнхенской конференции по безопасности, дал понять, что такая передача не исключена. Но лишь после того, как его страна станет полноправным членом Североатлантического альянса.

"Чтобы мы могли принять решение, мы должны быть полноправными членами НАТО и частью статьи 5. Это также решение, которое должно быть принято в сотрудничестве с другими... Украине нужны истребители четвертого и пятого поколений. Если мы, так или иначе, можем помочь, мы открыты к этому ", – сказал министр.

Кроме того, Пол Юнсон отметил, что в настоящий момент усилия союзников сосредоточены на обеспечении Украины истребителями F-16. Но если Швеция сможет чем-то помочь, то в Стокгольме будут рады рассмотреть такую возможность.

Конечно, с истребителями пятого поколения для Украины шведский министр сильно погорячился. Никто их Киеву передавать не будет. Во-первых, за американскими F-35 выстроилась очередь из ключевых союзников США. Во-вторых, они очень дорогие, а денег у Киева, так же как и у Вашингтона, нет. В-третьих, страны Запада с большой неохотой согласились передать даже видавшие виды истребители F-16. В-четвёртых, что будет если хотя бы один из супер-пупер "невидимых" F-35 попадёт под огонь ПВО или ВКС России? Это же такой репутационный риск для американского военно-промышленного комплекса.

Что касается возможной передачи Украине шведских JAS 39 Gripen, то налицо элемент торга. Уж очень Швеция хочет пополнить стройные трансатлантические ряды НАТО. Кроме того, "радость рассмотреть" возможность передачи истребителей не означает, что их передадут. Хотя и последнего исключать тоже нельзя, если Вашингтон будет оказывать сильное давление.

#новости #техника #оружие #истребители #f-16 #самолеты #боевая авиация #швеция #военные новости #jas 39 gripen
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
6
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
12
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
6
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
9
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
1
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
1
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
1
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
5
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
21
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
8
Японский луноход SLIM отправил на Землю ценные данные о десяти лунных камнях
1
Бюджетный смартфон Wiko от Huawei может представлять собой обновленную версию Enjoy 70 Pro
+
Такер Карлсон удивился дешевой еде в "Ашане" и присутствию санкционных товаров в продаже
9
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
2
Минпромторг России призвал торговые сети вернуть в свои магазины газеты и журналы
9
Ученым впервые в истории удалось передать луч энергии от орбитального спутника на наземную станцию
1
Первая приливная электростанция Dragon 12 начала снабжать электроэнергией Фарерские острова
4
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
5

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
209
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
15
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
42
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
14
Почему Cloud9 проваливаются
5
В Пекине заявили: "То, что Китай поставляет России, не должно волновать Запад"
5
США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP
13
"Сармат или Авангард" - В США гадают, какое ядерное оружие Россия может разместить в космосе
14
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
8

Сейчас обсуждают

Spike Rus
17:08
С рождаемостью беда не от комфорта, а он нежелания выходить из зоны комфорта. Ведь едва появляется ребенок, или двое, так сразу семья не слабо так проседает по финансам. Женщина выпадает из рабочей сф...
Южная Корея борется с кризисом рождаемости
REY_B_
17:05
Не так уж оказываются OLED и выгорают. Искал ролики с "ужасами" на ютуб, и не нашёл. А та контора, которая тестирует телики в Non-Stop, и подняла шумиху, уже покаялась - они не выключали телевизоры чт...
ASUS представила новый флагманский игровой монитор с OLED матрицей
Spike Rus
17:02
А может виновата вовсе не дороговизна и якобы ленивые разработчики а их руководство с непомерными аппетитами и аппетитами их инвесторов (хотя последних можно понять, они вкладывают деньги для получени...
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
REY_B_
16:57
Теперь есть прецедент Трампа... Всех на нары!!!!! З.Ы. АМД отключала, но об этом предупреждала. Ту можно и наоборот сказать "добавляла деталей когда позволял ФПС", это же действует в две стороны. - Им...
В SPEC 2017 обнаружено завышение результатов тестов процессорами Intel Sapphire Rapids
Иван Осипчук
16:55
Отравился в точке бургером. Непрожаренная катлета. Такого никогда не было в магдаке. Город Тверь.
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
REY_B_
16:55
VR-это игрушка. Надоедает через 2 недели. - Если бы это делали для компа, или консоли, с управлением с геймпада, и клавиатуры с мышью, да с поддержкой любой игры, как то было с 3D, это было бы куда ин...
Частыми причинами возврата Vision Pro стали головные боли и недостаток приложений и функций
миша беляк
16:53
Сейчас никто и что нельзя предсказывать. Ну кто бы мог подумать год назад, что враги будут выставлять против нас очень скоро миллионы беспилотников с целью обнулять критическую часть нашей инфраструкт...
Премьер Словакии исключил, что Россия оставит новые регионы ради окончания конфликта на Украине
АЕV
16:51
Коррупция и ограничение свобод вызывают недовольство в/на украине а то же самое в РФ считается нормой, так и живём
Big tech обещает принять меры против "вводящего в заблуждение" ИИ на выборах
REY_B_
16:50
Рост капитализации при падении чистой прибыли почти вдвое... - Пузырь доткомов 2.0, замешанный на Великой Депрессии, с приправой из ипотечного кризиса на госдолге в 34 триллиона.
Nvidia обогнала по капитализации Alphabet и Amazon
Виталий Ременюк
16:49
Статья бред сивой кобылы... Тут разница между qhd и fhd колоссальна, я уже не говорю про 4к и fhd.... Вот между 4к и qhd заметят не все, особенно с не очень хорошим зрением!
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем