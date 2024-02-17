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crazycat21
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
О проблемах моряков американского флота

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Моряки ВМС США на борту авианосца. Фото: commons.wikimedia.orgОказывается, в американском военно-морском флоте есть довольно серьёзные проблемы. Профильный ресурс Defense Post сообщил, что каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса. Информация представлена со ссылкой на американское армейское издание Military.com.

Оказывается, в Штатах весьма пристально следят за морально-психологическим состоянием своих военных, поэтому регулярно проводят необходимые исследования (опросы). Очередное такое ежегодное исследование было проведено на американском флоте в 2023 году. Его данные были опубликованы только сейчас [прим.].

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По результатам исследования было установлено, что в течение года каждый третий моряк испытал "сильный или экстремальный" уровень стресса. Из 19380 опрошенных военнослужащих 37% сообщили, что в течение года испытывали сильный стресс. Сообщается, что это значительный прирост, поскольку в 2022 году стресс испытывали только 26% моряков.

Наибольшее количество испытавших сильный стресс зафиксировано в группе военных между рангами E-1 и E-6 [матросы и старшины, прим.]. В состоянии стресса находились более 40% опрошенных, тогда как среди младшего офицерского состава таковых насчитали только 30%. Меньше всего стресс испытывали старшие офицеры, всего 27% от опрошенных.

В отчёте о результатах исследования прямо заявлено, что среди матросов и старшин ВМС США наблюдается высокий уровень выгорания. Причинами этого явления названы недостаточное кадровое обеспечение [вероятно, нехватка личного состава, прим.], а за ним следуют проблемы, связанные с качеством жизни военных.

Опрос показал, что 23% процента военных моряков хотят уйти со службы. Для них это уже решённый вопрос. Этот показатель в три раза превышает цифры 2022 года. Ещё примерно 20% опрошенный сообщили, что "подумывают" о том, чтобы остаться на флоте.

Мотивацией для тех, кто решил продолжить службу являются гарантированные трудоустройство и заработная плата, а также последующие пенсионные выплаты.

Представитель ВМС заявил, что ведомство осознаёт необходимость проведения работы для обеспечения военнослужащих "инструментами" по борьбе со стрессом и выгоранием. 

#новости #сша #армия #флот #военные новости
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