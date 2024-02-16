На коллективном Западе не могут прийти к соглашению, кто будет оплачивать "помощь"

Канцлер Германии Олаф Шольц и снаряды. Фото: David Hecker / Getty Images Коллективный Запад продолжает оказывать Украине военную "помощь". В последние месяцы, когда демократы и республиканцы в США не могут согласовать выделение очередного транша Киеву, основное бремя финансирования незалежной легло на плечи европейских государств. В первую очередь на Германию как на самую развитую экономику ЕС.

В последнее время в европейских столицах и брюссельской штаб-квартире Евросоюза только и разговоров о том, что коллективные европейцы должны увеличить масштабы военной "помощи" Киеву. Прежде всего дать снаряды. Такие разговоры в первую очередь связаны с тем, что Россия перехватила инициативу на поле боя. А в Европе очень не хотят проиграть. Европейцы хотят дать Украине оружие, только не знают, как это сделать. А если по-простому, то никто не знает, кто эту "помощь" будет оплачивать. Кстати, в Штатах тоже над этим гадают. Публикация на эту тему вышла на страницах издания Politico.

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В опубликованном материале говорится о том, что все [в данном случае США и ЕС, прим.] согласны, что американским и европейским компаниям необходимо работать совместно, чтобы создавать оружие как для себя так и для Украины. Но никто не понял, как это сделать.

В ходе конфликта на Украине были израсходованы миллионы артиллерийских снарядов, которые в "мирное" время не могут возместить ни американская, ни европейская промышленность. В этом преимущество за Россией, которая сделала всё, чтобы возместить израсходованные боеприпасы. Коллективный Запад действовал медленнее и прогресс измерялся встречами, а не новыми производственными линиями.

Тема заключения соглашений о совместном производстве вооружений станет одной из ключевых повесток конференции по безопасности в Мюнхене. Лидеры государств, руководители вооружённых сил и представители промышленности собираются для того, чтобы подвести итоги происходящего на Украине и рассмотреть "состояние демократической системы", а точнее западный миропорядок в широком смысле.

Politico отмечает, что совместным усилиям Запада препятствуют сочетание национальных политик стран, обременительные экспортные правила и нарушение цепочек поставок. Приводятся слова неназванного собственника предприятия оборонной промышленности США, который заявил, что у всех есть проблемы с рабочей силой, у всех есть проблемы с доступом к капиталу, у всех есть проблемы со спросом соответствующих правительств. Но основным камнем преткновения остаётся вопрос, как за это всё [боеприпасы и вооружение] платить...

Как отметил Джим Таунсенд, бывший чиновник Пентагона, проблема не в том, где найти двух партнёров, готовых наладить совместное производство. Где-то должны быть деньги, а их просто нет. Со слов чиновника, такая ситуация "очень расстраивает".

Politico отмечает, что европейские лидеры объединились с руководителями оборонной промышленности, чтобы найти новые источники финансирования производственных линий и "прочесать" давно игнорируемые источники артиллерии, боеприпасов и противотанковых средств. В настоящий момент, когда по всему европейскому континенту пустые склады, а старые производственные линии оживают лишь время от времени, возникает вопрос смогут ли США и Европа произвести новое оборудование [для выпуска боеприпасов и вооружения]?

Издание пишет, что Уильям Лапланте, главный от Пентагона по закупкам, регулярно проводит встречи, чтобы дать толчок этому процессу. Он так же возглавляет группу под названием "Команда по украинским сделкам". Задачей этой группы является оказание помощи фирмам из США в работе с украинскими компаниями над различными коммерческими и оборонными проектами. Группе создана два месяца назад, но успеха она не достигла. Всё из-за того, что американские законодатели отказали в выделении очередного пакета помощи для Украины. Соответственно, все финансируемые Вашингтоном проекты придётся отложены.

Как заявил Джим Таунсенд, желающих много, но все они пытаются собрать выигрышную комбинацию. Вероятно, в данном случае речь идёт об оборонных фирмах, которые хотят поучаствовать в "освоении" так и не выделенных средств [прим.].

Отмечено, что в Европе отдельные страны НАТО пытаются развивать собственную оборонную промышленность, одновременно уменьшая зависимость от денег и влияния Вашингтона. Поэтому интеграция европейских и американских фирм представляет трудную задачу. Тем более на фоне недавних заявлений Трампа, который пригрозил, что НАТО может уйти из Европы.

Хотя в европейских странах и наблюдается наращивание производственных мощностей, на финансирование и строительство военных заводов уходят годы. Такие усилия требуют последовательного финансирования со стороны всех государственных администраций. Но гарантии этого трудно получить в современной политической среде.