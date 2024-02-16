Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Politico: США и Европа не знают, кто будет платить за оружие для Украины
На коллективном Западе не могут прийти к соглашению, кто будет оплачивать "помощь"

реклама

Канцлер Германии Олаф Шольц и снаряды. Фото: David Hecker / Getty Images Коллективный Запад продолжает оказывать Украине военную "помощь". В последние месяцы, когда демократы и республиканцы в США не могут согласовать выделение очередного транша Киеву, основное бремя финансирования незалежной легло на плечи европейских государств. В первую очередь на Германию как на самую развитую экономику ЕС.

В последнее время в европейских столицах и брюссельской штаб-квартире Евросоюза только и разговоров о том, что коллективные европейцы должны увеличить масштабы военной "помощи" Киеву. Прежде всего дать снаряды. Такие разговоры в первую очередь связаны с тем, что Россия перехватила инициативу на поле боя. А в Европе очень не хотят проиграть. Европейцы хотят дать Украине оружие, только не знают, как это сделать. А если по-простому, то никто не знает, кто эту "помощь" будет оплачивать. Кстати, в Штатах тоже над этим гадают. Публикация на эту тему вышла на страницах издания Politico.

реклама

В опубликованном материале говорится о том, что все [в данном случае США и ЕС, прим.] согласны, что американским и европейским компаниям необходимо работать совместно, чтобы создавать оружие как для себя так и для Украины. Но никто не понял, как это сделать.

В ходе конфликта на Украине были израсходованы миллионы артиллерийских снарядов, которые в "мирное" время не могут возместить ни американская, ни европейская промышленность. В этом преимущество за Россией, которая сделала всё, чтобы возместить израсходованные боеприпасы. Коллективный Запад действовал медленнее и прогресс измерялся встречами, а не новыми производственными линиями.

Тема заключения соглашений о совместном производстве вооружений станет одной из ключевых повесток конференции по безопасности в Мюнхене. Лидеры государств, руководители вооружённых сил и представители промышленности собираются для того, чтобы подвести итоги происходящего на Украине и рассмотреть "состояние демократической системы", а точнее западный миропорядок в широком смысле.

Politico отмечает, что совместным усилиям Запада препятствуют сочетание национальных политик стран, обременительные экспортные правила и нарушение цепочек поставок. Приводятся слова неназванного собственника предприятия оборонной промышленности США, который заявил, что у всех есть проблемы с рабочей силой, у всех есть проблемы с доступом к капиталу, у всех есть проблемы со спросом соответствующих правительств. Но основным камнем преткновения остаётся вопрос, как за это всё [боеприпасы и вооружение] платить...

Как отметил Джим Таунсенд, бывший чиновник Пентагона, проблема не в том, где найти двух партнёров, готовых наладить совместное производство. Где-то должны быть деньги, а их просто нет. Со слов чиновника, такая ситуация "очень расстраивает".

Politico отмечает, что европейские лидеры объединились с руководителями оборонной промышленности, чтобы найти новые источники финансирования производственных линий и "прочесать" давно игнорируемые источники артиллерии, боеприпасов и противотанковых средств. В настоящий момент, когда по всему европейскому континенту пустые склады, а старые производственные линии оживают лишь время от времени, возникает вопрос смогут ли США и Европа произвести новое оборудование [для выпуска боеприпасов и вооружения]?

Издание пишет, что Уильям Лапланте, главный от Пентагона по закупкам, регулярно проводит встречи, чтобы дать толчок этому процессу. Он так же возглавляет группу под названием "Команда по украинским сделкам". Задачей этой группы является оказание помощи фирмам из США в работе с украинскими компаниями над различными коммерческими и оборонными проектами. Группе создана два месяца назад, но успеха она не достигла. Всё из-за того, что американские законодатели отказали в выделении очередного пакета помощи для Украины. Соответственно, все финансируемые Вашингтоном проекты придётся отложены.

Как заявил Джим Таунсенд, желающих много, но все они пытаются собрать выигрышную комбинацию. Вероятно, в данном случае речь идёт об оборонных фирмах, которые хотят поучаствовать в "освоении" так и не выделенных средств [прим.].

Отмечено, что в Европе отдельные страны НАТО пытаются развивать собственную оборонную промышленность, одновременно уменьшая зависимость от денег и влияния Вашингтона. Поэтому интеграция европейских и американских фирм представляет трудную задачу. Тем более на фоне недавних заявлений Трампа, который пригрозил, что НАТО может уйти из Европы.

Хотя в европейских странах и наблюдается наращивание производственных мощностей, на финансирование и строительство военных заводов уходят годы. Такие усилия требуют последовательного финансирования со стороны всех государственных администраций. Но гарантии этого трудно получить в современной политической среде.

#новости #сша #оружие #нато #евросоюз #европа #боеприпасы #военные новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
67
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
5
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
2
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
Модель смартфона Samsung Galaxy A35 5G с 8 ГБ ОЗУ появилась на Geekbench
+
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
8
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1
Honor прорывает границы: представляет смартфоны с батареями на основе кремния и углерода
1
Струи плазмы коллапсаров способны замедлять вращение черных дыр почти до полной остановки
1

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
20
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
150
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
13
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
32
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
32

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
22:49
молодец, возьми желудь
ФСИН: Алексей Навальный скончался в ИК № 3 ЯНАО
Михаил Иванович
22:48
Алексей Навальный убит в тюрьме. ФСИН сообщила о его смерти и собирается проводить проверки и устанавливать причину смерти, что-то подобное дежурно заявляет СК. Это не нужно, причина уже известна. Нав...
ФСИН: Алексей Навальный скончался в ИК № 3 ЯНАО
Анастасия Ворошилова
22:44
Подлинно нейтральных территорий не существует
Лавров: Россия против расширения Совбеза ООН за счёт западных стран
glavhyilo
22:37
у пиндосов выборы в этом году,им нахер не нужны все эти военные украинские проигрыши.
После обещанного Тарнавским подкрепления ВСУ потеряли еще 4 кв. км в Авдеевском укрепрайоне
Олесь Кука
22:36
Автор как-будто говно размазал тонким слоем. Весь критерий рейтинга у него чуть дороже-чуть быстрее. А где реальные тест и производительность на единицу цены? Да хорошо бы в разных задачах, а не тольк...
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
Зю
22:36
пох
ФСИН: Алексей Навальный скончался в ИК № 3 ЯНАО
Максим Бардин
22:29
Люди даже в руках не держали райзен, и рассказывают потом о том как он "плох", потому что друг так сказал🤣
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
glavhyilo
22:26
у сонного джо уже кличка другая,джо-геноцид ему дали.
Reuters: РФ разместит в космосе не ядерную боеголовку, а реактор, питающий противоспутниковое оружие
Сергей Банцевич
22:26
В южном парке серия была про такой же прогресс, только там машину сделали. Имеют с двух сторон, неудобно, геморно, зато полные штаны от внутреннего чувства превосходства.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Сергей Банцевич
22:20
Что мешает играть на пк через большой тв на беспроводной клаве/мыши. Если для тебя страшный сон сидеть на одном и том же месте? Кучу людей не любят консоли, и никогда себе их не будут покупать. Если...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем