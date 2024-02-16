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crazycat21
Reuters: Германия предоставит Украине пакет военной помощи стоимостью 1,13 миллиарда евро
Германия готова поставить Украине снаряды, ракеты к системам ПВО и самоходные гаубицы. Только всё это будет передано не сразу

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Коллективный Запад, который заинтересован в ослаблении России, оказывать Украине военную "помощь". До недавнего времени основным спонсором Киева были Соединённые Штаты, а вторым по значимости – Германия. Но после того, как американские законодатели, благодаря стараниям республиканцев, не смогли согласовать очередной пакет такой помощи стоимостью более 60 миллиардов, "проталкиваемый" Белым домом, основное бремя военного обеспечения "незалежной" легло на плечи европейцев. Прежде всего на ту же Германию, которая пока ещё является ведущей экономикой Евросоюза.

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Стало известно, что Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи стоимостью 1,13 миллиарда евро ($1,22 миллиарда). Об этом сообщило агентство Reuters.

Как говорится в публикации, канцлер Германии Шольц и президент Украины Зеленский 16 февраля подписали соглашение о безопасности [в данном случае о "безопасности" Украины, прим.], и именно в рамках этого соглашения Берлин выделил дополнительный пакет помощи. Согласно заявлению министерства обороны Германии, в этот раз военная помощь "сосредоточена" на средствах ПВО и артиллерии. 

"Наше соглашение о безопасности с Украиной является историческим. Впервые в своей истории Федеративная Республика Германия выступает в качестве государства-гаранта", – заявил министр обороны Борис Писториус в заявлении министерства.

Reuters сообщает, что в так называемый "Мюнхенский пакет" включена поставка 120 тысяч артиллерийских снарядов и 100 дополнительных зенитных ракет для комплексов IRIS-T SLS. Боеприпасы будут переданы Киеву в этом году. В 2025 году должна быть поставлена вторая система ПВО SkyNext. Кроме того, в 2026 и 2027 годах "из промышленных запасов" будут предоставлены еще 18 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (вместе с учебными), запасные части к ним и боеприпасы.

Как видно, власти Германии вроде бы и расщедрились для Украины, но в то же время растянули оказание "помощи" Киеву на достаточно приличный промежуток времени. А вообще современные немецкие политики какие-то странные. Они предпринимают всё, чтобы напакостить России, невзирая на внутренние проблемы в самой Германии. Буквально в начале февраля министр финансов Кристиан Линднер честно признался в том, что Германия беднеет, а её экономика становится неконкурентоспособной. Вроде бы и денег нет, но для прокси-противостояния с Россией они находятся.

#новости #украина #политика #германия #европа #шольц #писториус
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