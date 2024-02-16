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crazycat21
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
В Штатах решили закрыть одну из оборонных программ

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Спутник связи на околоземной орбите. Изображение: NASAЧто-то у американских военных и разработчиков оборонных систем в последнее время дела идут не очень. То с гиперзвуковыми ракетами что-то не так, то не могут договориться о цене на новые самолёты ДРЛО, то прикроют программу FARA по разработке перспективного разведывательно-ударного вертолёта. Кстати, последняя обошлась в 2 миллиарда долларов. 

А теперь стало известно, что Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщил профильный ресурс Defense Post.

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Ещё в 2020 году корпорация Northrop Grumman была выбрана в качестве разработчика новой системы связи. Но сейчас эта программа, имеющая высочайший уровень секретности, отменена. В качестве причин названы увеличение затрат на реализацию программы и задержки в графике работ со стороны Northrop Grumman.

Лица, знакомые с ситуацией, сообщили журналистам, что при разработке полезной нагрузки для спутника "периодически возникали трудности". Поэтому было принято решение о закрытии программы. 

В настоящее время у корпорации Northrop Grumman "есть отставание" в космическом сегменте на сумму 40,4 миллиардов долларов. То есть в данном случае, похоже, речь идёт об обычном перерасходе средств. Ожидается, что после расторжения контракта на производство секретных военных спутников эта сумма уменьшится на 2 миллиарда.

Как сообщает Defense Post, представитель компании отказался комментировать решение по закрытию программы, сославшись на её высокий уровень секретности.

Решение о закрытии программы было инициировано помощником министра ВВС США по освоению космоса Фрэнком Калвелли. Ещё в прошлом году он уведомил Конгресс о намерении добиваться закрытия программы, когда готовил бюджет Космических сил на 2025 финансовый год. В результате финансирование программы "Специальная космическая деятельность Космических сил" было урезано в окончательном законопроекте об оборонной политике.

Но несмотря на закрытие программы, корпорации Northrop есть и другие контракты с Пентагоном на военные спутники. Ещё с 2020 года ведётся разработка геостационарного спутника, который будет конкурировать с продуктом фирмы Boeing. Кроме того, Пентагон поручил Northrop Grumman разработать 38 спутников, которые будут задействованы в сети Proliferated Warfighter Space Architecture ("Распространённая космическая архитектура боевых истребителей"). Группировка таких спутников должна обнаруживать и отслеживать пуски крылатых ракет. Космические аппараты от Northrop будут задействованы для передачи данных. 

#новости #сша #техника #космос #пентагон #спутники #связь #военные новости
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