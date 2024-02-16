Министр обороны Польши заявил, что учебный центр альянса с участием Украины будет развёрнут в городе Быдгощ

Военнослужащие НАТО. Фото: © Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson

Как сообщил профильный ресурс Defence24, на территории Польши будет создан тренировочный центр в формате НАТО – Украина. Соответствующее заявление сделал вице-премьер польского правительства и по совместительству министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с главами военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Как сообщается, Центр образования, анализа и подготовки НАТО – Украина будет создан в Быдгоще.

реклама "У нас есть полное согласие, мы начинаем создавать этот центр", – заявил Косиняк-Камыш журналистам, подчеркнув, что все государства-члены поддержали создание центра и что это первая инициатива такого типа между НАТО и Украиной, которая дает ощутимые результаты.

По мнению министра, данный центр крайне необходим для закрепления опыта боевых действий на Украине и оказания помощи Киеву. А ещё политик добавил, что успех Польши именно в том, что тренировочный центр создаётся на её территории. Также он подчеркнул, что Центр НАТО и поддержка ЕС будут взаимно дополнять друг друга. Кроме того, к работе нового центра смогут присоединиться государства альянса, не входящие в Европейский союз – США и Турция.

Как сообщается, до июльского саммита союзники по Североатлантическому альянсу хотели бы выработать конкретные предложения относительно функционирования нового центра, финансового и личного участия, а так же определиться с тем, кто будет руководить этим центром. Вероятно, в данном случае речь идёт о конкретной стране [прим.].

Ещё глава польского военного ведомства выразил удовлетворение заявлениями о поддержке бронетанковой коалиции, сославшись при этом на переговоры с министрами обороны Великобритании и Канады. Он также объявил о возобновлении военного сотрудничества в рамках так называемого Веймарского треугольника. Помимо самой Польши в него входят Германия и Франция. Отмечено, что в этом формате страны будут сотрудничать со стратегическим партнёром – Великобританией. Польский министр обороны прямо сказал, что именно Польша "представляет интересы Великобритании" в отношениях с Евросоюзом.

В приведённой польским ресурсом информации обращают не себя два момента. Во-первых, Польша явно претендует на руководство новым тренировочным центром. Почему? Потому что это дополнительное финансирование. И Варшава очень хочет его получить. Во-вторых, польский министр прямо заявил, что именно Польша представляет интересы Великобритании в Европе.