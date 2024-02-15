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crazycat21
Eurasian Times: Россия разрабатывает нейросеть, способную распознавать танки "Абрамс" и "Леопард"
Эксперты иностранного издания о новой российской разработке

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Фото:  ТАСС / Алексей Коновалов Внимание аналитиков индийско-канадского издания привлекли сообщения в российских СМИ о том, что отечественные инженеры разработали новую технологию, которая поможет идентифицировать боевую технику и оборудование противника.

В публикации Eurasian Times говорится о том, что новая технология НАКА предназначена для использования в дронах. Она может обнаруживать европейские и американские оружейные системы, такие как основной боевой танк "Леопард" и боевая машина пехоты "Брэдли". Отмечено, что Россия ускорила развитие технологий беспилотных летательных аппаратов и стала производить собственные компоненты и электронику для БПЛА с 2022 года, после того как были выявлены слабые стороны в данном направлении. Специалисты издания уточнили, что президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект и квантовые технологии в качестве приоритетных направлений. Тем самым был дан толчок развитию технологической отрасли России.

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В издании отметили, что России удалось создать технологию распознавания целей для барражирующих боеприпасов "Ланцет-3" и робототехнической платформы "Маркер". Кроме того, была создана система, которая позволяет управлять беспилотниками при помощи "мозговых импульсов". Что касается новой нейронной сети, то Eurasian Times приводит заявление Алексея Германа, директора компании "Хардберри-Русфактор", сделанное информационному агентству РИА "Новости". Именно "Хардебрри-Русфактор" и является разработчиком системы НАКА. 

"НАКА позволяет точно идентифицировать объекты и технику противника в зоне специальных операций, включая танки "Леопард", БМП "Брэдли" и любую другую технику."

Новая технология написана на базе разработанной компанией программы. В свою очередь, программа получает изображение с камер, установленных на беспилотнике. Дрон передает изображение оператору, а на консоли выделяется зелёный участок и появляется предупреждение: "Это "Леопард", а это "Брэдли" с вероятностью 85 процентов."

Новая разработка может применятся не только в военных целях. Она имеет и сугубо мирное предназначение. Например, её можно использовать в для поиска потерявшихся животных при помощи сельхоздронов.

Eurasian Times отмечает, что компания "Хардберри-Русфактор", существующая с 2013 года, также является разработчиком проекта беспилотника-конвертоплана "Ловкий". Этот аппарат обладает большой скоростью (до 200 км/ч) и способен находится в воздухе до полутора часов. Эти показатели превышают характеристики коптеров, используемых сейчас в зоне проведения Специальной военной операции.

#новости #техника #армия #оружие #беспилотники #дроны #нейросеть #военные новости
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