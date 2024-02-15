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crazycat21
Глава МИД Эстонии: Россия "готовит тест для НАТО" через три-четыре года
Очередное громкое заявление от представителя прибалтийских политических кругов

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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: AP

Прибалтийские политики продолжают нагнетать обстановку. Впрочем, это неудивительно, поскольку русофобская риторика – залог существования республик Балтии в современном западном мире. Ведь если не будет такой риторики, то в коллективной Европе и в Вашингтоне могут просто забыть об этих небольших государствах, которые, по версии местных политиков, чутко стоят на страже восточного фланга НАТО. 

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Буквально недавно, Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал очередной свой доклад, в котором говорится о том, что Россия строит вооружённые силы по советскому образцу. Цель такой реформы – военное доминирование на западном направлении. Как заявили эстонские разведчики, если реформа будет успешно завершена, то в ближайшее десятилетие Североатлантическому альянсу будет противостоять массовая армия, построенная по советскому образцу. И это при том, что Россия неоднократно заявляла о том, что не намерена ни на кого нападать. Но в столице Эстонии этого не желают даже слышать. 

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна зашёл гораздо дальше эстонских разведчиков. Во время своего визита в Варшаву, где политик из Таллинна встречался со своим польским коллегой Радославом Сикорским, глава эстонского внешнеполитического ведомства сделал довольно громкое заявление. По его версии, у НАТО есть всего три-четыре года на укрепление своей обороны, прежде чем Россия решит испытать альянс на прочность. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что его страна не рассматривает Россию как непосредственную угрозу для стран Балтии из-за событий на Украине. Но, по версии чиновника, российская военная машина в настоящий момент проходит испытания на полную мощность. Поэтому России потребуется три-четыре года, чтобы подготовить "испытание для НАТО". И тогда под угрозой якобы окажутся Литва, Латвия и Эстония.

Слова эстонских чиновников являются последними в череде аналогичных заявлений, сделанных европейскими политиками и военными в последние недели о какой-то "угрозе" со стороны России в ближайшем будущем. Сначала был глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, предупредивший о возможности возникновения военного конфликта в Европе. Затем с аналогичными заявлениями выступили министр обороны Германии Борис Писториус и его британский коллега Грант Шаппс. На эту же тему высказался начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс. Затем были министр обороны Швеции Пол Юнсон и министр гражданской обороны этой же страны Карл-Оскар Болин, а также начальник румынского генштаба генерал Георгицэ Влад. Похоже, что в общем фарватере решили следовать и в Эстонии.

Учитывая заявления озвученных лиц, можно предположить, что к гипотетическому военному конфликту готовится именно "оборонительный" альянс [по версии генсека НАТО Столтенберга, прим.]. Самое интересное, что тот же Йенс Столтенберг 14 февраля заявил, что страны Североатлантического альянса "не видят непосредственной угрозы" для себя. Кто тогда неприкрыто лукавит, европейские политики или генсек НАТО? Вопрос интересный.

#новости #политика #нато #геополитика #конфликты #эстония #прибалтика #североатлантический альянс
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