В Европе заявили о готовности полностью отказаться от трубопроводного газа из России

Комиссар по энергетике Евросоюза Кадри Симсон. Фото: © AP Photo / Ng Han Guan

На протяжении достаточно длительного времени коллективная Европа вела довольно сытый и беззаботный образ жизни. А всё благодаря поставкам из России дешёвых энергоносителей – нефти и газа. Основными газотранспортными магистралями были ГТС Украины, газопровод "Ямал-Европа", проходящий через территорию Украины, и "Северный поток-1", проложенный по дну Балтийского моря. Также планировалось, что новый газопровод "Северный поток-2" обеспечит бесперебойные поставки топлива в Европу.

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Но потом что-то пошло не так... С транзитом через территорию Украины трудности возникали достаточно давно. Затем Польша под надуманным предлогом перекрыла транзит через свою территорию, а оба "Северных потока" стараниями старших "товарищей" европейцев были взорваны. После подрыва "Северных потоков" транзитная ветка через территорию Украины остаётся единственным маршрутом доставки российского природного газа в страны Центральной и Западной Европы.

Срок действия трёхстороннего транзитного соглашения, заключенный между Киевом, российским "Газпромом" и европейскими компаниями в 2019 году, истекает в конце 2024 года. Кстати, данное соглашение было заключено на довольно невыгодных условиях для российской стороны.

Стало известно, Евросоюз не намерен продлевать транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Кадри Симсон, еврокомиссар по вопросам энергетики, сказала об этом прямо во время очередного заседания Европейского парламента.

"Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года."

Как сообщают СМИ, госпожа Симпсон пообещала, что Еврокомиссия найдёт решение для стран ЕС, которые по-прежнему получают российский газ через территорию Украины.

Ещё одно доказательство того, что Европейская комиссия фактически работает в интересах Вашингтона. Интересно, что за решение предлагает госпожа Симпсон? Вариант один – поставки сжиженного природного газа из США по очень завышенным ценам. Соответственно, можно прогнозировать дальнейшее падение экономик стран Европы. И именно этого добивались в Вашингтоне.