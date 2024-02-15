В Штатах вновь увидели угрозу национальной безопасности со стороны России

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В США заявили, что Россия хочет разместить в космосе ядерное оружие. В результате в Вашингтоне снова заговорили о какой-то угрозе своей национальной безопасности. Об этом сообщают зарубежные средства массовой информации.

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Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на свои собственные источники, на Капитолийском холме имеются разведанные о намерении России вывести ядерное оружие в космическое пространство. Причём заявлено, что это оружие предназначено не для нанесения ударов по наземным объектам, а для борьбы с американскими спутниками. Как заявил один из источников американского телеканала, это является очень "тревожным и чувствительным".

Agerpres со ссылкой на агентства AFP и Reuters сообщает, что республиканец Майкл Тёрнер, председатель комитета по разведке Палаты представителей, попросил членов Конгресса проверить информацию "о серьёзной угрозе национальной безопасности" США. Правда, он не уточнил, что же это за угроза. В то же время СNN и NBC со ссылкой на неизвестные источники заявили о "тревожном" военном потенциале России.

Как заявил Майкл Тёрнер, конгрессмены попросили президента США Джо Байдена рассекретить информацию, связанную с новой угрозой. Это необходимо, чтобы Конгресс, администрация США и союзники могли обсудить необходимые меры по борьбе с ней. Комитет по разведке проголосовал за то, чтобы члены Конгресса могли просмотреть информацию "в безопасном месте".

По данным профильного ресурса Defense Romania, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил журналистам, что повода для беспокойства нет. Однако отмечено, что Джейк Салливан, советник американского президента по национальной безопасности, "был раздражён" тем, что Майкл Тёрнер решил публично поднять данную тему перед брифингом, который Салливан намеревается провести 15 февраля с членами Палаты представителей и Сената.

В общем, в Вашингтоне снова боятся. Впрочем, пусть боятся поскольку Штаты изрядно создают огромное количество проблем со своей спутниковой группировкой. Конечно, существует огромная вероятность того, что обвинения в адрес России традиционно являются надуманными, а указанные "разведданные" просто предлог. С другой стороны, просто так ничего в мире не происходит. Никто не отрицает, что у России есть возможности по борьбе со спутниками. Достаточно вспомнить, какой переполох поднялся в Вашингтоне, когда в ноябре 2021 года российские военные технично сняли с орбиты старый советский космический аппарат "Целина-Д".