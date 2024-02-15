Американские военные и производитель авиационной техники всё никак не могут прийти к ценовому компромиссу в рамках оборонного заказа

Самолёт ДРЛО E-7A Wedgetail для ВВС США. Изображение: Boeing

В настоящее время основным самолётом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Военно-воздушных сил США является Boeing E-3 Sentry. Машины данного типа производились в период с 1977 по 1992 годы, достаточно устарели и требуют замены. Согласно открытым данным, на начало 2024 года в распоряжении американских военных имелся 21 такой самолёт.

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Год назад ВВС США и корпорация Boeing заключили контракт стоимостью 1,2 миллиарда долларов на начало производства новых самолётов ДРЛО E-7 Wedgetail. Соглашение было заключено в виде неопределённого контрактного действия. Это означает, что работы могут начаться после того, как ВВС и фирма Boeing уточнят все детали, такие как условия и цены. Однако стало известно, что стороны не могут договорится о цене на новые самолёты ДРЛО. Об этом сообщил профильный ресурс Breaking Defense.

Как говорится в материале, министр ВВС США Фрэнк Кендалл во время круглого стола на военном симпозиуме Ассоциации воздушных и космических сил, проходившего 13 января, заявил, что переговоры о поставке двух прототипов новых самолётов E-7 в тупике из-за ценовых разногласий с производителем. Со слов министра, переговоры всё ещё ведутся и они не завершены.

После высказывания министра представитель компании Boeing сделал заявление, в котором указал, что производитель сотрудничает с ВВС и усердно работает над достижением соглашения.

Как пишет Breaking Defense, представители корпорации Boeing недавно подчеркнули, что они стремятся к большей дисциплине в переговорах по контрактам после того, как оборонный бизнес компании понёс миллиардные убытки. Руководство фирмы решило отказаться от контрактов с фиксированной ценой. Такая позиция даже привела к тому, что подрядчик выбыл из конкурса на постройку замены самолёту "Судного дня" для американских ВВС.

Отмечено, что во время одного из круглых столов с журналистами руководитель службы закупок Эндрю Хантер отметил, что корпорация Boeing испытывает финансовое давление. Поэтому неудивительно, что они скорректировали свой подход к торгами и формированию предложений. Кроме того, чиновник указал, что работы над самолётом ДРЛО E-7 для ВВС США столкнулись с некоторыми "неожиданными трудностями". США рассчитывали использовать наработки по британскому заказу на E-7 Wedgetail. Однако требования американских военно-воздушных сил сильно разошлись с британской моделью. Breaking Defense сообщает, что британские законодатели оказались недовольны тем, как прошло их приобретение. Хотя Североатлантическому альянсу понравилась новая платформа и там согласились купить шесть таких самолётов.

Издание приводит цитату Эндрю Хантера:

"Большим сюрпризом стало неожиданное количество и уровень единовременных инженерных разработок, необходимых для удовлетворения требований, установленных ВВС США..."

Со слов представителя ВВС, "непериодические" инженерные работы стали основной причиной трудностей в достижении соглашения по цене на самолёты ДРЛО для американских военных. В настоящий момент военные работают с производителем авиационной техники для того, чтобы понять специфику того, что предлагает Boeing. Предпринимаются попытки установить, какие функции являются важными, а какие могут быть сочтены ненужными. По мнению чиновника, было бы неплохо ускорить процесс, когда дело доходит до торгов и предложений.

Как сообщает Breaking Defense, в планах ВВС США значилось намерение приобрести 26 самолётов E-7A Wedgetail.