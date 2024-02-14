Эстонские разведчики считают, что Россия реформирует армию по советском образцу

Государственные флаги Эстонии. Фото: Arno Saar / Õhtuleht

В последнее время политические и военные деятели стран коллективного Запада не перестают нагнетать обстановку, постоянно заявляя о том, чтобы населении европейских стран готовилось к возможному конфликту с Россией. В этот раз отличился Департамент военной разведки Эстонии. Одно из самых "мощных" разведывательных сообществ Европы опубликовало ежегодный доклад, в котором говорится о том, что Россия готовится к возможному конфликту с НАТО и формирует армию советского типа.

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Как пишет эстонская пресса, реформа армии, инициированная в России, позволит значительно увеличить численность войск, дислоцированных поблизости от границ Эстонии и сделает командование более эффективным в случае возможного конфликта с Западом. Департамент разведки констатировал, что цели российской военной реформы отражают видение руководства России о ресурсах, которые необходимы для противостояния с Западом.

"Вероятно, в Кремле оценивают, что конфликт с НАТО может случиться в ближайшее десятилетие", – говорится в сообщении.

Представители разведывательного сообщества Эстонии считают, что целью России является военное доминирование в регионе Балтийского моря. Департамент эстонской разведки перечислил и изменения, происходящие в ходе реформы российской армии. Среди них ликвидация объединённых стратегических командований и возврат к модели командования по типам войск. Северный и Балтийский флоты будут переданы в непосредственное подчинение ВМФ России, а войсковая ПВО будет переподчинена главкомату ВКС. Что касается военных округов, то они станут выполнять функции территориальных командований.

Втором изменением является формирование в начале 2024 года вместо оперативно-стратегического командования Западного военного округа Московского и Ленинградского военных округов. Как предполагают эстонские разведчики, такое решение вызвано необходимостью усиления российской армии на направлении Финляндии после вступления последней в Североатлантический альянс.

Третьим изменением названо добавление корпусного командного звена в структуру управления Сухопутными войсками. Отныне они перейдут на четырёх уровневую систему командования: военный округ – армия – корпус–дивизия. Эстонские разведчики отмечают, что ранее армейские корпуса были только в "географически изолированных регионах", а именно в Калининградской области, на Кольском полуострове, на Сахалине и Курильских островах. Теперь же армейские корпуса будут сформированы и в системе сил общего назначения. Эстонское разведывательное ведомство подчёркивает, что такие изменения связаны с тем, что руководство России видит необходимость в возвращении к концепции массовой армии для возможного противостояния с Западом.

В Департаменте внешней разведки Эстонии подчеркнули, что Россия планирует усилить все стратегические направления, но в приоритете Западное направление и Украина. Также заявлено, что если России удастся реализовать реформу, то Североатлантическом альянсу в ближайшее десятилетие будет противостоять массовая армия, построенная по советскому образцу.

"Отражение возможного конвенционального нападения такой армии потребует от Сил обороны и оборонной промышленности союзников в разы большей готовности, мощностей и запасов боеприпасов, чем в настоящее время", – констатировали в Департаменте внешней разведки.

В общем, резюмируя приведённую информацию, необходимо отметить, что в Эстонии продолжают бояться и сознательно нагнетают обстановку. И это при том, что президент Владимир Путин уже заявлял о том, что Россия не намерена воевать со странами НАТО, поскольку в этом нет никакого резона – ни военного, ни экономического, ни геополитического. С чем связаны заявления разведки Эстонии о якобы возможном "нападении" российской армии? Вероятно, с недавними заявлениями кандидата в президенты США Дональда Трампа. В Таллине просто опасаются, что Америка может просто бросить своих союзников и стараются в очередной раз привлечь к себе внимание. Всё в рамках традиционной русофобской политики современных эстонских властей.