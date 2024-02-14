Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Эстонская разведка: Россия готовится к возможному конфликту с НАТО и формирует армию советского типа
Эстонские разведчики считают, что Россия реформирует армию по советском образцу

реклама

Государственные флаги Эстонии. Фото: Arno Saar / Õhtuleht

В  последнее время политические и военные деятели стран коллективного Запада не перестают нагнетать обстановку, постоянно заявляя о том, чтобы населении европейских стран готовилось к возможному конфликту с Россией. В этот раз отличился Департамент военной разведки Эстонии. Одно из самых "мощных" разведывательных сообществ Европы опубликовало ежегодный доклад, в котором говорится о том, что Россия готовится к возможному конфликту с НАТО и формирует армию советского типа.

реклама

Как пишет эстонская пресса, реформа армии, инициированная в России, позволит значительно увеличить численность войск, дислоцированных поблизости от границ Эстонии и сделает командование более эффективным в случае возможного конфликта с Западом. Департамент разведки констатировал, что цели российской военной реформы отражают видение руководства России о ресурсах, которые необходимы для противостояния с Западом.

"Вероятно, в Кремле оценивают, что конфликт с НАТО может случиться в ближайшее десятилетие", – говорится в сообщении.

Представители разведывательного сообщества Эстонии считают, что целью России является военное доминирование в регионе Балтийского моря. Департамент эстонской разведки перечислил и изменения, происходящие в ходе реформы российской армии. Среди них ликвидация объединённых стратегических командований и возврат к модели командования по типам войск. Северный и Балтийский флоты будут переданы в непосредственное подчинение ВМФ России, а войсковая ПВО будет переподчинена главкомату ВКС. Что касается военных округов, то они станут выполнять функции территориальных командований.

Втором изменением является формирование в начале 2024 года вместо оперативно-стратегического командования Западного военного округа Московского и Ленинградского военных округов. Как предполагают эстонские разведчики, такое решение вызвано необходимостью усиления российской армии на направлении Финляндии после вступления последней в Североатлантический альянс.

Третьим изменением названо добавление корпусного командного звена в структуру управления Сухопутными войсками. Отныне они перейдут на четырёх уровневую систему командования: военный округ – армия – корпус–дивизия. Эстонские разведчики отмечают, что ранее армейские корпуса были только в "географически изолированных регионах", а именно в Калининградской области, на Кольском полуострове, на Сахалине и Курильских островах. Теперь же армейские корпуса будут сформированы и в системе сил общего назначения. Эстонское разведывательное ведомство подчёркивает, что такие изменения связаны с тем, что руководство России видит необходимость в возвращении к концепции массовой армии для возможного противостояния с Западом.

В Департаменте внешней разведки Эстонии подчеркнули, что Россия планирует усилить все стратегические направления, но в приоритете Западное направление и Украина. Также заявлено, что если России удастся реализовать реформу, то Североатлантическом альянсу в ближайшее десятилетие будет противостоять массовая армия, построенная по советскому образцу. 

"Отражение возможного конвенционального нападения такой армии потребует от Сил обороны и оборонной промышленности союзников в разы большей готовности, мощностей и запасов боеприпасов, чем в настоящее время", – констатировали в Департаменте внешней разведки.

В общем, резюмируя  приведённую информацию, необходимо отметить, что в Эстонии продолжают бояться и сознательно нагнетают обстановку. И это при том, что президент Владимир Путин уже заявлял о том, что Россия не намерена воевать со странами НАТО, поскольку в этом нет никакого резона – ни военного, ни экономического, ни геополитического. С чем связаны заявления разведки Эстонии о якобы возможном "нападении" российской армии? Вероятно, с недавними заявлениями кандидата в президенты США Дональда Трампа. В Таллине просто опасаются, что Америка может просто бросить своих союзников и стараются в очередной раз привлечь к себе внимание. Всё в рамках традиционной русофобской политики современных эстонских властей.

#новости #политика #армия #европа #геополитика #военные новости #эстония
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
4
Экс-премьер Пакистана Имран Хан обратился к гражданам из тюрьмы с помощью ИИ
+
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
9
Новые массовые отклонения Gmail начнутся в апреле 2024 года, сообщает Google
+
The Times: Великобритания экспортировала в Россию ключевое оборудование на $100 млн.
+
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
7
Илон Маск заявил, что его компании причинили России больше ущерба, чем кто-либо ещё
+
В РФ показали модернизированные версии танка Т-62, созданного в 60-х годах
4
Видеокарты AMD начали поддерживать CUDA-приложения — производительность выросла на 30%
9
Решение отказаться от выпуска бензиновых автомобилей к 2035году может уничтожить машиностроение ЕС
3
Intuitive Machines собирается отправить свой космический аппарат "Nova-C" на Луну
+
Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
+
Украина не получила ни одного модернизированного Т-64 из Чехии и продолжает мечтать о своём Т-64БB
1
В Бразилии производство электроэнергии из возобновляемых источников составляет более 92%
4
Solid State Disks Ltd представила новую замену старым жестким дискам
1
Суд Нидерландов вынес решение о запрете поставок запчастей для F-35 Израилю
+
Смартфон iQOO Z9 будет оснащён Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятором емкостью 6000 мА*ч
+
Американские активисты собрались у дверей офиса компании OpenAI требуя остановить развитие ИИ
3
Илон Маск заявил, что «Путин не проиграет войну»
+
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек
7

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
31
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
27
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
90
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
25
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
57
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
Обзор ноутбука Ninkear A15 Plus – зарядка по USB-C, 32 ГБ/1 ТБ памяти и путаница в характеристиках
1
Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G
6
Как долго человечество воюет само с собой
+

Сейчас обсуждают

Рустем Ахмедов
00:38
Читай между строк, WD видимо лучшие, но наверное они не занесли за рекламу, поэтому написанно вскольз и размазанно.
Облачный провайдер опубликовал рейтинг надёжности жёстких дисков – HDD Seagate на последнем месте
fynjy_2005
00:35
да и пох что самый дешманский тредтрипер в гавно растопчет этот зион
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
fynjy_2005
00:31
Синие отпетые фанатики - самые безмозглые идиоты
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
REY_B_
00:27
Китай уже крупнейший автопроизводитель в Мире. Но прёт и прёт. И бытовой технике, крупнейший производитель в Мире опять же Китай. - Против такого технического прогресса США вообще ни о чём. Тем более...
Китайские электромобили BYD появятся на рынке США благодаря новому заводу в Мексике
Johann Klassen
00:18
Правильнее, учения должны соответственно называться "Стойкий Трансгендер" и "Стойкое Пархатое "лгбт""! Утеплённые шароварные подгузники для пархатых американских боевиков, подарят укробандеровцы.
Американские морпехи готовятся к выполнению боевых задач в условиях "русской зимы"
Александр Бублик
00:17
5700 быстрее будет особенно в новинках. И еще момент, эта карта очень надежная, рефка. Я ее вот только недавно продал, работала как часы, дельта с хотспот всего 12 градусов)
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
REY_B_
00:14
Ну ты то взял по 60! И теперь всё ждёшь его по 200
Триумфальное возвращение Биткоина – его капитализация превысила $1 трлн
REY_B_
00:13
Именно против экономисты - влезли везде.. И попробуй им докажи "зачем к почему стандартному болту М8 не подойдёт гайка с мелкой резьбой"...
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
Юрий Харитоненко
00:11
А то есть всякие там Дет Стрэндинги и Резиденты – это донатные помойки? Так-то по иронии судьбы Apple чуть ли не единственные, кто заносит деньги за перенос игр на их платформу. Не считая Нинтендо и Н...
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
REY_B_
00:10
Бред.. В СССР большая часть населения работала в промышленности. А сейчас Россия даже легковушку самостоятельно выпустить не может. Если говорить о вооружениях, в которых СССР был первым, то не может ...
Эстонская разведка: Россия готовится к возможному конфликту с НАТО и формирует армию советского типа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем