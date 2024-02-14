Американское издание сообщает, что только три из пяти стратегических бомбардировщиков B-52H пригодны для выполнения боевых задач

Стратегический бомбардировщик B-52H. Фото: ВВС США

Всего три страны в мире имеют на вооружении стратегические бомбардировщики. Это Россия, Китай и США. В настоящий момент самый многочисленный парк "стратегов" имеется в распоряжении Штатов. Согласно открытым данным, на начало 2024 года на вооружении американского Командования глобальных ударов находились 42 сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца B-1B Lancer [после недавней аварии в Южной Дакоте на один меньше, прим.], 17 малозаметных бомбардировщика B-2 Spirit и 72 стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Как видно, самыми многочисленными являются "стратосферные крепости". Они же являются и самыми возрастными. Самый новый такой самолёт покинул заводские цеха в далёком 1962 году.

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Несмотря на то, что B-52H неоднократно модернизировались, выяснилось, что у заклятых недругов имеются определённые трудности с поддержанием лётной годности данного типа бомбардировщиков. Об этом сообщил профильный ресурс Defense News.

Как говорится в публикации, из-за того что B-52H Stratofortress находится на вооружении уже более шести десятилетий, он становится всё более "темпераментным", а американским ВВС всё труднее поддерживать эти самолёты в лётной готовности. Как выразился руководитель Командования глобальных ударов, оригинальные двигатели разработки 1960-х годов продолжают находить "новые и творческие" способы для своей поломки. Запасы запасных частей ограничены, а промышленная база, необходимая для ремонта сломанных компонентов или изготовления новых, иссякает.

ВВС США из всех сил стараются сохранить бомбардировщики B-52H в лётном состоянии и прибегают для этого к самым различным вариантам. Одним из них является так называемый "каннибализм". Defense News отмечает, что на сегодняшний день только три бомбардировщика из каждых пяти пригодны для выполнения боевых задач в любое время. Личный состав авиационной базы Барксдейл описывает ситуацию, когда техническому составу приходится снимать детали с одного самолёта для установки их на другой.

Это длительный процесс, создающий дополнительные проблемы. Поэтому к нему прибегают лишь в крайнем случае. При этом отмечено, что с 2019 года уровень "каннибализма" вырос на целых 200%, после того как пандемия осложнила цепочки поставок.

Defense News сообщает, что Командование глобальных ударов ВВС США оспорило столь высокий уровень "каннибализма", хотя и признало, что за последние пять лет количество разбираемых самолётов существенно выросло. Главным образом за счёт устаревающих деталей. Статистические данные по уровню разбираемых бомбардировщиков командование не предоставило.

Отмечено, что ВВС США сначала используют другие запасные варианты, такие как вывоз запчастей с кладбища самолётов в Аризоне, где находятся многие списанные стратегические бомбардировщики B-52H. Военные также "прочёсывают" промышленную базу в поисках новых источников запчастей. Их задействуют собственные цеха и центры технического обслуживания для ремонта деталей или изготовления новых.

В скором времени должна начаться широкомасштабная модернизация самолётов B-52H, затрагивающая всё – от установки новых двигателей Rolls-Royce до новых колёс и тормозов. В ВВС США надеются, что эта модернизация приведёт к "созданию" более надёжного самолёта. Новые поставки запасных частей должны снизить нагрузку на технический персонал.

Как заявил полковник Дэвид Миллер, директор по логистике и инженерному обеспечению Командования глобальных ударов, пока этого не произойдёт, придётся продолжать полёты B-52H "как есть", даже если это становится всё более сложной задачей. Со слов военного, главной проблемой в обслуживании бомбардировщиков B-52H является "медленная атрофия" оборонно-промышленной базы.

"База поставщиков просто иссякает", — сказал он. "Попытки побудить поставщиков продолжать производить очень старые и очень сложные детали в небольших количествах — это сложная задача. Особенно когда речь идет о специализированных деталях, которые имеют небольшую ценность для коммерческой авиации или вообще не имеют ее вообще."

Сокращение парка B-52H за последние годы с 744 до 76 единиц также привело к сокращению количества запасных частей к ним. И это ограничило возможности компаний зарабатывать в таком бизнесе. Некоторые фирмы, особенно небольшие семейные, либо полностью прекратили выпуск деталей для B-52H, либо вообще прекратили свою деятельность.

На получение некоторых важных деталей для бомбардировщиков могут потребоваться месяц и даже годы. Например, срок поставки одного клапана может составить 900 дней. В Командовании глобальных ударов заявили, что иногда снимают клапаны с самолётов, поступивших на техническое обслуживании для того, чтобы переставить их на те бомбардировщики, которые готовятся к вылету.

Со слов полковника Миллера, проблема поставок запасных частей особенно остро стоит для авиационных двигателей TF33, которые компания Pratt & Whitney выпускала в 1960-х годах. Детали этих двигателей или даже двигатели целиком являются теми компонентами, которые чаще всего снимают с одних самолётов и переставляют на другие. Когда одни бомбардировщики поступают на длительный процесс технического обслуживания их моторы переставляются на те машины, капитальный ремонт которых почти завершён.

Отмечено, что двигатели Rolls-Royce F130 будут поставляться с новыми деталями. Соответственно силовые установки прослужат дольше, прежде чем они выйдут из строя и потребуют техобслуживания. Кроме того, будет создана новая цепочка поставок, которая обеспечит легкодоступную замену деталей в случае их выхода из строя.

Полковник Миллер заявил, что новый двигатель – это изделие, которому не придётся часто проходить техобслуживание. Если вообще придётся.

Defense News сообщает, что в ноябре 2023 года Пентагон заключил с компанией Pratt & Whitney контракт на обслуживание почти 1000 двигателей TF33. Стоимость контракта составила около 870 миллионов долларов. Контракт будет действовать до весны 2034 года. Помимо стратегических бомбардировщиков B-52H двигатели TF33 также устанавливаются и на самолёты ДРЛО E-3 Sentry.

Кэролайн Купер, исполнительный директор компании Pratt & Whitney, заявила о том, что заключенное соглашение поможет решить проблему нехватки запасных частей, усугубленную сокращением количества фирм, которые в небольших количествах производили нишевые детали для B-52H. Купер отметила, что сделка с Пентагоном позволила компании Pratt & Whitney получить финансирование для того, чтобы она могла изготовить необходимые детали самостоятельно либо нашла других подрядчиков, которые возьмутся за такую работу.

Defense News приводит слова мастер-сержанта Дилана Дрейка, руководителя производства 2-й эскадрильи технического обслуживания авиационной базы Барксдейл, который сказал, что авиационные специалисты "взволнованны" появлением новых двигателей. С его слов, если двигатели окажутся такими надёжными, насколько обещано, авиационные техники смогут обратить своё внимание на другие части бомбардировщиков B-52H.

Полковник Миллер заявил, что когда авиационные специалисты снимают неисправные двигатели с самолётов, то иногда их можно отремонтировать. Но иногда их приходится менять целиком. И с каждым разом это становится всё труднее и труднее. Также он заявил, что сохранение собственной промышленной базы ВВС необходимо на тот случай, чтобы служба знала о том, что она будет доступна в случае войны.

Defense News сообщает, что у ВВС США есть довольно ограниченное количество списанных бомбардировщиков B-52Н, которые можно подвергнуть разборке на запчасти. Поэтому такой вариант будет работать достаточно ограниченное время.