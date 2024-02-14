Очередной инцидент произошёл с расхваленным американским истребителем F-35 в конце января

Истребитель F-35C со сложившейся носовой стойкой шасси. Источник фото: The Aviationist Как сообщает ресурс The Aviationist, у самолёта F-35C из состава 311-й истребительной авиационной эскадрильи Корпуса морской пехоты США, дислоцированной на авиабазе Мирамар в Калифорнии после выполнения тренировочного задания сложилась носовая стойка шасси. Со слов читателя, пожелавшим остаться неизвестным, инцидент произошёл, когда самолёт находился на авиабазе Фаллон, штат Невада.

Издание сообщает, что судя по всему представленные фотографии выглядят подлинными и не подвергались "цифровому изменению". Инцидент произошёл 26 января 2024 года. Самолёт после выполнения задания находился под солнцезащитным навесом. Согласно представленному непроверенному отчёту, после выключения питания пилот машины начал спускаться по трапу, после чего носовая стойка подломилась.

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На представленных фотографиях видно, что стойка полностью развалилась. Самолёт фактически лежит на стеклянном обтекателе электрооптической системы. Видимых повреждений не наблюдается. Как сообщает The Aviationist, это первый известный случай разрушения носовой стойки истребителя F-35C. Ранее подобные инциденты происходили лишь с модификациями A и B данного типа летательного аппарата.

Издание обратилось на авиабазу Фаллон за подтверждением и дополнительной информацией о произошедшем инциденте, но не получило ответа.