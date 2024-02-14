Американское издание о милитаристских настроениях в странах Европы

Сброс ядерной бомбы B61-12 c самолёта F-35. Фото: Фото: Los Alamos National Laboratory/lanl.gov

В странах коллективного Запада, заинтересованного в ослаблении России настоящая истерика. Там начали осознавать, что Америка, в прямом смысле подставившая европейцев, защищать их не намерена. У заокеанских джентльменов свои интересы. Как сообщил профильный ресурс Military Watch, в Европе растут призывы к созданию ядерных арсеналов, нацеленных на Россию. Издание имеет американскую "прописку".

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Как говорится в публикации экспертов из стана заклятых недругов, возвращение в Белый дом Дональда Трампа становится всё более вероятным. В связи с этим в Европе нарастает обеспокоенность тем, что Штаты могут сократить свои военные обязательства на европейском континенте. На этом фоне среди лидеров стран всё чаще раздаются призывы к повышению общего потенциала стран ЕС в области ядерных вооружений. Катарина Барли, главный кандидат на выборах в Европарламент от правящей в Германии Социал-демократической партии 13 февраля заявила, что Евросоюз должен иметь собственный ядерный арсенал. Как заявила политик, учитывая недавние слова Дональда Трампа, Европа больше не может полагаться на ядерный "зонтик" Америки. По её мнению, "европейская бомба" может стать важным шагом на пути к созданию совместных вооружённых сил ЕС.

Барли добавила, что если США и дальше будут воздерживаться от оказания финансовой помощи Украине, то Европе придётся взять на себя гораздо большую ответственность за это. Заявление Барли последовало за визитом в Вашингтон немецкого канцлера Олафа Шольца. Поездка главы немецкого кабмина за океан преследовала цель убедить Капитолийский холм возобновить оказание Киеву военной помощи со стороны Вашингтона. Но, по широкому мнению, эта поездка оказалась безуспешной.

Эксперты Military Watch отмечают, что Европа уже имеет самый большой ядерный арсенал среди всех "континентов" мира. При этом Великобритания и Франция связаны рамками Договора о нераспространении ядерного оружия. А Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция имеют доступ к американским тактическим ядерным бомбам B61. Это означает, что семь европейских государств могут наносить ядерные удары в случае гипотетического конфликта с Россией. Из этих семи государств пять стран за исключением Франции и Турции к концу десятилетия развернут истребители-невидимки пятого поколения F-35, хорошо оптимизированные для доставки ядерных боеприпасов. Именно по этой причине Германия заказала самолёты данного типа.

Ещё одним государством, которое стремится получить доступ к программе совместного использования американского ядерного оружия, является Польша. Польский президент Анджей Дуда поднимал этот вопрос в октябре 2022 года, но получил отказ от Госдепа США. Ярослав Крашевский, генерал армии Польши, совсем недавно заявил, что получение доступа к ядерному оружию является целью Варшавы на ближайшие годы. Со слов генерала, это часть процесса по обеспечению Дональдом Трампом безопасности стран Восточной Европы.

В ноябрьском репортаже американского издания Newsweek подчёркивалось, что новый вариант тактической ядерной бомбы B61 "способен уничтожить" более 310 тысяч жителей российской столицы при условии применения по центру города. При применении такого боеприпаса по Санкт-Петербургу количество жертв может достигнуть 360 тысяч человек.

Аналитики Military Watch заявляют, что способность российской ПВО противостоять современным истребителям пятого поколения якобы является предметом горячих споров, поскольку расширение НАТО в Восточную Европу расширило возможности по базированию сил альянса. Отмечено, что после вступления Финляндии в НАТО длина границы между Россией и альянсом увеличилась вдвое. Также отмечено, что Штаты видят расширенные возможности по базированию своих истребителей F-35 на территории этой страны. Ко всему прочему обсуждалось, что Финляндия тоже получит доступ к ядерным бомбам B61 для заказанных истребителей данного типа.

В общем, в странах коллективного Запада милитаризм стал просто зашкаливать. Интересно, на что там надеются? Похоже, что в европейских столицах до сих пор не могут понять, что в случае нападения стран "оборонительного" альянса на Россию у них просто нет никаких шансов.