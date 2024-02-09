Зарубежные эксперты обратили внимание на новое российское оружие

ТОС-1А "Солнцепёк" ведёт огонь. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАССВсевозможные зарубежные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российским оружием и за тактикой его применения. Это внимание усилилось в свете современных геополитических реалий и Специальной военной операции, проводимой Россией на сопредельной территории.

Как известно, в ходе СВО прекрасно себя зарекомендовали тяжёлые огнемётные системы ТОС-1A "Солнцепек", уничтожающие опорные пункты и живую силу противника. Кроме того, в Специальной военной операции применяются и огнемётные системы ТОС-2 "Тосочка" на колёсном шасси повышенной проходимости. "Тосочка" является дальнейшим развитием концепции тяжёлых огнемётных систем. Но и это ещё не всё. Похоже, в скором времени на вооружении войск РХБЗ может появится ещё одна огнемётная система – ТОС-3 "Дракон".

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Как сообщило индийско-канадское аналитическое издание Eurasian Times, сухопутные войска РФ в скором времени, скорее всего, получат усовершенствованную огнемётную систему ТОС-3 "Дракон", разработанную Омским заводом транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш"). Издание ссылается на сообщение агентства ТАСС, в котором говорится о том, что Омский завод подал заявку на регистрацию нового товарного знака ТОС-3 "Дракон". В документе также содержится изображение товарного знака – белый силуэт тяжёлой огнемётной системы на белом фоне с соответствующим названием.

ТОС-3 "Дракон". Изображение: "Омсктрансмаш"Eurasian Times сообщает о том, что технические характеристики новой системы ТОС-3 "Дракон" остаются неизвестными. Впрочем, как и характеристики ТОС-2 "Тосочка". Судя по схематическому изображению, российские инженеры для новой системы взяли всё самое лучше от первого и второго варианта огнемётных систем – гусеничное шасси от ТОС-1A, а модульное [пакетное, прим.] заряжание от ТОС-2.

Наиболее различимым визуальным различием от предыдущих вариантов огнемётных систем является количество направляющих под боеприпасы. Если в ТОС-1 направляющих было 30 направляющих, то у ТОС-1A "Солнцепёк" их осталось только 24. А на концептуальном изображении ТОС-3 "Дракон" в пакете видны только 15 направляющих под реактивные снаряды. В то же время зарубежные эксперты не исключают, что представленное изображение является не реальным изображением, а видением художника.

P.S. Новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 "Тосочка" имеет 18 снарядов в каждом пакете. Соответственно, если ТОС-3 является дальнейшим развитием ТОС-2, то в пакете будет аналогичное количество термобарических реактивных снарядов. С другой стороны, есть схематическое изображение, по которому понятно, что снарядов в пакете только 15 единиц. Увеличение калибра? И такого исключать тоже нельзя. Даже если калибр снарядов остался прежним, сокращение количества направляющих в пакете выглядит вполне оправданным решением. В реалиях современного боя, когда ведётся достаточно грамотная контрбатарейная борьба, а небо полно ударных дронов противника, огнемётные системы практически никогда не работают полным пакетом. После нескольких выстрелов следует смена позиции. При наличии современной системы управления огнём, а новый "Дракон" её получит, достаточно и пятнадцати снарядов в пакете.