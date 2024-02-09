Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Eurasian Times: в России появится новая тяжёлая огнемётная система TOC-3 "Дракон"
Зарубежные эксперты обратили внимание на новое российское оружие

реклама

ТОС-1А "Солнцепёк" ведёт огонь. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАССВсевозможные зарубежные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российским оружием и за тактикой его применения. Это внимание усилилось в свете современных геополитических реалий и Специальной военной операции, проводимой Россией на сопредельной территории. 

Как известно, в ходе СВО прекрасно себя зарекомендовали тяжёлые огнемётные системы ТОС-1A "Солнцепек", уничтожающие опорные пункты и живую силу противника. Кроме того, в Специальной военной операции применяются и огнемётные системы ТОС-2 "Тосочка" на колёсном шасси повышенной проходимости. "Тосочка" является дальнейшим развитием концепции тяжёлых огнемётных систем. Но и это ещё не всё. Похоже, в скором времени на вооружении войск РХБЗ может появится ещё одна огнемётная система – ТОС-3 "Дракон".

реклама

Как сообщило индийско-канадское аналитическое издание Eurasian Times, сухопутные войска РФ в скором времени, скорее всего, получат усовершенствованную огнемётную систему ТОС-3 "Дракон", разработанную Омским заводом транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш"). Издание ссылается на сообщение агентства ТАСС, в котором говорится о том, что Омский завод подал заявку на регистрацию нового товарного знака ТОС-3 "Дракон". В документе также содержится изображение товарного знака – белый силуэт тяжёлой огнемётной системы на белом фоне с соответствующим названием.

ТОС-3 "Дракон". Изображение: "Омсктрансмаш"Eurasian Times сообщает о том, что технические характеристики новой системы ТОС-3 "Дракон" остаются неизвестными. Впрочем, как и характеристики ТОС-2 "Тосочка". Судя по схематическому изображению, российские инженеры для новой системы взяли всё самое лучше от первого и второго варианта огнемётных систем – гусеничное шасси от ТОС-1A, а модульное [пакетное, прим.] заряжание от ТОС-2.

Наиболее различимым визуальным различием от предыдущих вариантов огнемётных систем является количество направляющих под боеприпасы. Если в ТОС-1 направляющих было 30 направляющих, то у ТОС-1A "Солнцепёк" их осталось только 24. А на концептуальном изображении ТОС-3 "Дракон" в пакете видны только 15 направляющих под реактивные снаряды. В то же время зарубежные эксперты не исключают, что представленное изображение является не реальным изображением, а видением художника.

P.S. Новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 "Тосочка" имеет 18 снарядов в каждом пакете. Соответственно, если ТОС-3 является дальнейшим развитием ТОС-2, то в пакете будет аналогичное количество термобарических реактивных снарядов. С другой стороны, есть схематическое изображение, по которому понятно, что снарядов в пакете только 15 единиц. Увеличение калибра? И такого исключать тоже нельзя. Даже если калибр снарядов остался прежним, сокращение количества направляющих в пакете выглядит вполне оправданным решением. В реалиях современного боя, когда ведётся достаточно грамотная контрбатарейная борьба, а небо полно ударных дронов противника, огнемётные системы практически никогда не работают полным пакетом. После нескольких выстрелов следует смена позиции. При наличии современной системы управления огнём, а новый "Дракон" её получит, достаточно и пятнадцати снарядов в пакете.

#новости #техника #армия #оружие #военные новости #тос-1а солнцепек #тос-2 тосочка #тос-3
+
Написать комментарий (0)
Исследование американского издания показало, что свыше 50 добровольцев из США пало на Украине
Инсайдеры утверждают, что в новых Call of Duty будет открытый мир
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые разработали аккумулятор, который позволит электромобилям проезжать до 1000 километров
5
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
7
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
6
ВСУ обнаружили в российских "Геранях" двигатели производства своего союзника из Европы – Чехии
2
Новые крышные ветрогенераторы оказались намного эффективнее солнечных панелей
5
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
2
Космическая компания SpaceX купила Boeing 737-800 у Air China
1
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
4
ТАСС: Российская подводная лодка класса «Лада» вступила в строй
1
Huawei позволит восполнять 1 км запаса хода электромобилей за одну секунду
2
Инфляция и экономический спад привели в ФРГ к массовому закрытию предприятий розничной торговли
1
Продажи MacBook в России увеличились на 20 % в 2023 году
+
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
2
АР: Бывшие колубийские военнослужащие стремятся попасть в ВСУ, чтобы заработать "на пенсию"
3
Авиалайнер E9X на электроприводе сможет пролететь 1000 км без керосина
2
Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с лидером России
+
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
1
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
3
MW: ненадёжный британский эсминец выведен из операции в Красном море из-за "технических проблем"
1
Прогнозируют, что биткоин больше никогда не опустится ниже $40 000
6

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
24
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
15
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
191
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
10
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
23
Китай строит БПЛА для спецопераций: он сможет плавать, летать и поражать живую силу противника
+
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+

Сейчас обсуждают

Пётр Мосин
22:13
Писатель статьи может объяснит народу, как он собрался ЭТО ставить на коттедж или таунхаус? Качество образования в России похоже очень быстро падает.
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
alljam
21:57
Сырский, в прошлом руководящий Сухопутными войсками ВСУ, очень "мало" посылал сухопутных войск на мясные самоубийственные штурмы. Тут ему добавили в подчинение морпехов, десантников и он понял, что е...
Новый главком ВСУ Сырский назвал жизнь и здоровье солдат главной ценностью
Вася Ягодкин
21:57
и ведь не поспоришь, не зря всех евреев выперли из польши, видимо поляки о чем-то таком догадывались
Израиль вновь отклонил план США по урегулированию конфликта в Газе
Luck-AD
21:56
Ааа... так они еще и чужие разработки тырят... ясно...
Некоторые процессоры Intel могут быть запрещены к продаже в Германии
SMA
21:50
>Шольц призвал Конгресс США одобрить военную «помощь» Украине а то фрицам уже кабздец
Шольц призвал Конгресс США одобрить военную «помощь» Украине
Вася Ягодкин
21:50
Да нет, просто куевское депо в куеве затоплено вместе с метро, о каком Dell можно мечтать в Куеве залитым фекалиями куявлян?
Компьютеры DEPO - сделано в России
Bearcub
21:47
ГрозаХу..в начал пиарить сырского. Ципсота никак не угомонится.
Новый главком ВСУ Сырский назвал жизнь и здоровье солдат главной ценностью
Дмитрий Царевич
21:46
Все лучшее детям, американским
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
SMA
21:46
>Сырский назвал жизнь и здоровье солдат главной ценностью но не уточнил с чей стороны )
Новый главком ВСУ Сырский назвал жизнь и здоровье солдат главной ценностью
Андрей Кручёнок
21:45
Фигня это всё. Они сами список читали какие процы обновятся???? На Intel core i3 5005u поставил 11ю и нету изначально этого tpm 2.0 и норм работает. 23h2.Маркетинг
В Windows 10 появилось всплывающее полноэкранное уведомление с предложением обновиться до Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем