Зарубежное издание транслировало мнение, что мирному урегулированию мешают некоторые страны

Зеленский с президентами Литвы и Польши. Фото: Канцелярия президента Литовской республики

Скоро будет третий год, как продолжается Специальная военная операция. Инициатива на поле боя целиком и полностью перешла к России. Это признают даже на Западе.

реклама

Президент Владимир Путин во время своего недавнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что Россия желает добиться урегулирования путём переговоров. Глава государства также выразил уверенность в том, что обе стороны конфликта рано или поздно сумеют договориться. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Киевом, но на своих условиях.

Однако и в вопросе мирного урегулирования есть определённые проблемы. Об этом пишет Politico. Издание разместило на своих страницах статью Артина ДерСимоняна, младшего научного сотрудника программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси. В своём материале заокеанский аналитики прямо заявляет о том, что мирное урегулирование на Украине сталкивается с сопротивлением стран Прибалтики и Польши.

Эксперт отмечает, что сначала Польша и страны Балтии стали самыми "громкими" сторонниками вступления Украины в Евросоюз и НАТО. В настоящий момент Польша является одним из главных союзников Украины, предоставляя ей оружие и боеприпасы, а так же свою территорию для переброски военных грузов.

В связи с тем, что контрнаступление Украины в 2023 году закончилось полным провалом, США и страны Западной Европы, похоже, молчаливо признали возможную необходимость переговоров с некоторыми территориальными компромиссами. И давление в пользу мира путём переговорного процесса неизбежно усилится.

Однако шаги к прекращению огня неизбежно столкнутся с сильным сопротивлением со стороны страны Прибалтики и Польши, поскольку они инстинктивно почувствуют, что Запад их бросает. В этих государствах выражают опасение, что западноевропейские страны недостаточно беспокоятся о безопасности территорий своих восточных союзников. Для поляков и прибалтов усиление сдерживания [России, прим.] в Центральной и Восточной Европе является более важным, чем "возвращение" Украиной территорий. Ниже представлена цитата по Politico.

"Несколько собеседников подчеркнули, что усиление сдерживания в Центральной и Восточной Европе более важно для их национальной безопасности, чем возвращение Украиной территорий."

Для того чтобы угомонить эту четвёрку, Западу придётся очень сильно постараться. По мнению ДерСимоняна, одним из вариантов решения проблемы является новая стратегия сдерживания, ориентированная на Европу, но без лишнего провоцирования России. Эксперт отмечает, что Россию больше беспокоят войска США у своих границ, чем национальные подразделения соседних государств. По сути аналитик предлагает предоставить озвученным странам новые гарантии безопасности. А гарантами должны выступить Франция и Германия. Именно в этом ДерСимонян видит основу урегулирования на Украине.

Довольно интересный ход мысли. Но и здесь есть нюансы. Зарубежный аналитик фактически предлагает поменять шило на мыло – заменить подразделения армии США в приграничных районах с Россией на французские и немецкие войска. Но ведь НАТО никуда не денется, в случае гипотетической реализации такого сценария войска альянса как были у российских границ, так и останутся. А что там с гарантиями безопасности для самой России, которые до начала СВО президент Владимир Путин требовал от Запада? К тому же, чтобы Польша и страны Прибалтики перестали "бояться", необходимо, чтобы там к власти пришли нормальные адекватные политики, а не русофобы. У последних работа такая – "бояться". В противном случае западные спонсоры не подкинут странам денег.