Манёвры будут проходить в непосредственной близости от границ России

Финские военнослужащие. Фото: maavoimat.fi

На протяжении нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны Финляндия сохраняла подчёркнутый нейтралитет. Правда, последние два десятка лет этот нейтралитет носил скорее формальный характер, поскольку эта североевропейская страна с середины 90-х годов встала на путь сотрудничества с Североатлантическим альянсом. С апреля 2023 года Финляндия стала полноценным членом НАТО. О каком-то нейтралитете, пусть даже формальном, этой граничащей с Россией страны говорить не приходится. Статус члена НАТО обязывает официальный Хельсинки принимать участие во всех военных мероприятиях "сугубо оборонительного" альянса [по версии его генсека Столтенберга, прим.].

реклама

В ближайшее время вооружённые силы Финляндии примут участие в учениях НАТО в Северной Европе. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania. Интересно, что румынские эксперты называют запланированные манёвры "учениями коллективной обороны" НАТО.

Как говорится в материале, вооружённые силы Финляндии будут задействованы в учениях Nordic Response 2024 ("Северный ответ"), координируемых Норвегией. Манёвры пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. Период проведения мероприятий – с 4 по 15 марта 2024 года.

Nordic Response 2024 является составной частью более масштабных учений Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник 2024"). Предполагается, что "Северный ответ 2024" позволит государствам и партнерам НАТО подготовить возможности Альянса по увеличению сил, расположенных на севере, с целью подготовки к совместной оборонительной операции в арктических условиях на территориях Финляндии, Норвегии и Швеции...

Отмечено, что поскольку учения "Стойкий защитник" являются самыми важными учениями НАТО за последние несколько десятилетий, то подготовка к ним велась на протяжении нескольких лет. Соответственно, столько же продолжалась подготовка и к манёврам "Северный ответ 2024". В данном случае румынские эксперты нагло лукавят. На тот момент Финляндия даже и не заявляла о намерении вступить в НАТО. Кроме того, сами учения "Стойкий защитник", проводимые альянсом, являются попыткой грозить России, после того как она продемонстрировала успехи в ходе Специальной военной операции.

В масштабных манёврах Nordic Response 2024, проводимых на суше, воде и в воздухе, будут задействованы около 20000 военнослужащих из 14 стран. Учения призваны продемонстрировать оперативный потенциал, сплоченность и желание НАТО защитить всю территорию Североатлантического альянса.

Финляндия впервые принимает участие в таких манёврах в качестве члена НАТО. Со стороны этой страны будут задействованы подразделения сухопутных войск, ВВС и ВМС. Будет привлечено 4100 человек личного состава, включая большое количество резервистов.

Финский и шведский воинские контингенты будут сведены в дивизию, командование которой будет осуществлять Финляндия. Численность финских военнослужащих в составе этой временной дивизии составит около 2500 тысяч военнослужащих. Поскольку в ходе манёвров запланированы многочисленные воздушные миссии в воздушных пространствах Финляндии, Норвегии и Швеции, со стороны ВВС Финляндии будут задействованы 12 многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet.

На территории Финляндии вместе с финскими военнослужащими будут тренироваться 3000 солдат из Швеции, 450 солдат из Франции и 50 военнослужащих из Великобритании.

Манёвры будут проводиться в Лапландии, то есть в непосредственной близости от границ России.