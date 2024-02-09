Итальянский производитель вооружений ещё надеется на принципы добросовестной конкуренции и на помощь ЕК

Выгрузка одного из заказанных Bell AH-1Z Viper. Фото: Министерство обороны Чехии

Как сообщает польский военно-аналитический ресурс Defence24, Еврокомиссия (ЕК) решила возбудить дело против Чехии. Причиной стало то, что по мнению ЕК, власти Чехии нарушили европейскую директиву о государственных закупках в оборонном секторе.

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Дело касается покупки Чехией 12 американских военных вертолётов Venom и Viper в рамках межправительственного соглашения, заключенного между Прагой и Вашингтоном ещё в 2019 году. Еврокомиссия обращает внимание на то, что чешская сторона "злоупотребила" данным способом получения вооружения.

"Прямое присуждение контракта нарушает принципы недискриминации, равного обращения и прозрачности, поскольку лишает компании ЕС возможности подать заявку и эффективно конкурировать за контракт", - поясняет ЕК.

Результаты тендера, в котором "выиграла" американская сторона, неоднократно и безуспешно обжаловались вторым участником конкурса – итальянской фирмой Leonardo [является в том числе и производителем вертолётов, прим.]. Обжалование производилось в Управлении по защите конкуренции Чехии (UOHS). В Leonardo заявляли, что если юридические усилия фирмы окажутся безуспешными, то холдинг готов обратиться в Европейскую комиссию.

Как сообщает Defence24, межправительственное соглашение о приобретении восьми вертолётов UH-1Y Venom и четырех вертолётов огневой поддержки Bell AH-1Z Viper было подписано министром обороны США Марком Эспером и министром обороны Чехии Любомиром Метнаром 12 декабря 2019 года. Стоимость контракта составила 650 миллионов долларов, включая взаимозачёты между странами.

Яна Чернохова, новый министр обороны Чехии, позднее договорилась о поставках ещё восьми вертолетов (шести UH-1Y Venom и двух Bell AH-1Z Viper). Эти подержанные машины должны быть переданы из излишков армии США, а их ремонт и модернизация частично будут оплачены за счёт фондов, уже утверждённых Вашингтоном. Такая щедрость последнего связана с тем, что Прага передала Киеву свои ударные вертолёты Ми-24. Изначально подержанные вертолёты Bell AH-1Z Viper были обещаны Словакии, но она отказалась от них, надеясь получить о США ЗРК MIM-104 Patriot вместо переданного Украине комплекта C-300ПМУ.

P.S. Неужели в итальянском холдинге ещё на что-то надеются и верят в то, что Еврокомиссия что-то решает? Последняя уже давно и явно находится на ручном управлении США. У Штатов была возможность заработать на продаже новеньких вертолётов Чехии, они ей воспользовались. Какая итальянская фирма, какая конкуренция? Бизнес по-американски и ничего личного.