В США взялись за разработку транспортно-десантного экраноплана

Концепт-арт экраноплана Liberty Lifter компании Aurora Flight. Источник: Aurora Flight Sciences.

Первенство в разработке экранопланов принадлежит советским конструкторам. Более того, в Советском Союзе экранопланы даже стояли на вооружении. Тот же "Лунь" оснащённый реактивными двигателями и вооружённый шестью противокорабельными ракетами, проектировался для уничтожения авианосцев противника. К сожалению, распад СССР и отсутствие финансирования привели к закрытию программы боевых экранопланов.

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Зато эту идею вновь достали из запасников по другую сторону океана. Стало известно, что США разработают экраноплан, похожий на советский "Лунь". Об этом сообщило инийско-канадское аналитическое издание Eurasian Times. Правда, американцы хотят создать не боевой, а транспортный экраноплан.

Как говорится в публикации, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DAPRA) инициировало разработку большого транспортного "самолёта", работающему по уникальному физическому принципу.

В рамках первого этапа программы Liberty Lifter компании Aurora Flight Sciences (AFS), воздушное судно будет использовать "эффект земли" , пролетая над ней на очень малой высоте. Согласно заявлению компаний Aurora Flight Sciences и Boeing, первый этап программы предусматривает проектирование, постройку и эксплуатацию нового "самолёта", который продемонстрирует революционные возможности по переброске тяжёлых грузов морем. Для проведения концептуальной экспертизы проекта фирма будет финансироваться в течение шести месяцев.

Так что же такое экраноплан? Это гибрид самолёта и корабля, который перемещается над водой, не касаясь её поверхности. Как отмечает Eurasian Times, согласно классификации Международной морской организации, экраноплан всё же является кораблём. Но при этом принцип перемещения экраноплана не похож на принцип перемещения ни одного судна. Экраноплан перемещается на высокой скорости над водной гладью на высоте от одного до пяти метров. Фактически экраноплан объединяет в себе характеристики гидросамолёта, судна на воздушной подушке и судна на подводных крыльях.

Такой летающий корабль использует так называемый "эффект земли". Сочетание высокой скорости и скрытности из-за маловысотного профиля полёта привлекло внимание советских военных и инженеров, которые экспериментировали с этой концепцией в период холодной войны.

Проект фирмы Aurora Flight Sciences (AFS) представляет собой однокорпусный гидросамолет с высоким крылом. Планируется, что аппарат будет доступен для полномасштабного производства и расширенных морских операций. В том числе и в открытом море, а также в районах с интенсивным движением морского транспорта. Предполагается, что новый экраноплан получит надёжную и адаптивную систему управления, предназначенную для решения задач на морской поверхности и на небольшой высоте над ней в условиях волн и препятствий. Как отмечает Eurasian Times, для работы на необычном аэродинамическом принципе потребуются новые датчики, совершенно новые авиаоника и электроника для управления полётом.

В рамках реализации своей концепции фирма Aurora Flight Sciences заключила партнёрское соглашение с Gibbs & Cox, ведущей судостроительной компанией. Последняя объединяет опыт в области военно-морского проектирования и аэронавтики. Этого опыта достаточно, чтобы предложить новый "летающий корабль" Liberty.

Что касается технических характеристик перспективного экраноплана, то агентство DARPA затребовало перегоночную дальность более 6500 миль [вероятно, речь о морских милях, прим.], возможность полёта при волнении моря до 5 баллов (высота волн до 4 метров). Экраноплан должен перевозить две боевые амфибийные машины (ACV) Корпуса морской пехоты США или шесть стандартных двадцатифутовых контейнера.

P.S. Непонятно, почему эксперты Eurasian Times сравнивают запланированную американскую разработку с советским экранопланом "Лунь". Во-первых, последний был вполне себе боевой машиной, изначально предназначенной для уничтожения кораблей противника. Американский проект представляет собой чистый "транспорт". Во-вторых, советский экраноплан был оснащён турбореактивными двигателями. Американский концепт, если верить изображениям, должен получить турбовентиляторные двигатели. А так идея DAPRA похожа на очередной из многих проектов по освоению бюджетных денег. Впрочем, это проблемы самих США.