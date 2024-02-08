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crazycat21
Politico: запрещённые товары из ЕС всё равно попадают в Россию
В Еврокомиссии придумали, как бороться с собственными компаниями

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Фото из открытых источников

Уже на протяжении достаточно длительного времени Россия живёт под санкциями введёнными коллективным Западом. Один только Евросоюз ввёл в отношении нашей страны двенадцать санкционных пакетов, на подходе очередной. В зарубежных столицах уже не знают, что придумать, чтобы хоть как-то навредить России. Результат околонулевой.  Точнее результат есть, целый ряд санкционных мер бумерангом ударил по самим европейским странам. А ведь Москва неоднократно предупреждала, что антироссийские санкции – оружие обоюдоострое. 

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В европейских столицах полагали, что Россия, лишённая доступа к европейскому импорту критически важных товаров пойдёт на попятную, а её экономика придёт в упадок. Наивные! Страна не собирается прогибаться под требованиями коллективного Запада, а экономика России демонстрирует уверенный рост. В отличие от экономик стран Евросоюза. Да и с импортом особых проблем тоже нет. Об этом как раз и пишет Politico.

Как сообщает издание, Евросоюз потребовал в срочном порядке пресечь "незаконный" поток товаров в Россию на фоне давления оказываемого на Брюссель. Требуется закрыть все лазейки в санкциях. Европейская комиссия предупредила, что существует необходимость "немедленных, согласованных и решительных действий со стороны всех стран".

Поскольку терпение в отношении "рецидивистов" заканчивается, комиссар по финансам ЕС Мейрид Макгиннесс и заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис поделятся "подробной информацией" как компании уклоняются от соблюдения санкций. Чиновники заявили, что в середине апреля свяжутся со столицами стран Евросоюза, чтобы оценить принятые меры.

Politico отмечает, что несмотря на то, что санкции согласовываются на уровне ЕС, за их соблюдение отвечают национальные правительства на местах, а контролем занимается Еврокомиссия. В декабре страны Евросоюза одобрили последний пакет ограничений в отношении России. В настоящий момент идёт разработка нового.

Как сообщает Politico, подсанкционные товары из ЕС попадают в Россию через третьи страны. Либо поставкой таких товаров занимаются дочерние фирмы европейских компаний, которые производят товары за приделами Евросоюза. В данном случае беспокойство европейских политиков вызывают предметы и технологии, которые сами по себе не являются оружием, но могут быть использованы в военных целях.

Еврокомиссия изучает возможность создания органа ЕС, который займётся вопросом соблюдения санкций. Фактически эта функция будет забрана у правительств стран. Такая идея набирает популярность и может быть вынесена на повестку председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен при условии переизбрания её на второй срок.

В письме, разосланном правительствам стран ЕС, говорится о том, что экспорт подсанкционных товаров из ЕС в третьи страны вырос с €3 миллиардов, которые были до 24 февраля 2022 года, до 5,6 миллиарда к середине 2023 года. И это увеличение компенсирует объёмы легальной торговли с Россией, которые существовали до февраля 2022 года.

Правительствам стран Евросоюза предписывается "привлекать к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции ЕС, где бы они ни были активны" и удерживать компании от использования лазеек в санкциях, публикуя наиболее показательные случаи нарушений и связанные с ними последующие наказания. Кроме того, еврокомиссар Мейрид Макгиннесс советует властям стран связаться с компаниями, занимающимися выпуском подсанкционных товаров, и заставить их провести более тщательную проверку своих цепочек поставок [вероятно, речь о цепочках сбыта, прим.] на предмет соблюдения санкций Европейского союза. Власти стран ЕС должны делится информацией о компаниях и частных лицах, работающих вне блока и которые могут быть причастны к использованию лазеек в санкциях. Правительства стран должны проявлять "особую бдительность" в данном вопросе.

Politico сообщает, что идея создания надзорного органа по контролю соблюдения антироссийских санкций оказалась очень популярной. Её поддержали десять стран, включая Германию, Францию, Италию и Испанию. А в прошлом году Франция лоббировала расширение полномочий Европейской прокуратуры, чтобы она могла бороться с лазейками в санкциях. 

Издание приводит точки зрения трёх неназванных европейских дипломатов. Первый заявил, что существуют огромные проблемы с введением новых санкций, которые включают их "неравномерное" распределение среди стран. Второй сказал, что власти страны поддерживают любой инструмент, который позволит обеспечить соблюдение санкций. А третий наоборот предостерёг от создания контролирующего органа на уровне Евросоюза, поскольку такая комиссия влезет в сферу влияния национальных правительств стран. Такой орган должен только выдавать рекомендации и не более. 

P.S. Как у них там всё по-европейски. Еврокомиссия требует от правительств стран применять репрессивные меры в отношении своих компаний. А как же развитие бизнеса и экономик стран? Похоже, в Брюсселе готовы идти даже на самые крайние шаги, лишь бы хоть как-то навредить России. Про падение экономик стран ЕС думать никто не хочет. Впрочем, это неудивительно. Поведения целого ряда чиновников Еврокомиссии давно указывает на то, что этот высший орган ЕС давно находится на ручном управлении из-за океана.

#новости #политика #санкции #экономика #евросоюз #европа #импорт
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