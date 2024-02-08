Польские военные хотят решить проблему ДРЛО при помощи аэростатов

Американский аэростат. Фото: John Hamilton / U.S. Army

Как сообщил польский профильный военно-аналитический ресурс Defence24, Госдеп США согласился продать Варшаве четыре аэростатических системы обнаружения воздушных целей, таких как крылатые ракеты и беспилотники.

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Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда заявил, что стоимость контракта составляет $1,2 миллиарда. По словам чиновника, переговоры о покупке аэростатов в скором времени будут завершены и контракт будет подписан. После поставки оборудования польской армии, мониторинг воздушного пространства "выйдет на совершенно новый уровень".

Defence24 отмечает, что слова польского чиновника не являются преувеличением. Благодаря размещению радиолокационных станций (РЛС) в воздухе можно обнаружить низколетящие воздушные цели на дальности в несколько сотен километров. Наземные РЛС могут "видеть" объект, летящий на высоте 100 метров на максимальной дальности 47 километров. И то в идеальных условиях. В неблагоприятных условиях дальность обнаружения снижается. Таким образом, аэростаты дадут возможность обнаруживать низколетящие цели, подобные ракете, прилетевшей в район Быдгоща в 2023 году.

В уведомлении госдепа США Конгрессу значатся продажа Польше четырех аэростатных систем воздушной и наземной радиолокационной разведки (ASRR), радаров раннего предупреждения (AEW) с системой идентификации IFF, электронных датчиков, наземного оборудования. Также был одобрен широкий пакет поддержки. Генеральными подрядчиками являются Raytheon Intelligence and Space, TCOM, ELTA North America и Avantus Federal LLC (дочерняя компания QinetiQ, Inc.).

Согласно планам польского командования, новый радиотехнический батальон, на вооружении которого будут находиться аэростаты, приступит к несению службы в 2026 году.

Defence24 отмечает, что идея о приобретении для польской армии аэростатов не является новой. Она появилась ещё в 2017 году. Однако запрос на покупку был подан в Вашингтон только в мае 2023 года. Закупаемые аэростаты станут второй в польской армии системой дальнего радиолокационного обнаружения. Первая – самолёты ДРЛО Saab 340 AEW&C. Контракт на приобретение машин был подписан летом 2023 года. Покупка самолётов ДРЛО была обусловлена "срочной оперативной необходимостью". Самолёты и аэростаты должны дополнить друг друга. Первые мобильны и могут действовать в различных районах, вторые могут длительное время оставаться в одном районе.