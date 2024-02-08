В Европе понимают, что озвученные 50 миллиардов евро Украине помогут мало. Также там понимают, что сам Евросоюз может оказаться на финансовом "крючке".

Фото: PAP/EPA/ PATRICK SEEGER

Страны коллективного Запада во главе с США продолжают оказывать Украине всевозможную помощь. И эта "помощь" преимущественно военного характера. Но поставляемое Киеву вооружение тоже стоит немаленьких денег. Счёт идёт на миллиарды. До недавнего времени основным спонсором Украины были Соединённые Штаты (в данном случае речь ещё и о финансировании незалежной). Но после того как американские законодатели не утвердили очередной пакет помощи стоимостью свыше 60 миллиардов долларов, бремя спонсирования Украины было технично переложено Вашингтоном на плечи коллективной Европы.

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Недавно стало известно, что лидеры стран Евросоюза на очередном саммите согласовали выделение дополнительных 50 миллиардов евро на поддержку Украины. На первый взгляд, сумма достаточно впечатляющая. Но и здесь есть нюансы. Во-первых, данная помощь выделяется в рамках многолетнего бюджета ЕС. То есть деньги у Киева вроде как бы и будут (европейцы пообещали), но будут не сразу. Запланировано, что средства будут выделять дозировано. Во-вторых, эти самые 50 миллиардов евро как бы и не являются помощью как таковой. Из этой суммы только 17 миллиардов будут предоставлены в виде грантов, а остальные 33 миллиарда – кредиты! И то, чтобы получить обещанные 50 миллиардов, Киев будет вынужден исполнить некоторые требования Евросоюза.

А вообще эти 50 миллиардов, выделенных Украине, фактически ничего не стоят. Об этом пишет издание Politico.

Издание сообщает, что финансовые потребности Украины растут с каждым днём, поскольку вооружённое противостояние затягивается на третий год. И Европа сталкивается с неприятной правдой о том, что она оказалась "на крючке". Придётся платить больше.

Евросоюз рассчитывал, что США внесут существенный вклад в "поддержание жизнеобеспечения" Украины. Но неспособность Байдена протолкнуть через Конгресс США очередной пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов является предзнаменованием того, что может принести президентство Трампа. В ЕС всерьёз опасаются, что блоку придётся взять на себя основную часть расходов по содержанию Киева.

Выделенные Евросоюзом 50 миллиардов евро предназначены для использования в период до 2027 года. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) оценил дефицит финансирования Украины только в текущем году в 40 миллиардов евро. А по оценкам Всемирного банка долгосрочные потребности Украины в средствах "на восстановление" составляют вообще 411 миллиардов долларов.

Politico приводит слова Маттео Патроне, высокопоставленного чиновника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который заявил, что Украине следует стать более самостоятельной, а не жить за чужой счёт.

"Украине необходимо стать более самодостаточной в будущем, поскольку она не может продолжать финансировать половину своего бюджета за счет внешнего финансирования", — сказал он.

В Брюсселе по-прежнему думают, где взять деньги для Украины. Один из вариантов предусматривает конфискацию замороженных российских активов в размере более 200 миллиардов евро. Большая часть этих средств хранится на европейских счетах. Однако против этого радикального варианта уже выступили Германия, Франция и Италия [крупнейшие экономики Европы, прим.]. Эти страны обеспокоены юридическими и финансовыми последствиями, в том числе и тем, что такое решение отпугнёт инвесторов от еврозоны. Другой вариант предусматривает использование замороженных российских активов в виде залога для банковских кредитов. Но и там есть свои нюансы.

В настоящий момент Киев полагается на зарубежные кредиты и гранты для покрытия основных социальных расходов (пенсии, зарплаты госслужащих и пр.). Основными спонсорами Украины до последнего времени были США и Евросоюз, которые в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года выделили Киеву 27,5 млрд и 22,9 млрд евро соответственно.

В этом году запланированное финансирование Украины выглядит "достаточным". Но предоставляемые Евросоюзом Киеву суммы будут ежегодно уменьшаться.

В Европейском банке реконструкции и развития предупредили, что прекращение иностранной поддержки приведёт к резкому росту инфляции на Украине. В МВФ тоже предупреждают, что прекращение поддержки Киева приведёт к финансовому хаосу.

Но, как констатирует издание Politico, политика Европейского союза сложна. Большинство стран-участниц ЕС уже чётко дали понять, что "сделки по финансированию Украины, которые не сопровождаются соглашениями о европейских расходах в других областях, будут неприемлемы".

Исходя из публикации в иностранном издании, можно сделать вывод, что некоторые политические деятели высшего звена стран Евросоюза всё же начали потихоньку осознавать, куда затащил их Вашингтон с его "защитой национальных интересов". Страны Европы только нажили себе внутренних проблем. Но пока европейские деятели следуют заданному тренду. Впрочем, европейцы сами виноваты. А ведь могли продолжать спокойно торговать с Россией и жить беззаботной жизнью. Как будут развиваться события, покажет время.