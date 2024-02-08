Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Politico: 50 миллиардов евро, выделенных для Украины Евросоюзом, по сути, ничего не стоят
В Европе понимают, что озвученные 50 миллиардов евро Украине помогут мало. Также там понимают, что сам Евросоюз может оказаться на финансовом "крючке".

реклама

Фото: PAP/EPA/ PATRICK SEEGER

Страны коллективного Запада во главе с США продолжают оказывать Украине всевозможную помощь. И эта "помощь" преимущественно военного характера. Но поставляемое Киеву вооружение тоже стоит немаленьких денег. Счёт идёт на миллиарды. До недавнего времени основным спонсором Украины были Соединённые Штаты (в данном случае речь ещё и о финансировании незалежной). Но после того как американские законодатели не утвердили очередной пакет помощи стоимостью свыше 60 миллиардов долларов, бремя спонсирования Украины было технично переложено Вашингтоном на плечи коллективной Европы. 

реклама

Недавно стало известно, что лидеры стран Евросоюза на очередном саммите согласовали выделение дополнительных 50 миллиардов евро на поддержку Украины. На первый взгляд, сумма достаточно впечатляющая. Но и здесь есть нюансы. Во-первых, данная помощь выделяется в рамках многолетнего бюджета ЕС. То есть деньги у Киева вроде как бы и будут (европейцы пообещали), но будут не сразу. Запланировано, что средства будут выделять дозировано. Во-вторых, эти самые 50 миллиардов евро как бы и не являются помощью как таковой. Из этой суммы только 17 миллиардов будут предоставлены в виде грантов, а остальные 33 миллиарда – кредиты! И то, чтобы получить обещанные 50 миллиардов, Киев будет вынужден исполнить некоторые требования Евросоюза. 

А вообще эти 50 миллиардов, выделенных Украине, фактически ничего не стоят. Об этом пишет издание Politico. 

Издание сообщает, что финансовые потребности Украины растут с каждым днём, поскольку вооружённое противостояние затягивается на третий год. И Европа сталкивается с неприятной правдой о том, что она оказалась "на крючке". Придётся платить больше.

Евросоюз рассчитывал, что США внесут существенный вклад в "поддержание жизнеобеспечения" Украины. Но неспособность Байдена протолкнуть через Конгресс США очередной пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов является предзнаменованием того, что может принести президентство Трампа. В ЕС всерьёз опасаются, что блоку придётся взять на себя основную часть расходов по содержанию Киева.

Выделенные Евросоюзом 50 миллиардов евро предназначены для использования в период до 2027 года. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) оценил дефицит финансирования Украины только в текущем году в 40 миллиардов евро. А по оценкам Всемирного банка долгосрочные потребности Украины в средствах "на восстановление" составляют вообще 411 миллиардов долларов.

Politico приводит слова Маттео Патроне, высокопоставленного чиновника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который заявил, что Украине следует стать более самостоятельной, а не жить за чужой счёт.

"Украине необходимо стать более самодостаточной в будущем, поскольку она не может продолжать финансировать половину своего бюджета за счет внешнего финансирования", — сказал он.

В Брюсселе по-прежнему думают, где взять деньги для Украины. Один из вариантов предусматривает конфискацию замороженных российских активов в размере более 200 миллиардов евро. Большая часть этих средств хранится на европейских счетах. Однако против этого радикального варианта уже выступили Германия, Франция и Италия [крупнейшие экономики Европы, прим.]. Эти страны обеспокоены юридическими и финансовыми последствиями, в том числе и тем, что такое решение отпугнёт инвесторов от еврозоны. Другой вариант предусматривает использование замороженных российских активов в виде залога для банковских кредитов. Но и там есть свои нюансы.

В настоящий момент Киев полагается на зарубежные кредиты и гранты для покрытия основных социальных расходов (пенсии, зарплаты госслужащих и пр.). Основными спонсорами Украины до последнего времени были США и Евросоюз, которые в период  с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года выделили Киеву 27,5 млрд и 22,9 млрд евро соответственно. 

В этом году запланированное финансирование Украины выглядит "достаточным". Но предоставляемые Евросоюзом Киеву суммы будут ежегодно уменьшаться. 

В Европейском банке реконструкции и развития предупредили, что прекращение иностранной поддержки приведёт к резкому росту инфляции на Украине. В МВФ тоже предупреждают, что прекращение поддержки Киева приведёт к финансовому хаосу.

Но, как констатирует издание Politico, политика Европейского союза сложна. Большинство стран-участниц ЕС уже чётко дали понять, что "сделки по финансированию Украины, которые не сопровождаются соглашениями о европейских расходах в других областях, будут неприемлемы".

Исходя из публикации в иностранном издании, можно сделать вывод, что некоторые политические деятели высшего звена стран Евросоюза всё же начали потихоньку осознавать, куда затащил их Вашингтон с его "защитой национальных интересов". Страны Европы только нажили себе внутренних проблем. Но пока европейские деятели следуют заданному тренду. Впрочем, европейцы сами виноваты. А ведь могли продолжать спокойно торговать с Россией и жить беззаботной жизнью. Как будут развиваться события, покажет время. 

#новости #украина #политика #евросоюз #европа #геополитика
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
21
Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
1
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
+
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
2
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
1
Politico: На Западе опасаются изымать российские активы
2
Samsung Galaxy A55 5G: ожидается с традиционной зарядкой
+
Eurasian Times: Российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" превосходит западные аналоги
2
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
4
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
1
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
3
В зоне Специальной Военной Операции замечена новейшая БМПТ Терминатор
+
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
В Android 15 появится новый полноэкранный режим
3
В РФ проходят испытания противоракеты 19Я6 с возможностью перехвата 155-мм снарядов и дронов ВСУ
+
Проект газопровода для Европы по маршруту Нигерия-Алжир закрыт
2
Politico: страны ЕС боятся ответных мер в случае конфискации российских активов
+
MSI начинает выпускать новые BIOS, по умолчанию отключая технологию STAMP для AMD Ryzen 8000G
+
Задержаны злоумышленники укравшие $400 млн у FTX
+

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
96
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
409
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
41
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
25
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
23
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
21
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
2

Сейчас обсуждают

Максим Мартынов
06:40
Ну тут конкретно ему клавамышь и Моник подарили. Корпус уже был. Ну плюс там какая то затычка валяется, можно сначала системник обновить, а потом видиокарту уже искать. Может накинут за праздники пар...
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
Максим Мартынов
06:36
Если кто-то смог за 15к собрать, это не значит что так все могут. Цены в разных регионах разные, а на Авито купленные части это уникальное стечение обстоятельств. Прост у меня в городе за 4к проц и в ...
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
Eisbrecher
06:33
Наркоман штоле?
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
FelsheR-BANZzZzZz
06:30
Вот это очень умное и правильное решение - теперь гомосня сама никогда напасть не решиться! Браво Медведу! Он как всегда лучший!)))
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
FelsheR-BANZzZzZz
06:25
не читал - но геймеры и ноутбуки всегда гавно получается.
Геймеры переходят на ноутбуки, а майнеры распродают Radeon RX 5700: рынок видеокарт в январе 2024г
Роман Самодуренко
06:23
ты серьезно, сынок? я тебе не про свежезагруженную ОС, а про выполнение повседневных задач моим ПК - игры и работа в пакетах Adobe, при рендере и оцифровке премьер вообще всю доступную оперативку куша...
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
Eisbrecher
06:23
Вот тут недавно пробегала статья про системник за 15к для киберпанка :) Выкидываем оттуда псевдо-580, невнятный бп, покупаем нормальный, на видяху еще 30 тысяч остается.
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
Eisbrecher
06:21
А, ну если это функция рендеринга - тогда да :)
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
Nikolay Alexeev
06:17
Соглашусь с пред идущим оратором вместо того чтобы , вместо того что бы глушить шумкой поставьте низкооборотистые вентиляторы, сам собирал бесшумную систему правда железо было конечно не сильно горячи...
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
Эдуард Кузнецов
06:15
Надежды юношей питают...
В Голливуд пришла большая депрессия – доходы снижаются, а студии сокращают бюджет на 2024 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем