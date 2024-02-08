Представитель немецкого военного ведомства заявил, что возможности Германии по поставкам Украине боеприпасов исчерпаны

Производство снарядов. Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press



На протяжении достаточно длительного времени страны коллективного Запада во главе с США достаточно активно оказывали военную "помощь" Украине. Основными спонсорами и основными поставщиками военного имущества, в том числе и артиллерийских снарядов, были США и Германия.

Но поставки вооружения и боеприпасов со стороны США практически прекратились из-за того, что американские законодатели не захотели согласовывать представленный администрацией Байдена очередной пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. Бремя содержания незалежной легло на плечи коллективных европейцев, в первую очередь на ту же Германию с её самой развитой [пока ещё развитой, прим.] экономикой в Евросоюзе.

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Однако и немцы "не тянут" постоянно растущие потребности Киева. Если с деньгами весь Евросоюз ещё может как-то разобраться. То артиллерийские снаряды брать просто негде! Выяснилось, что Германия больше не может поставлять Украине снаряды. Возможности по поставкам исчерпаны. Об этом на брифинге заявил Арне Коллатц, представитель немецкого министерства обороны.

"Я думаю, что в Германии всё, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможного."

Есть два варианта, почему представитель немецкого военного ведомства сделал такое заявление перед представителями прессы.

Вариант первый. В Берлине стали о чём-то догадываться. А именно о том, что больше со стороны Вашингтона финансирования Киеву выделятся не будет, и Берлину фактически в одиночку придётся тащить проект "Украина". Это огромные затраты с нулевым результатом. Современный артиллерийский снаряд калибра НАТО – штуковина очень дорогая. Поэтому немецкие власти решили быстро соскочить с неблагодарного дела.

Вариант второй. Представитель министерства обороны Германии фактически повторил слова своего шефа Бориса Писториуса об отсутствии дальнейших намерений отдавать Украине все снаряды, которые есть в наличии у бундесвера. Министр обороны Германии выступает за наращивание производства вооружения и боеприпасов, но всё это должно идти исключительно на нужды бундесвера. Дело в том, что ещё летом 2023 года на складах бундесвера оставалось всего 20 тысяч снарядов.

Хотя и оба варианта одновременно могут быть верными.