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crazycat21
Defense News: армия США ищет взрывчатку для увеличения производства боеприпасов
Штаты намерены кратно увеличить выпуск артиллерийских снарядов, но пока не знают, где взять для них взрывчатку

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55-миллиметровые гаубичные снаряды. Фото: © AP Photo / Matt Rourke

Коллективный Запад во главе с США продолжает оказывать Украине военную "помощь". Главным спонсором Киева на протяжении длительного времени традиционно выступали Штаты. Но сейчас финансовый "краник" перекрыт из-за политических разборок в Вашингтоне между демократами и республиканцами. У них дела поважнее – идёт подготовка к выборам президента. Поэтому вся тяжесть по дальнейшему предоставлению незалежной дальнейшей "помощи" легла на плечи коллективных европейцев. 

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Тем не менее Вашингтон обещал Киеву помочь со снарядами. Возможно появится финансирование. Да и собственные изрядно оскудевшие арсеналы американцам необходимо пополнить. Где взять снаряды? Их необходимо произвести. Вроде бы у Америки есть и деньги, есть и необходимые производственные мощности. Только помимо этого есть один важный нюанс. Как сообщает профильный ресурс Defense News, армия США ищет взрывчатку для увеличения производства боеприпасов. 

В публикации издания говорится о том, что армия США стремится к тому, чтобы к концу 2025 года промышленность могла производить 100 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно. Однако у начальника отдела закупок армии особую озабоченность вызывает вопрос, где взять взрывчатку для снаряжения этих снарядов? Просто у самих Штатов нет необходимых производственных мощностей.

"Вам необходимо произвести достаточное количество взрывчатки – либо IMX-104, либо TNT – чтобы снаряжать такое количество снарядов так быстро, а в Соединенных Штатах сами по себе такие производственные мощности не существуют", – заявил Дуг Буш 5 февраля на заседании Центра стратегических и международных отношений.

Именно из-за отсутствия производства взрывчатки США вынуждены обращаться за помощью к своим союзникам.

До начала конфликта на Украине американская промышленность могла производить лишь 14400 снарядов в месяц. Но украинская армия буквально "сжигает" эти снаряды при помощи поставленных Вашингтоном гаубиц. Поэтому США предприняли самые разнообразные шаги, чтобы нарастить производство боеприпасов калибра 155 миллиметра. 

Руководитель отдела закупок армии заявил, что каждый такой боеприпас содержит 10 килограммов взрывчатки. Соответственно, при увеличении объёма выпуска снарядов до 100 тысяч единиц, для них потребуется около 1000 тонн взрывчатки!

Defense News сообщает, что осенью 2023 года американская армия заключила контракты с девятью компаниями из США, Канады, Индии и Польши с целью увеличения производства 155-мм артиллерийских снарядов. Эти контракты включают в том числе закупку 14,2 миллиона фунтов (чуть менее 6500 тонн) взрывчатых веществ, включая тротил и взрывчатку IMX-104.

Но увеличение количества выпускаемых боеприпасов зависит ещё и от одобрения Конгрессом США очередного пакета помощи для Украины и Израиля. Из этой суммы $600 миллионов на производство взрывчатки IMX-104. Запланированная сумма позволит утроить выпуск на армейском заводе боеприпасов Холстен в Теннесси. Ещё 93 миллиона должны пойти на модернизацию оборудования, необходимого для возобновления производства пороха на армейском заводе боеприпасов в Рэдфорде, штат Вирджиния. Этот порох необходим для снарядов, но в Штатах его больше не производят! Ещё 14 миллионов пойдут на возобновление производства чёрного пороха в Луизиане.

По данным Defense News, ранее начальник отдела закупок армии Дуг Буш заявлял, что армия намерена потратить $650 миллионов  на проектирование и строительство собственного американского предприятия по производству тротила. В настоящее время у США нет такого производства. Тротил покупают у Австралии и Индии. Отмечено, что крупным поставщиком тротила является Польша. Но поскольку каждая страна наращивает выпуск "для поддержки Украины" и покрытия собственных потребностей, Штаты будут вынуждены разместить такое производство у себя на континенте.

В общем, со взрывчаткой у Америки всё пока плохо. Разумеется, если это не умышленный информационный вброс. Особого внимания заслуживает информация про то, что каждая страна наращивает производство для поддержки Украины. Речь о производстве тротила в Польше. Существует определённая вероятность, что поляки наращивают собственное производство с несколько иными целями. Исключительно для нужд собственной армии.

#новости #сша #армия #оружие #промышленность #военные новости #снаряды
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