Глава "Рособоронэкспорта" заверил, что индийский контракт выполняется согласно оговоренным срокам

ЗРК С-400 "Триумф". Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Индия традиционно является давним и достаточно надёжным покупателем российских вооружений. В том числе она является одним из трёх государств, которые приобрели у России самые совершенные в мире средства противовоздушной обороны – зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Контракт на поставку этих систем был подписан ещё в 2018 году и предусматривает поставку пяти дивизионов ЗРК. Стоимость контракта составляет 5,4 миллиарда долларов.

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После начала Специальной военной операции злые языки из стана заклятых недругов России стали громко заявлять о том, что Россия не сможет выполнить свои обязательства в рамках данного соглашения. Причинами назывались санкции, наложенные на Россию странами коллективного Запада, а также проводимая Специальная военная операция. Однако необходимо понимать, что такое вооружение производится исключительно на собственной элементной базе! Тем более договор – есть договор!

Как сообщает индийско-канадское аналитическое издание Eurasian Times, Россия опровергла заявления о срыве поставок последней партии С-400 Индии.

Глава государственной корпорации "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в кулуарах международной оружейной выставки World Defense Show 2024, проходящей в Эр-Рияде, опроверг утверждения о некоторых перебоях с поставками С-400 в Индию. Руководитель российской корпорации заявил, что "Рособоронэкспорт" официально опровергает информацию о срыве поставок, и что контракт выполняется в установленные сроки.

Генеральный директор сослался на предыдущие публикации в западных СМИ, в которых утверждалось, что продолжающаяся СВО на Украине и международные санкции помешали Москве выполнить взятые на себя обязательства по поставке ЗРК С-400 в Индию. Ещё Михеев отметил, что украинские тоже писали о "срыве" поставок последних двух дивизионов и запасных частей для самолётов российского производства. Но контракт выполняется в сроки, установленные соглашениями сторон.

Eurasian Times пишет, что в прошлом году некий представитель ВВС Индии (IAF) проинформировал индийский парламент о том, что крупная поставка вооружений из России "не состоится" из-за конфликта на Украине. После шквала слухов и обвинений в местных СМИ это "признание", обнародованное в докладе нижней палаты парламента Индии в марте 2023 года, стало первым официальным подтверждением со стороны индийских властей неспособности России выполнять свои экспортные обязательства. Однако спустя несколько месяцев российские официальные лица нарушили молчание и заверили, что условия контракта будут исполнены в срок.

Три дивизиона С-400 "Триумф" были поставлены индийской стороне к октябрю 2023 года. Ещё два дивизиона должны прибыть к концу текущего года.

P.S. Не исключено, что заявление некоего представителя ВВС в парламенте о неспособности России выполнять свои контрактные обязательства носило сознательный характер. Индия – страна специфическая, страна контрастов. Так же и в оборонной сфере. Одни предпочитают российское оружие, другие тяготеют к западному. Да и проамериканской лобби в Индии имеет достаточно неплохие позиции.