В скором времени в боекомплекте комплексов "Панцирь" появятся новые ракеты

ЗРПК "Панцирь-СМ". Фото: Минобороны РФ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1", предназначенный для обеспечения ближней противовоздушной обороны, был принят на вооружение российской армии в 2012 году. С тех пор этот превосходный комплекс ПВО неоднократно модернизировался с учётом требований времени. Самой последней версией является "Панцирь-СМ". Именно такие установки с недавнего времени стали поставляться в подразделения, задействованные в проведении Специальной военной операции. В отличие от предшественников, последний вариант комплекса получил новую станцию наведения с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), что позволило увеличить дальность обнаружения целей до 75 километров. Также была увеличена и дальность поражения, она составляет 40 километров. Поэтому можно говорить о том, что "Панцирь-СМ" – это уже комплекс ПВО среднего радиуса действия. Но и это ещё не всё.

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Современные военные конфликты невозможны без всевозможных беспилотников: от достаточно крупных разведывательно-ударных до небольших беспилотников-камикадзе. Специальная военная операция на сопредельной территории наглядно это продемонстрировала. И с ударными FPV-дронами противника, создающими ряд проблем, необходимо как-то бороться. Поскольку дрон-камикадзе – оружие относительно недорогое, то и средства противодействия ему должны быть малогабаритными и недорогими. И такие средства появились.

На международной оружейной выставке World Defense Show 2024, проходящей в Эр-Рияде, холдинг "Высокоточные комплексы" представил новую зенитную управляемую ракету (ЗУР) для комплекса "Панцирь-СМ". Ракета малогабаритная, предназначена специально для борьбы с малоразмерными целями, такими как дроны. Технические особенности изделия не раскрывались. Зато стало известно, что испытания этой антидроновой ракеты будут завершены в 2024 году. Слова представителя холдинга "Высокоточные комплексы" приводит агентство ТАСС:

"Для того, чтобы увеличить производительность комплекса с учетом новых угроз в виде массового применения беспилотников, была разработана малогабаритная ракета для поражения такого типа целей. Идут испытания, они завершатся в этом году."

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал, что испытания новых антидроновых ракет практически завершены и в скором времени они появятся в составе боекомплекта комплексов "Панцирь-СМ".

Отличная новость для российских военных, поскольку новая антидроновая ракета гораздо меньше штатных ракет. Новые ракеты размещаются в счетверённых транспортно-пусковых контейнерах. Поэтому каждый комплекс "Панцирь-СМ" можно вооружить 48 ракетами вместо первоначальных 12. К всему прочему новые ЗУР гораздо дешевле стандартных ракет, которые расходовались для уничтожения дешёвых беспилотников.