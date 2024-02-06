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crazycat21
Politico: страны ЕС боятся ответных мер в случае конфискации российских активов
В Европе всё думают об активах России

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Фото: Getty Images, Valeria Mongelli

После начала Россией Специальной военной операции на сопредельной территории страны коллективного Запада сразу же "заморозили" активы Центрального банка РФ, размещённые на заграничных счетах. То есть эти российские деньги как бы и есть, в то же время для России они недоступны. 

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С того момента западные политики и ведут разговоры, как бы эти активы конфисковать, а по факту просто своровать. И все это под благовидным предлогом. Западные деятели якобы предлагают направить эти деньги "на восстановление" Украины. Хотя понятно, что в случае конфискации активов эти деньги дальше западных же счетов не пойдут. Слишком коллективный Запад поиздержался с проектом "Украина".

В Вашингтоне первыми боятся "наложить лапу" на российские средства. Понимают, что такой шаг самым негативным образом отразится не только на и без того подмоченной репутации Штатов и их экономике (с таким то громадным долгом), но и на всей экономике мира, завязанной на долларе. Поэтому Вашингтон подталкивает европейских партнёров первыми пойти на конфискацию российских средств.  Опять же под благовидным предлогом отсутствия соответствующих нормативных актов в законодательстве Америки (в плане конфискации чужих денег). К тому же, большая часть замороженных активов России находится как раз на европейских счетах. Но и в Европе боятся последствий. Об этом пишет издание Politico.

Как сообщается, чем дольше идёт рассмотрение возможности конфискации российских активов "для финансирования Украины", тем сложнее эта процедура становится. В течение нескольких месяцев чиновники ЕС искали возможность использовать активы России на €200 миллиардов, но это может создать новые проблемы. Теперь план конфискации активов вынашивают на уровне правительств некоторых стран.

Несколько европейских чиновников, участвовавших в обсуждениях, предупредили, что это может спровоцировать негативную реакцию против европейских активов в России. 

Кроме того, конфискация замороженных европейских активов может запятнать репутацию всей еврозоны, сделав её менее привлекательной для инвесторов. А ещё в Европе выражают опасения по поводу того, что Москва предпримет ответные меры, подав шквал апелляций против Euroclear, бельгийского финансового депозитария. Именно на его счетах хранится большая часть российских резервов в Европе. Как заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, Euroclear является очень системным финансовым учреждением. Он прямо дал понять, что конфискация средств России окажет негативное влияние на финансовую стабильность. И следует избежать этого негативного влияния.

Со слов анонимного бельгийского чиновника, российские компании уже подали 94 иска к компании Euroclear, действующей в соответствии с законодательством Бельгии, с требованием вернуть их замороженные средства. Крупнейшие российские кредиторы подали иски на сотни миллионов рублей. В заявлении Euroclear говорится о том, что истцы главным образом требуют получить доступ к заблокированным активам. В компании добавили, что она, вероятно, проиграет дела в российских судах, поскольку Россия "не признаёт международные санкции". 

Такие шаги только усилили опасения, что после полномасштабной конфискации российских активов аналогичная участь постигнет активы Запада в России.

Politico отмечает, что Европейская комиссия осталась в стороне от дебатов о конфискации активов России после предупреждения Центрального банка о том, что такой шаг может подорвать репутацию евро.

#новости #россия #политика #евросоюз #европа #активы
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