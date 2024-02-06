Всё в рамках традиционной европейской политики - у еврочиновников виновата во всём Россия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: © AP Photo/ Virginia Mayo Как известно, в коллективной Европе потихоньку становится "жарко". Особенно в Германии, которая пока ещё является локомотивом всей европейской экономики. Похоже, что рядовые обыватели начали кое о чём догадываться о своих политиках.

Первыми начали немецкие фермеры, недовольные планами своего правительства с его планами по отмене льгот и субсидий для аграриев. Затем протесты тружеников села охватили значительную часть Европы. Французские аграрии, так же как и их коллеги из Германии, недовольны планами властей Франции по ограничению субсидий для сельского хозяйства. А ещё они выражают недовольство попыткой чиновников ограничить цены на продовольствие. Что касается фермеров из Испании, то они в первую очередь выражают недовольство растущими аппетитами бюрократов из Брюсселя. Это только частные примеры.

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На самом деле, у большинства европейских аграриев есть одни и те же причины для недовольства. Это давно надоевшая всем "зелёная" повестка, активно продвигаемая чиновниками Еврокомиссии и властями стран; рост цен на дизельное топливо, энергоносители и удобрения; недобросовестная конкуренция (на рынок Европы ввозится очень много сельхозпродукции по низкой цене). Но самое главное, что не нравится фермерам Европы, так это откровенно дурацкие законы и нормативные акты, которые евробюрократы из Брюсселя издают или переиздают чуть ли не ежедневно.

Вроде бы понятно, кто виноват, в чём причина всех проблем и бед фермеров Европы. Однако высоких брюссельских кабинетах считают совершенно по-другому. Оказывается, что в проблемах европейских фермеров виноват климат и... Россия! Именно так считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Свою точку зрения эта высокопоставленная дама высказала во время очередной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Фермеры принимают на себя первый удар глобального изменения климата. Засухи и наводнения разрушают урожаи и губят домашних животных. Наши фермеры также сталкиваются с последствиями российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", – заявила фон дер Ляйен.

В качестве мер поддержки фермеров глава ЕК предложила им "широкие консультации", а также пообещала отозвать заблокированный в Совете ЕС проект директивы об ограничения использования пестицидов в ЕС на 50% к 2030 году. Кстати, данный пакет так бы и не прошёл. А ещё фон дер Ляйен призвала фермеров "повышать плодородие истощённых земель Евросоюза". Правда, не уточнила, где взять топливо, энергоресурсы и, наконец, удобрения!

Удивительно, евробюрократы продолжают обвинять Россию во всех своих бедах. Но ведь это они сами отказались от стабильных поставок дешёвого российского газа, теперь приходится покупать дорогущий американский СПГ. Ведь это они отказались от поставок нефти из России... Как следствие – рецессия экономики Европы и инфляция. Кроме того, ведь это сама Урсула фон дер Ляйен продвигала санкции, которые запретили экспорт российских удобрений. Но всё равно, у еврочиновников виновата во всём Россия.