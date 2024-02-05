Министр энергетики Великобритании поднимет вопрос об импорте российского СПГ на встрече европейских министров в Международном энергетическом агентстве (МЭА) во Франции в конце февраля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначает на должность Клэр Коутиньо на должность министра энергетики (министра энергетической безопасности и нулевого сброса). Фото: Simon Walker / No 10 Downing Street

Как пишет издание Politico, министр энергетики Великобритании Клэр Коутиньо в этом месяце призовёт европейских соседей прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Поводом для такого шага являются опасения того, что этот газ может попасть в энергетическую систему Великобритании.

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Сама Британия прекратила импорт СПГ из России ещё в январе 2023 года. Но, как говорят эксперты, до сих пор нельзя исключить воздействие на Великобританию газа из России. Причина кроется в сложных трубопроводных системах, используемых для транспортировки газа по всей Европе, а также в том, что некоторые страны Евросоюза до сих пор импортируют газ из России напрямую.

Со слов министра, именно Великобритания "проложила" путь для жёстких мер в отношении импорта ископаемого топлива из России. Поэтому она будет требовать от союзников сделать больше, чтобы навсегда вытеснить Россию с рынка.

Тремя крупнейшими импортёрами российского СПГ названы Испания, Франция и Бельгия. Сжиженный природный газ, добываемый на российских арктических газовых месторождениях, регулярно отправляется в европейские порты, такие как Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции, где он регазифицируется и закачивается в европейскую газовую сеть или перегружается на новые суда для реэкспорта в пункты назначения.

Эксперты считают, что "молекулы" российского газа из Европы, возможно, могут попасть в Великобританию по двум газопроводам, проложенных по дну пролива Ла-Манш. Эти газопроводы соединяют Великобританию с материковой Европой. Один проложен до Бельгии, другой – до Нидерландов.

Правда, указано, что шанс попадания такого газа в Британию весьма мал, поскольку с февраля 2022 года Великобритания импортировала по этим трубопроводам незначительные объёмы топлива. К тому же российский СПГ составляет относительно небольшую долю от всех поставок газа в Европу.

Чиновники Департамента энергетической безопасности и Net Zero утверждают, что маловероятно, что газ российского происхождения в настоящее время поступает в страну, но признают, что невозможно отследить происхождение каждой молекулы газа, попадающей в Великобританию по трубопроводам...

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P.S. До своего назначения на пост министра энергетики Клэр Коутиньо была министром образования Великобритании.